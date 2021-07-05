微信支付客服热线95017开通“长辈无忧专线”

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微信支付客服热线95017开通“长辈无忧专线”

2021-07-05 13:48 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月5日 消息:今日，腾讯宣布微信支付客服热线95017开通“长辈无忧专线”，60岁及以上长辈优先接通一对一服务。

无论是查一下花了多少钱，还是绑定一张银行卡，或者担心转账出了问题等，系统优先接入专线。专线人员全程大白话解释手把手教学，并支持粤语四川话东北话等方言。

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腾讯公布数据称，从5月1日正式上线以来，专线解决了超50万次问题，客服平均每人每天500分钟。

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