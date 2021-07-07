滴滴小程序被下架 网友：替代品很多

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滴滴小程序被下架 网友：替代品很多

2021-07-07 16:31 · 稿源：站长之家

继滴滴出行App在各大应用商店下架之后，滴滴微信和支付宝小程序也相继下架。目前，滴滴出行已从微信支付出行服务栏内消失，微信搜一搜“滴滴出行” 小程序也已经不可见。

另外，支付宝中搜索“滴滴出行”小程序后，只能看到“滴滴顺风车”等其它小程序。当然，如果用户曾经使用过滴滴小程序，依然会在历史小程序记录中出现，可以继续使用。

网友对此表示，反正替代品很多。你觉得对你有影响吗?

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  • 滴滴小程序下架

    今日，滴滴出行已在微信支付出行服务栏下架。同时，在微信支付宝小程序中，已无法搜索到滴滴出行小程序。

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  • 滴滴回应App被下架

    昨日，国家网信办发布通报称，依据相关规定，已通知应用商店下架“滴滴出行”App，要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律要求，参照国家有关标准，认真整改存在的问题，切实保障广大用户个人信息安全。

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  • 滴滴出行全网下架！官方回应

    网信中国”微信公众号消息，国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定，通知应用商店下架滴滴出行”App，要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律要求，参照国家有关标准，认真整改存在的问题，切实保障广大用户个人信息安全。7月4日，滴滴出行在其官方微博@滴滴出行 就被网信办下架一事发表回应称，滴滴坚决落实国家有关部门的相关要求，已于7月3日暂停新用户注册，滴滴出行App将严格按照有关部门的要求下架整

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  • 滴滴出行关联公司申请“活钱罐”、“滴滴活钱罐”商标

    近日，滴滴出行关联公司北京嘀嘀无限科技发展有限公司申请“活钱罐”、“滴滴活钱罐”商标，国际分类涉及金融物管、广告销售等，当前商标状态均为“注册申请中”。

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  • 因严重违法违规收集使用个人信息 滴滴出行App被下架

    【TechWeb】7月4日消息，据“网信中国”微信号发布的消息，根据举报，经检测核实，“滴滴出行”App存在严重违法违规收集使用个人信息问题。国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定，通知应用商店下架“滴滴出行”App，要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律要求，参照国家有关标准，认真整改存在的问题，切实保障广大用户个人信息安全。

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  • IPO之后，滴滴剑指何方？

    6月11日，滴滴向美国证券交易委员会（SEC）递交招股书，计划登陆美国资本市场。高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本等多家知名投行担任承销商。招股书显示，IPO之前，滴滴创始人、CEO程维持股7%，联合创始人、总裁柳青持股1.7%。根据中概股常规同股不同权安排，程维柳青合计拥有超过48%的投票权，包括程维柳青在内的滴滴管理层拥有超过50%的投票权。

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  • 滴滴出行被审查停止新用户注册 滴滴回应：将积极配合

    滴滴在6月30日在美国纽交所挂牌上市，共发行3.17亿股ADS，比原计划的2.88亿股多10%，募资44亿美元。目前滴滴的市值约791.01亿美元。针对网络安全审查办公室对“滴滴出行”启动网络安全审查，滴滴回应称将积极配合网络安全审查。审查期间，将在相关部门的监督指导下，全面梳理和排查网络安全风险，持续完善网络安全体系和技术能力。

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  • 滴滴在纽交所挂牌上市

    昨日晚间，滴滴出行在纽交所挂牌上市，开盘价16.5美元，较发行价14美元/ADS上涨17.86%。截至收盘，滴滴股价上涨1.43%，报14.200美元，总市值680.81亿美元。

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  • 滴滴公开指纹对比防欺诈专利

    企查查App显示，6月8日，滴滴关联公司北京嘀嘀无限科技发展有限公司公开“用于在运输服务中进行欺诈检测的系统和方法”发明专利，公开号CN112930531A，申请日期2018年12月。

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    软银公司日股今日跌5.5%，创5月13日以来最大跌幅。7月4日，国家网信办通报，下架“滴滴出行”App。软银为滴滴最大股东，持股比例达20.2%。

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  • 滴滴更新招股书

    今日，滴滴更新招股书，将IPO发行价区间定为每ADS13美元至14美元，拟发行2.88亿股ADS，至多募资约46亿美元。6月11日，滴滴向SEC递交IPO招股书，拟赴美上市，股票代码为“DIDI”。

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  • 滴滴公交老年版上线

    今日，滴滴宣布，在继上线“滴滴老年版”微信小程序、开通“全国老年人电话叫车热线”、滴滴出行APP增设老人模式后，“滴滴公交老年版”微信小程序正式上线。

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  • 滴滴ADR将加入符合条件的标普指数

    滴滴ADR将于7月12日加入符合条件的标普指数。此前，富时罗素宣布将滴滴ADR纳入富时罗素全球股票指数、富时罗素全球大型股票指数以及富时罗素新兴市场指数，7月8日起生效。同时，明晟公司将滴滴ADR加入MSCI中国全股票指数，7月15日起生效。

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  • 滴滴获10倍超额认购

    滴滴已获得10倍超额认购，获得超过400亿美元订单，提前超额完成原计划40亿美元的筹资目标。6月11日，滴滴向SEC递交IPO招股书，拟赴美上市，股票代码为“DIDI”。

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  • 滴滴正式提交IPO招股书

    今日，滴滴正式向SEC递交了IPO招股书，拟赴美上市，股票代码为“DIDI”。招股书显示，滴滴收入构成分别是中国出行业务（中国网约车、出租车、代驾和顺风车等业务）、国际业务(国际出行和外卖等业务)和其他业务(共享单车和电单车、车服、货运、自动驾驶和金融服务等业务)。

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  • 老虎证券ESOP：滴滴赴美上市，又有多少程序员或将实现财务自由？

    2012 年冬天的北京，一个 29 岁的年轻人在夜雪中排着长队等出租车，在他的前后排着一长队冻僵的人，都在沮丧的等待着出租车。 北京的冬天很冷，而那个时候北京冬季排队等出租车的现象很常见，冻得手麻脚麻都是家常便饭。 但这个 29 岁的年轻人并没有感到多沮丧，因为他计划在这一年推出一款帮助人们便捷打车的互联网应用，这款应用就是 “滴滴”，而这个年轻人则是滴滴的创始人程维。 9 年的时间让滴滴成长为了网约车巨无霸，现在

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  • 网络安全审查办公室对滴滴实施审查 滴滴已暂停新用户注册

    凤凰网科技讯 7月2日消息，据网信中国报道，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对“滴滴出行”实施网络安全审查。为配合网络安全审查工作，防范风险扩大，审查期间“滴滴出行”停止新用户注册。

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  • 滴滴出行App下架：暂停新用户注册，已下载用户可正常使用

    滴滴出行6月30日于美国上市，这家网约车巨头进行了自2014年阿里巴巴上市以来中国公司在美国最大规模的上市，募资44亿美元。不过滴滴出行却在 7 月 4 日晚上发公告表示于 7 月 3 日暂停新用户注册，滴滴出行App将严格按照有关部门的要求下架整改。滴滴表示坚决落实国家有关部门的相关要求认真整改，持续保护用户隐私和数据安全。

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