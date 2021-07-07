滴滴小程序被下架 微信、支付宝已无法搜到

2012 年冬天的北京，一个 29 岁的年轻人在夜雪中排着长队等出租车，在他的前后排着一长队冻僵的人，都在沮丧的等待着出租车。 北京的冬天很冷，而那个时候北京冬季排队等出租车的现象很常见，冻得手麻脚麻都是家常便饭。 但这个 29 岁的年轻人并没有感到多沮丧，因为他计划在这一年推出一款帮助人们便捷打车的互联网应用，这款应用就是 “滴滴”，而这个年轻人则是滴滴的创始人程维。 9 年的时间让滴滴成长为了网约车巨无霸，现在