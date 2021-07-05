字节跳动辟谣出售TikTok AI技术：不会出售任何算法代码

站长之家（ChinaZ.com）7月5日 消息:今日，针对“出售 TikTok AI 算法”的传闻，字节跳动官方回应称，有关BytePlus出售TikTok AI技术的报道不实，相关业务只是提供技术服务，并不会出售任何算法或者AI技术代码。
此前，有媒体报道称，字节跳动已开始向其他公司出售TikTok的 AI 算法。其客户包括美国时尚应用 Goat、新加坡旅游网站 WeGo、印度尼西亚购物应用 Chilibeli 和印度社交游戏平台 GamesApp。
站长之家（ChinaZ.com）7月5日 消息:今日，针对“出售 TikTok AI 算法”的传闻，字节跳动官方回应称，有关BytePlus出售TikTok AI技术的报道不实，相关业务只是提供技术服务，并不会出售任何算法或者AI技术代码。
此前，有媒体报道称，字节跳动已开始向其他公司出售TikTok的 AI 算法。其客户包括美国时尚应用 Goat、新加坡旅游网站 WeGo、印度尼西亚购物应用 Chilibeli 和印度社交游戏平台 GamesApp。
字节跳动赶在备受期待的首次公开招股（IPO）之前扩大营收渠道，正向中国以外的网站和应用出售TikTok所使用的人工智能(AI)技术。
字节跳动今年6月在内部成立了名为 BytePlus 的新部门，负责将 TikTok 使用的推荐算法提供给其它公司使用。报道指出，BytePlus 为客户提供使用 TikTok 的用户推荐算法，并支持客户根据自身需求对算法进行调整。另外，BytePlus 提供的其他软件包括文本和语音的自动翻译、实时视频效果以及一套数据分析和管理工具。
经过约7小时的出舱活动，神舟十二号航天员乘组密切协同，圆满完成出舱活动期间全部既定任务，航天员刘伯明、汤洪波安全返回天和核心舱，标志着我国空间站阶段航天员首次出舱活动取得圆满成功。
今日，字节跳动火山翻译团队宣布推出LightSeq训练加速引擎，并向全球开发者开源。
中国互联网巨头在人工智能领域的高速发展受到了全球瞩目。据知情媒体透露，TikTok将会为合作伙伴提供旗下的AI技术解决法案，其实就是不久前字节跳动发布的旗下智能科技品牌火山引擎。
企查查 App 显示，近期字节汽车商标被转让，受让公司为北京字节跳动网络技术有限公司，目前商标状态为已注册，国际分类包含42类设计研究、38类通讯服务、9类科学仪器等。
近段时间，国内新能源汽车圈最大的变化，就是各家互联网科技公司开始相继造车。先有百度、小米相继造车，OPPO、360也表示跟进，国内手机、互联网公司造车成潮。即便是不直接参与造车业务，华为也通过卖车，为车企供应智能汽车零部件的方式，深度同汽车行业绑定。随着各大互联网科技公司涌入新能源汽车赛道，字节跳动也开始为此准备。日前，我们于天眼查获悉，近期字节汽车”商标被转让 ，受让公司为北京字节跳动网络技术有限公司，
字节汽车商标于近期被转让，受让公司为北京字节跳动网络技术有限公司，目前商标状态为已注册。早在今年4月，就有字节跳动将造车的消息传出。4月19日，重庆万象优车科技有限公司成立，该公司由字节跳动旗下的全资子公司北京星云创迹科技有限公司100%控股。
原来，李子柒已经悄悄成为了“字节系”。7月2日，字节跳动投资了李子柒的签约公司——微念品牌管理，持股1.48%。这是一家成立于2013年的MCN企业，专注于新消费领域，在字节入股之前，微念还接连获得了华映资本、辰海资本、新浪微博、华兴新经济基金、众源资本等的投资。
今日，字节跳动公布2020年数据称，2020年，字节跳动实际收入达2366亿元，同比增长111%，经营亏损达147亿元。
7月1日，字节跳动被曝已将音乐升级为P1优先级业务，与游戏、教育业务平级。字节跳动产品与战略副总裁、原TikTok负责人朱骏（Alex）已在近期接手该业务，主导字节跳动海外音乐产品Resso。在其接手后，音乐业务将朝着内容社区的方向发展。
中金公司和东方财富证券联合宣布，鉴于虎扑拟调整上市计划，中金公司、东方财富证券、虎扑三方同意解除辅导协议，终止对虎扑首次公开发行股票并上市的辅导工作。此前，三方于2019年3月签订上市辅导协议。
凤凰网科技讯 6月16日下午消息，由于腾讯视频存在大量有关于热播电视剧《亮剑》的疑似侵权视频，字节跳动已与6月11日在重庆市第一中级法院起诉腾讯。要求法院判令腾讯删除侵权视频、发布声明消除影响，并赔偿经济损失1000万元。此外，字节跳动还向法院提交了行为保全申请，要求腾讯视频立即采取有效措施，避免侵犯《亮剑》著作权。起诉状显示，字节跳动在2019年6月10日起的五年内已经获得电视剧《亮剑》的信息网络传播权，并有权对
近日，北京字节跳动网络技术有限公司获得“车辆检测方法、装置、电子设备及存储介质”专利授权，公告号为CN110348374B，申请日为2019年7月。
近日，字节跳动推出了一个名为“抖音汽车”的Logo，该Logo以抖音Logo为色调，一辆汽车的图标为主体，下方带有“抖音汽车”字样。不久前，北京字节跳动网络技术有限公司获得了字节汽车商标的转让，目前商标状态为已注册。
近日，宁波星程锦绣科技有限公司申请注册“上班摸鱼”商标，国际分类涉9类 科学仪器，目前商标状态为“注册申请中”。
近日，李子柒签约公司杭州微念品牌管理有限公司发生工商变更，新增字节跳动关联公司北京量子跃动科技有限公司为股东。同时，公司注册资本由约704.05万人民币增加至约717.47万人民币。
今日有消息称，字节跳动全面进军云计算IaaS服务，将在今年9-10月发布包含计算、存储和网络的云计算IaaS服务。
字节跳动或于近期宣布取消大小周。多位字节跳动员工向凤凰网科技证实，公司内部正调研是否取消大小周，或将于近期宣布取消。一位字节跳动员工称，“已经箭在弦上了，但还没有官方发布”，部分员工称最早将于本月内宣布。
天眼查App显示，字节跳动子公司北京有竹居网络技术有限公司申请注册多个“摸摸鱼”商标，国际分类涉及广告销售、教育娱乐、方便食品等，当前商标状态多为“等待实质审查”“商标申请中”。
转眼间，2021年的上半年已经画上了句号。回顾这半年来的智能手机市场，确实好戏连台。尤其是以骁龙888为引领的旗舰领域，几十款新机轮番登场，让人..
2021可谓是国货当打之年，中国本土品牌厚积薄发，受到热议和追捧。国潮带领了一种新时尚，但国潮流行的本质其实还是实力的崛起，是国货具备了和洋..
宝宝6 个月后，对铁的需要量增加，但母乳中含铁不高，所以辅食就成了铁的主要来源。而给宝宝添加辅食的主要目的，除了补充营养，也是为了刺激宝宝..
相信大家都知道，在大多数人的印象中,减肥就等于节食,只有不吃东西,胃才不会消化东西,从而会去消化身体中的脂肪。其实这种想法是完全错误的,节食损..
2021年7月6日消息,今年世界人工智能大会(WAIC)前夕,中国无人驾驶公司AutoX于上海举办盛大发布会,带来了其第五代全无人驾驶系统AutoX Gen5。从车规..
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