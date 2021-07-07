滴滴小程序被下架 网友：替代品很多

继滴滴出行App在各大应用商店下架之后，滴滴微信和支付宝小程序也相继下架。目前，滴滴出行已从微信支付出行服务栏内消失，微信搜一搜“滴滴出行” 小程序也已经不可见。

另外，支付宝中搜索“滴滴出行”小程序后，只能看到“滴滴顺风车”等其它小程序。当然，如果用户曾经使用过滴滴小程序，依然会在历史小程序记录中出现，可以继续使用。

网友对此表示，反正替代品很多。你觉得对你有影响吗?