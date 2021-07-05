字节跳动辟谣出售TikTok AI技术：不会出售任何算法代码

近段时间，国内新能源汽车圈最大的变化，就是各家互联网科技公司开始相继造车。先有百度、小米相继造车，OPPO、360也表示跟进，国内手机、互联网公司造车成潮。即便是不直接参与造车业务，华为也通过卖车，为车企供应智能汽车零部件的方式，深度同汽车行业绑定。随着各大互联网科技公司涌入新能源汽车赛道，字节跳动也开始为此准备。日前，我们于天眼查获悉，近期字节汽车”商标被转让 ，受让公司为北京字节跳动网络技术有限公司，