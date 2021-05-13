字节跳动于重庆成立今日头条科技新公司

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字节跳动于重庆成立今日头条科技新公司

2021-05-13 14:59 · 稿源：站长之家

企查查APP显示，5月12日，重庆今日头条科技有限公司成立，法定代表人为陈韬，注册资本100万元人民币，经营范围包含:技术服务、技术开发;广告制作;广告发布等。

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根据股权穿透显示，该公司由今日头条有限公司100%控股，后者为字节跳动有限公司全资子公司。

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