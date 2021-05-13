字节跳动于重庆成立今日头条科技新公司

微信的霸主地位牢不可破，在短视频领域如日中天的字节跳动也束手无策。上线不到2年，字节跳动旗下的飞聊APP已在绝大部分应用商店内下架，且官网也无法打开。有业内人士表示，这意味着飞聊已正式关闭全网的下载通道，距离官方的正式关停只差一个公告，或者可能连公告也不会出。2018年底，字节跳动收购飞聊”的英文域名flipchat.cn”。2019年5月20日，飞聊APP正式上线，定位是一款开放性兴趣社交产品，是即时通讯软件和兴趣爱好社区?