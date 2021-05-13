字节跳动于重庆成立今日头条科技新公司

企查查APP显示，5月12日，重庆今日头条科技有限公司成立，法定代表人为陈韬，注册资本100万元人民币，经营范围包含:技术服务、技术开发;广告制作;广告发布等。
根据股权穿透显示，该公司由今日头条有限公司100%控股，后者为字节跳动有限公司全资子公司。
企查查APP显示，5月12日，重庆今日头条科技有限公司成立，法定代表人为陈韬，注册资本100万元人民币，经营范围包含:技术服务、技术开发;广告制作;广告发布等。
根据股权穿透显示，该公司由今日头条有限公司100%控股，后者为字节跳动有限公司全资子公司。
今日，智能视音开发商美摄科技发布声明称，已向法院以侵害计算机软件著作权及侵害技术秘密为由，正式起诉北京字节跳动科技有限公司、北京微播视界科技有限公司及多个关联公司，要求上述公司立即停止侵权行为、在自有媒体平台全量推送公开道歉
在陆续收购了沐瞳科技、有爱互娱等游戏公司之后，近期，字节跳动将目光移向了另一家游戏公司代码乾坤。
2020年10月，因网红餐饮店铺今日油条logo与今日头条极度相似，字节跳动将今日油条起诉至法庭。当时，今日油条公司已申请注册:明日油条、今日油条、今日豆浆、今日面条、饼多多、快手抓饼等商标。
【TechWeb】4月20日消息，近日，今日头条关联公司北京字节跳动科技有限公司以侵害商标权及不正当竞争为由，将河南今日油条餐饮管理有限公司、郑州市金水区今日油条早餐店、河南烧烤者食品有限公司告上法庭，要求其停止侵权及不正当竞争行为，消除影响，并索赔200万元。4月20日，广州知识产权法院公开开庭审理本案。值得注意的是，企查查APP显示，河南今日油条餐饮管理有限公司目前正在申请注册“饼多多”“快手抓饼”“今日面条”?
4月20日消息，据媒体报道，今日头条起诉今日油条案件今天开庭审理。据悉，北京字节跳动科技有限公司以侵害商标权及不正当竞争为由，将河南今日油条餐饮管理有限公司及郑州市金水区今日油条早餐店、河南烧烤者食品有限公司告上公堂，要求停止侵权及不正当竞争行为，消除影响，并索赔200万元。面对今日头条的诉讼，今日油条方面辩称今日油条只是用来描述自己售卖的油条，其中今日是形容词，意指当天，表达的意思和今天油条一样，而今
近日，北京字节跳动网络技术有限公司新增“狗头”、“狗头大作战”相关商标申请信息，国际分类涉及设计研究、广告销售、科学仪器、通讯服务等。目前商标状态均为“注册申请中”。值得一提的是，企查查信息显示，腾讯、新浪微博关联公司于2021年2月已陆续申请“狗头”相关商标，商标状态为“注册申请中”。
昨日，节跳动HR负责人梁汝波发内部信宣布，现任字节跳动CFO周受资（Shouzi Chew）将兼任TikTok CEO一职。
凤凰网科技讯 4月30日晚间消息，加入字节跳动刚满一个月的周受资被字节跳动委以重任，今日字节跳动HR负责人梁汝波发内部信宣布，现任字节跳动CFO周受资（Shouzi Chew）将兼任TikTok CEO一职。同期，原TikTok临时负责人瓦妮莎·帕帕斯（Vanessa Pappas）将担任TikTok COO。周受资此前曾任小米集团CFO一职，同时担任小米集团董事及国际部总裁职位。今年3月24日，周受资请辞小米执行董事和国际部总裁职务，宣布加盟字节跳动担任CFO。?
近日，北京字节跳动科技有限公司申请的“抖人”、“抖音心动餐厅”相关商标陆续完成注册，国际分类涉及食品、珠宝钟表、啤酒饮料等。
【TechWeb】4月28日消息，领英发布2021年“顶尖公司”排行榜，华为、字节跳动位居前二。本次榜单列出了25家中国职场人最向往的公司。评选结果综合了领英编辑团队、数据科学家对中国用户职业发展的调研和领英独家数据。据悉，榜单评选维度包含公司员工职业发展的七个重要方面：晋升能力、技能增长、公司稳定性、外部机会、公司亲和力、性别多元化和教育背景。领英称，截止去年末，字节跳动员工总数已达10万人。该公司招聘岗位遍布全
4月27日，天津字节跳动科技有限公司发生工商变更，法定代表人由梁汝波变更为肖金梅，总经理梁汝波、执行董事张一鸣退出，新增成员金敬亭。
【TechWeb】4月30日消息，字节跳动HR负责人梁汝波发内部信宣布，现任字节跳动CFO周受资（ShouziChew）将兼任TikTokCEO一职。同期，原TikTok临时负责人瓦妮莎·帕帕斯（VanessaPappas）将担任TikTokCOO。在2020年8月凯文·梅耶尔（KevinMayer）离职后，TikTok正式迎来新任CEO和COO。字节跳动内部任命邮件显示，此轮TikTok管理层和组织调整，旨在优化全球团队配置，支撑公司全球业务继续高速增长。字节跳动创始人、CEO张一鸣表示：“
截至2020年8月，包含抖音火山版在内，抖音的日活跃用户已经超过了6亿。过去一年，有超过2200万人在抖音合计收入超过417亿元。如今“抖音”几乎已经成为短视频的代名词，但你知道这款APP当初为何取名“抖音”吗？4月20日，在字节跳动火山引擎技术开放日上，字节跳动副总裁、算法和数据技术负责人杨震原对此进行了揭秘。杨震原称，当时做这款短视频产品时，有很多候选名字。于是就把产品demo（原型）起成不同的名字，用不同的Logo在?
企查查APP显示，近日，北京字节跳动网络技术有限公司新增“狗头”、“狗头大作战”相关商标申请信息，国际分类涉及设计研究、广告销售、科学仪器、通讯服务等。目前商标状态均为“注册申请中”。
微信的霸主地位牢不可破，在短视频领域如日中天的字节跳动也束手无策。上线不到2年，字节跳动旗下的飞聊APP已在绝大部分应用商店内下架，且官网也无法打开。有业内人士表示，这意味着飞聊已正式关闭全网的下载通道，距离官方的正式关停只差一个公告，或者可能连公告也不会出。2018年底，字节跳动收购飞聊”的英文域名flipchat.cn”。2019年5月20日，飞聊APP正式上线，定位是一款开放性兴趣社交产品，是即时通讯软件和兴趣爱好社区?
【TechWeb】4月24日消息，昨日晚间，字节跳动官方账号发布声明，对近期上市传闻做出回应。字节跳动方面称，近期有不少关于字节跳动公司上市的消息，在此声明：经过认真研究，认为公司暂不具备上市条件，目前无上市计划。
今日，游戏公司有爱互娱发布全员信，宣布有爱互娱正式加入字节跳动。据悉，今年初，朝夕光年就已完成对有爱互娱的全资收购。
美摄科技通过其微信公众号发布声明，称近日已向法院以侵害计算机软件著作权及侵害技术秘密为由，正式起诉北京字节跳动科技有限公司、北京微播视界科技有限公司及多个关联公司，要求上述公司立即停止侵权行为、在自有媒体平台全量推送公开道歉，并赔偿经济损失及合理支出共计人民币22.74亿元。
字节跳动发布声明回应称:近期有不少关于字节跳动公司上市的消息，在此声明:经过认真研究，认为公司暂不具备上市条件，目前无上市计划。
今日，字节跳动官方发布澄清声明称，网传所谓“赤子城科技与字节跳动旗下流量平台达成全线合作”信息不实。资本市场上，很多关于“字节跳动、今日头条、抖音概念股”的传言，存在夸大甚至不实。提醒广大投资者谨慎投资、注意风险防控。
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