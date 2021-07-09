华为智能驾驶总裁：最高级别L5自动驾驶这辈子估计看不到

站长之家(ChinaZ.com) 7月9日消息:据@老板联播消息，在日前在世界人工智能大会徐汇夜话上，华为 ADS 智能驾驶产品线总裁兼首席架构师苏箐表示，如果自动驾驶技术更加高级，交通事故反而可能更严重，因为普通用户可能会对高科技产品过于信任。因此，一方面在系统设计时要不断接近 L4，但是另一方面在商用上，目前会限定在 L2.9的水平。

苏菁表示 L5级别的自动驾驶他这辈子可能是看不到了。从现在开始计算，在一百年之内机器的智商是不可能超越人类的，而 L5（完全自动驾驶）作为目前自动驾驶的最高级别，将是一个灯塔，这辈子估计看不到了。苏菁还指出，目前并不是谈论 L5的时候，更应该讨论的是如何更广泛的实现范围更大的 L4，而不仅仅是在一个很小的范围内去达到 L4。

就像在北上广深这些大城市达到 L4，虽然看起来十分困难，但是这却是一个能够实现的目标。虽然目前还做不到，但是在五年到十年内也许就能实现了，等到这个目标实现之后，才应该再去谈论更高级别的自动驾驶。

另外，在2021世界人工智能大会开幕式上，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏出席并发表演讲。李彦宏表示:「人工智能将影响人类未来的40年。」李彦宏称，智能汽车未来更像机器人，或者说未来主流机器人的长相，更像智能汽车，百度的智能汽车正在研发当中，预计2023年和大家见面。