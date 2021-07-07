滴滴小程序被下架 网友：替代品很多

继滴滴出行App在各大应用商店下架之后，滴滴微信和支付宝小程序也相继下架。目前，滴滴出行已从微信支付出行服务栏内消失，微信搜一搜“滴滴出行” 小程序也已经不可见。
另外，支付宝中搜索“滴滴出行”小程序后，只能看到“滴滴顺风车”等其它小程序。当然，如果用户曾经使用过滴滴小程序，依然会在历史小程序记录中出现，可以继续使用。
网友对此表示，反正替代品很多。你觉得对你有影响吗?
继滴滴出行App在各大应用商店下架之后，滴滴微信和支付宝小程序也相继下架。目前，滴滴出行已从微信支付出行服务栏内消失，微信搜一搜“滴滴出行” 小程序也已经不可见。
另外，支付宝中搜索“滴滴出行”小程序后，只能看到“滴滴顺风车”等其它小程序。当然，如果用户曾经使用过滴滴小程序，依然会在历史小程序记录中出现，可以继续使用。
网友对此表示，反正替代品很多。你觉得对你有影响吗?
今日，滴滴出行已在微信支付出行服务栏下架。同时，在微信支付宝小程序中，已无法搜索到滴滴出行小程序。
7月4日，国家网信办通知应用商店下架滴滴出行App，要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律要求，参照国家有关标准，认真整改存在的问题，切实保障广大用户个人信息安全。滴滴出行官方回应称，滴滴坚决落实国家有关部门的相关要求，已于7月3日暂停新用户注册，滴滴出行App将严格按照有关部门的要求下架整改。已下载滴滴App的用户可正常使用，乘客的出行和司机师傅的接单不受影响。7月7日，滴滴出行在支付宝小程序、微信小程序内同时?
昨日，国家网信办发布通报称，依据相关规定，已通知应用商店下架“滴滴出行”App，要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律要求，参照国家有关标准，认真整改存在的问题，切实保障广大用户个人信息安全。
【TechWeb】7月4日消息，针对APP被下架一事，滴滴出行官微回应称，滴滴坚决落实国家有关部门的相关要求，已于7月3日暂停新用户注册，滴滴出行App将严格按照有关部门的要求下架整改。滴滴方面称，已下载滴滴App的用户可正常使用，乘客的出行和司机师傅的接单不受影响。滴滴还称，我们将认真整改，不断提升风险防范意识和技术能力，持续保护用户隐私和数据安全，防范网络安全风险，持续为用户提供安全便捷的服务。今日，据“网信中国
网信中国”微信公众号消息，国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定，通知应用商店下架滴滴出行”App，要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律要求，参照国家有关标准，认真整改存在的问题，切实保障广大用户个人信息安全。7月4日，滴滴出行在其官方微博@滴滴出行 就被网信办下架一事发表回应称，滴滴坚决落实国家有关部门的相关要求，已于7月3日暂停新用户注册，滴滴出行App将严格按照有关部门的要求下架整
近日，滴滴出行关联公司北京嘀嘀无限科技发展有限公司申请“活钱罐”、“滴滴活钱罐”商标，国际分类涉及金融物管、广告销售等，当前商标状态均为“注册申请中”。
【TechWeb】7月4日消息，据“网信中国”微信号发布的消息，根据举报，经检测核实，“滴滴出行”App存在严重违法违规收集使用个人信息问题。国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定，通知应用商店下架“滴滴出行”App，要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律要求，参照国家有关标准，认真整改存在的问题，切实保障广大用户个人信息安全。
6月11日，滴滴向美国证券交易委员会（SEC）递交招股书，计划登陆美国资本市场。高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本等多家知名投行担任承销商。招股书显示，IPO之前，滴滴创始人、CEO程维持股7%，联合创始人、总裁柳青持股1.7%。根据中概股常规同股不同权安排，程维柳青合计拥有超过48%的投票权，包括程维柳青在内的滴滴管理层拥有超过50%的投票权。
滴滴在6月30日在美国纽交所挂牌上市，共发行3.17亿股ADS，比原计划的2.88亿股多10%，募资44亿美元。目前滴滴的市值约791.01亿美元。针对网络安全审查办公室对“滴滴出行”启动网络安全审查，滴滴回应称将积极配合网络安全审查。审查期间，将在相关部门的监督指导下，全面梳理和排查网络安全风险，持续完善网络安全体系和技术能力。
昨日晚间，滴滴出行在纽交所挂牌上市，开盘价16.5美元，较发行价14美元/ADS上涨17.86%。截至收盘，滴滴股价上涨1.43%，报14.200美元，总市值680.81亿美元。
企查查App显示，6月8日，滴滴关联公司北京嘀嘀无限科技发展有限公司公开“用于在运输服务中进行欺诈检测的系统和方法”发明专利，公开号CN112930531A，申请日期2018年12月。
软银公司日股今日跌5.5%，创5月13日以来最大跌幅。7月4日，国家网信办通报，下架“滴滴出行”App。软银为滴滴最大股东，持股比例达20.2%。
今日，滴滴更新招股书，将IPO发行价区间定为每ADS13美元至14美元，拟发行2.88亿股ADS，至多募资约46亿美元。6月11日，滴滴向SEC递交IPO招股书，拟赴美上市，股票代码为“DIDI”。
今日，滴滴宣布，在继上线“滴滴老年版”微信小程序、开通“全国老年人电话叫车热线”、滴滴出行APP增设老人模式后，“滴滴公交老年版”微信小程序正式上线。
滴滴ADR将于7月12日加入符合条件的标普指数。此前，富时罗素宣布将滴滴ADR纳入富时罗素全球股票指数、富时罗素全球大型股票指数以及富时罗素新兴市场指数，7月8日起生效。同时，明晟公司将滴滴ADR加入MSCI中国全股票指数，7月15日起生效。
滴滴已获得10倍超额认购，获得超过400亿美元订单，提前超额完成原计划40亿美元的筹资目标。6月11日，滴滴向SEC递交IPO招股书，拟赴美上市，股票代码为“DIDI”。
今日，滴滴正式向SEC递交了IPO招股书，拟赴美上市，股票代码为“DIDI”。招股书显示，滴滴收入构成分别是中国出行业务（中国网约车、出租车、代驾和顺风车等业务）、国际业务(国际出行和外卖等业务)和其他业务(共享单车和电单车、车服、货运、自动驾驶和金融服务等业务)。
2012 年冬天的北京，一个 29 岁的年轻人在夜雪中排着长队等出租车，在他的前后排着一长队冻僵的人，都在沮丧的等待着出租车。 北京的冬天很冷，而那个时候北京冬季排队等出租车的现象很常见，冻得手麻脚麻都是家常便饭。 但这个 29 岁的年轻人并没有感到多沮丧，因为他计划在这一年推出一款帮助人们便捷打车的互联网应用，这款应用就是 “滴滴”，而这个年轻人则是滴滴的创始人程维。 9 年的时间让滴滴成长为了网约车巨无霸，现在
凤凰网科技讯 7月2日消息，据网信中国报道，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对“滴滴出行”实施网络安全审查。为配合网络安全审查工作，防范风险扩大，审查期间“滴滴出行”停止新用户注册。
滴滴出行6月30日于美国上市，这家网约车巨头进行了自2014年阿里巴巴上市以来中国公司在美国最大规模的上市，募资44亿美元。不过滴滴出行却在 7 月 4 日晚上发公告表示于 7 月 3 日暂停新用户注册，滴滴出行App将严格按照有关部门的要求下架整改。滴滴表示坚决落实国家有关部门的相关要求认真整改，持续保护用户隐私和数据安全。
作为人工智能领域影响力最大、最高级别的盛会， 7 月 8 日， 2021 世界人工智能大会（以下简称WAIC）在上海正式开幕，达达集团作为上海互联网企业..
抖音巨量千川是电商广告平台，为抖音商家和创作者们提供电商营销解决方案，支持百应达人角色通过百应跳转千川进行直播推广，含直播、短视频多种带..
翻开的书本，不露脸、不说话的主播，快速记笔记的手，构成一幅学习的画面;再配上白噪音或者舒缓的音乐，这样的自习室直播，会有人看吗?..
米兰茵女装18年6月成立，当年就做到了7000万销售额，到现在基本年发货100万件，在库存问题严重的服装行业，20年剩余库存仅2300件。同时，在整个直..
7 月 7 日- 10 日， 2021 世界人工智能大会(WAIC)在上海世博展览馆和上海世博中心正式开幕。行深智能应邀携“绝地”、“布衣”、“超影”系列无人..
你是Alt+Tab组合键刚需用户吗？这一多窗口/多应用切换功能，相信拥有一批稳定忠实的拥趸。不过，抢先升级Windows 11后，大家发现，功能虽然没取消..
企查查APP显示，近日，科大讯飞（002230）获得“喷雾手环”外观专利授权，公告号CN306660543S，申请日期为2020年11月。..
日前，2021世界人工智能大会在上海世博中心正式开幕，此次大会以智联世界 众智成城”为主题，开幕式现场，百度创始人李彦宏、格力电器董事长兼总裁..
2021 年 7 月 9 日，中国上海——日前， 2021 世界人工智能大会在上海世博展览馆盛大开幕。近年来AI技术为代表的新一轮科技革命，以前所未有的速度..
众所周知，小米MIUI为用户提供稳定版和开发版两种系统。一般来说，MIUI稳定版的升级周期约为一个月一次，经过了严格的产品内部测试才会发布。而开..
微信正式下线“微信圈子”入口。在“微信圈子”静待停运之际，抖音却在近日悄然内测了一个“同城圈子”功能，进击社交的决心一往无前。..
CoinBene满币——供给充足，价格平稳。国家统计局 9 日发布的数据显示， 6 月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.1%，涨幅比 5 月回落0. 2..
7月8日，西山居携旗下精品端游《剑网3》与《剑网3缘起》在上海柏悦酒店召开剑网3端游系列直面会。创投、财经、科技、游戏等多领域业内大咖云集现场..
7 月 9 日， 2021 年世界人工智能大会上，腾讯论坛重点聚焦“AI与可持续发展”的话题。AI能力在各行各业的应用中不仅要服务于人，更要助力社会可持..
问题先留在这，后面我再讲讲我的一些逻辑和观点。现在很多人都刷抖音，作为一款日活跃用户7亿的产品，它已经成了继 QQ、微信之后的又一流量阵地。..
谁曾想，一张小小的芯片，竟成为目前最抢手”的产品。去年底，汽车行业与游戏机行业因芯片短缺而导致产能不足，今年年初PC市场处理器、显卡、内存..
近段时间，各大平台的热搜榜单都频频出现iPhone 13的相关信息，这也表明了大家对新iPhone的关注程度颇高，而各种新机爆料也勾起了大家的好奇心。今..
小米已经在近期收购自动驾驶技术公司 DeepMotion（深动科技）。DeepMotion 最多将有20余人的团队加入小米。这将帮助小米初步补齐自动驾驶技术各个..
伯明翰大学心理学院的一个研究小组开发并测试了新的交互式排队软件，该软件使目击者能够旋转并从不同角度观看排队者的脸。当目击者能够旋转图像以..
据国外媒体报道， Twitter和数字支付公司Square CEO周四发推表示，公司已决定为比特币打造一个硬件钱包。..