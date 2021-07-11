美团打车新版App上线

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美团打车新版App上线 已为100多个城市提供服务

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热点：美团打车新版App上线 已为100多个城市提供服务

2021-07-11 16:40 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月11日 消息:近日，美团打车新版App在各大应用商店重新上线。

据官方介绍，美团打车业务源自美团用户需求驱动，希望能给行业带来创新动力，在本地吃喝玩乐消费场景协同的基础上 ，为美团用户提供一站式“吃喝玩乐行全都有”的服务体验。

据悉，美团打车APP支持一键呼叫多种车型，并且提供7X24小时智能、人工客服双渠道，高效服务保障!

目前，美团打车开通服务城市包括北京、上海、成都、广州、深圳、杭州、南京、郑州、合肥、西安、太原、长沙、武汉、沈阳、厦门等100多个城市。

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资料显示，美团打车于2017年2月14日在江苏省南京市试点上线运行。美团打车APP于2018年3月正式推出。

2019年6月，美团打车App并入美团App，在苹果App Store和安卓应用商店无法搜索到。打开此前下载的美团打车App，系统弹窗则会提示用户去美团App体验。

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7月9日，因存在严重违法违规收集使用个人信息问题，国家互联网信息办公室通知应用商店下架“滴滴企业版”等25款App。

就在滴滴出行等APP被下架之后，各大打车出行平台纷纷加大广告抢占市场份额。而美团推出美团打车APP的举动或许也希望能在这个特殊时期夺得更多的市场“蛋糕”。

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