字节跳动辟谣出售TikTok AI技术：不会出售任何算法代码

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 字节跳动最新资讯 > 正文

字节跳动辟谣出售TikTok AI技术：不会出售任何算法代码

2021-07-05 14:04 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月5日 消息:今日，针对“出售 TikTok  AI 算法”的传闻，字节跳动官方回应称，有关BytePlus出售TikTok AI技术的报道不实，相关业务只是提供技术服务，并不会出售任何算法或者AI技术代码。

QQ截图20210705140007.jpg

此前，有媒体报道称，字节跳动已开始向其他公司出售TikTok的 AI 算法。其客户包括美国时尚应用 Goat、新加坡旅游网站 WeGo、印度尼西亚购物应用 Chilibeli 和印度社交游戏平台 GamesApp。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 热门标签
显卡天梯图 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 拼多多百亿补贴节 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM