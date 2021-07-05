微信支付客服热线95017开通“长辈无忧专线”

站长之家（ChinaZ.com）7月5日 消息:今日，腾讯宣布微信支付客服热线95017开通“长辈无忧专线”，对60岁及以上长辈优先接通一对一服务。
无论是查一下花了多少钱，还是绑定一张银行卡，或者担心转账出了问题等，系统优先接入专线。专线人员全程大白话解释手把手教学，并支持粤语四川话东北话等方言。
腾讯公布数据称，从5月1日正式上线以来，专线解决了超50万次问题，客服平均每人每天500分钟。
站长之家（ChinaZ.com）7月5日 消息:今日，腾讯宣布微信支付客服热线95017开通“长辈无忧专线”，对60岁及以上长辈优先接通一对一服务。
无论是查一下花了多少钱，还是绑定一张银行卡，或者担心转账出了问题等，系统优先接入专线。专线人员全程大白话解释手把手教学，并支持粤语四川话东北话等方言。
腾讯公布数据称，从5月1日正式上线以来，专线解决了超50万次问题，客服平均每人每天500分钟。
日前腾讯手机 QQ 发布了 V8.8.0版本更新，新增了支持微信支付发红包功能。在 QQ 红包塞入红包时，页面会提醒，「可以用微信支付 QQ 红包啦，快来试试吧」。
目前,全国各大商场、超市、餐饮业、旅游业、医疗业等等都接入了微信支付,消费者出门在外只要拿个手机就行,买什么东西微信支付一下就搞定了。但是有时候,人真的好奇怪,密码说忘记就能忘记,当你急用但微信支付密码忘记了怎么办,非本人实名微信忘记支付密码这样的微信支付难题又该如何解决?认真看下去,其实很简单。微信支付密码忘记了怎么办其实对于微信支付密码忘记了怎么办这个问题,大家无需担心,可以按照以下步骤来找回自己的支付?
昨日，站长之家曾报道了吉利与百度合资公司“集度汽车”商标被抢注一事。企查查App显示，集度汽车、JIDU等商标已被多家公司申请注册，申请人包括天津智高点科技有限公司、南宁朵有米文化传媒有限公司等，上述公司均与百度、集度公司无关联。
近日，企业微信更新了3.1.8版本，推出了一条3条朋友圈和会话存档提示弱化的功能。还悄悄地上线了一个"企业微信分"的功能。企业微信分到底是什么？企业微信分不够怎么提高？今天语鹦企服就带你来看看。什么是企业微信分？企业微信分为企业使用企业微信办公和对外服务的数字展示形式。企业和企业管理者可以直观地了解企业的使用情况。其中，微信办公是指企业微信的OA功能的使用，如企业微信打卡、企业微信审批、企业微信日常、企业微
凭借先消费，后付款”的便捷支付方式，花呗受到了诸多年轻人的热衷。今日，从企查查网站了解到，近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册分付”商标，国际分类为金融物管、通讯服务等，商标状态显示为申请中。据报道，微信用户可以从分付”借钱用于购物、消费。分付”和支付宝花呗分期类似，但两者在收取费用上也有所差别，目前，分付仍处于测试阶段。据了解，微信分付实行的是按日计息，在通过微信支付付款时，可以使用分付”先付
天眼查App显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册“分付”商标，国际分类为金融物管、通讯服务等，商标状态显示为申请中。
腾讯公开一项用于显示屏幕面板的聊天交互图形用户界面、用于显示屏幕面板的联系人通信图形用户界面专利。
微信还有儿童版，你知道吗？6月8日，企查查APP显示，腾讯公开一项用于显示屏幕面板的聊天交互图形用户界面、用于显示屏幕面板的联系人通信图形用户界面专利。企查查专利摘要显示，相关界面适用于手表、手环，目前包含图片、拍照、语音通话、视频通话功能，界面为正方形界面。此前，腾讯曾申请 微信儿童版商标”，也有媒体报道微信方面正在进行微信儿童版的开发，已经进入内测阶段。有媒体猜测，微信有望推出儿童版，弥补低龄群体的
6月24日消息，腾讯电子签宣布小合同”功能上线，用户在腾讯电子签”微信小程序中即可签署具备法律效力的合同。目前，小合同”支持租房合同定制。房东和租户可以通过手机录入个人信息以及租房标的、家具、金额等约定内容，小合同会快速生成标准租房合同。租赁双方完成个人身份验证、对合同信息无异议后，即可随时签署合同。租赁期间，房东也可以通过小收据”功能为租客开出具备法律效力的收据，完成交易闭环。总而言之，电子合同模?
资深互联网思想者和预言家王兴曾说过两句话，第一句非常著名，但现在看来不怎么靠谱，就是在2016年提前宣布互联网下半场到来了。无从考察阿里是否受了王兴这句话的影响，但那两年阿里确实更强调线下，结果是在挖掘下沉市场这座金矿时落在了拼多多屁股后面。
「美团小店」在架构上运用了微信小商店的模式，美团或许是为了在微信中构建自己的电商生态。据了解，微信小商店是一个无需开发、一键开通即可自主经营的卖货小程序。开通小店后，用户可以直接在这个小程序里进行直播和卖货。
凤凰网科技讯 北京时间6月22日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先关注比特币：对比特币交易封杀不到位 5家银行和支付宝被约谈比特币央行官网消息称，近日人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供相关服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝（中国）网络技术有限公司等部分银行和支付机构，以打击比特币等虚拟货币交易炒作行为，保护人民群众财产安全
昨日，微信发布了《2021年上半年微信平台网络诈骗治理公示》。微信公布数据称2021年1-6月，在核实用户投诉提交的证据后，共计对超过60万个确认存在欺诈行为的帐号进行了阶梯式处罚，其中:
近日，网友突然发现，微信官方悄然改版了，背景颜色从灰色变成绿色。有网友吐槽爷青结”。这种改版也非常可以理解，毕竟微信APP的图标就一直是绿色。仔细对比你还会发现，图标的绿色更鲜艳一些，官网的绿则更稳重。PC端长这样：移动端更绿：对此，微信方面表示：说实话，我没明白怎么就青结”了，不是更青”了吗？至于为什么变得更青，还用说！那是因为我想和你们更亲。”其实，作为门面担当，微信官网一直都在变，没想到只有变得?
6月17日9时22分，神舟十二号载人飞船在长征2F运载火箭的托举下，以一往无前之势冲入澄澈霄汉。随后，神舟十二号载人飞船成功进入预定轨道，并完成太阳翼展开。这是中国载人航天史上由中国人书写的又一壮举，标志中国空间站建造任务再次向前迈出了一大步。与此同时，微信宣布联合中国航天文创CASCI推出微信状态冲”限时升级航天版，跟着神舟十二号载人飞船一起冲向太空。据悉，微信状态是微信近期上线的新功能，微信状态表达了用户?
日前，微信客户端发布最新版的3.3.0版本，微信搜一搜全面上线PC版，用户不但可以在PC版微信搜一搜公众号、小程序、表情，还可以刷朋友圈。
6月18日，Windows微信3.3.0版发布。在该版本中，用户可在搜一搜中搜索公众号、小程序、表情、视频、文章等内容。
疫情反复之下，远程办公再度成为焦点，进一步扩大了企业和机构对于零信任安全的需求。越来越多机构正在思考，如何更加方便快捷地部署适应自身需求的零信任安全体系？6 月 11 日，腾讯安全将举行线上发布会，正式发布基于零信任安全架构的云上SaaS版产品：零信任iOA应用安全访问服务（以下简称“腾讯零信任SaaS版”）。发布会上，安在创始人兼CEO 张耀疆、腾讯企业安全中心安全专家蔡东赟，将深入剖析当下的网络安全形势和企业安全?
作为社交领域头部应用，微信早已不再是一款单纯的社交工具，随着微信广泛使用，微信的功能也越发齐全。2014年微信红包正式上线，数据显示，在从2014年除夕至初一16时，参与抢微信红包的用户超过500万，总计抢红包7500万次以上，领取到的红包总计超过2000万个，平均每分钟领取的红包达到9412个。日前，从企查查网站获悉，6月29日，腾讯科技（深圳）有限公司一项用于显示屏幕面板的聊天红包图形用户界面”专利获授权，公开号为CN3066
他说，经常能收到许多用户的投诉，质疑微信的安全性。因为每次在微信里聊到什么，打开其他APP就能马上看到相关的广告。
转眼间，2021年的上半年已经画上了句号。回顾这半年来的智能手机市场，确实好戏连台。尤其是以骁龙888为引领的旗舰领域，几十款新机轮番登场，让人..
2021可谓是国货当打之年，中国本土品牌厚积薄发，受到热议和追捧。国潮带领了一种新时尚，但国潮流行的本质其实还是实力的崛起，是国货具备了和洋..
宝宝6 个月后，对铁的需要量增加，但母乳中含铁不高，所以辅食就成了铁的主要来源。而给宝宝添加辅食的主要目的，除了补充营养，也是为了刺激宝宝..
相信大家都知道，在大多数人的印象中,减肥就等于节食,只有不吃东西,胃才不会消化东西,从而会去消化身体中的脂肪。其实这种想法是完全错误的,节食损..
2021年7月6日消息,今年世界人工智能大会(WAIC)前夕,中国无人驾驶公司AutoX于上海举办盛大发布会,带来了其第五代全无人驾驶系统AutoX Gen5。从车规..
如今，年轻人喜欢追求时尚潮流的事物，在新一代潮流网购社区得物上，聚集着众多年轻潮流爱好者，他们在得物社区交流穿搭心得，分享好物喜悦。近些..
现在的中学生时间紧、任务重，所以找到一个好用的学习工具太重要了。因为好的学习工具不仅可以提高学习效率，还可以教会孩子学习方法。有道词典就..
“（老板）你有病啊！有病就吃药去！”在被问及如何看待老板要求员工两年内不得怀孕的要求时，壹心娱乐创始人杨天真心直口快地回应，这让不少观众..
新消费时代直播电商行业竞争愈发激烈，品牌自播逐渐成为新品牌崛起的重要抓手。然而，在摸索自播的过程中，由于不熟悉平台和玩法，品牌在粉丝积累..
华为近日正式发布了鸿蒙OS2.0版本，Mate40系列、P40系列等多种机型开放升级。特别是开放原子开源基金会6月6日表示，已于2020年9月接受华为捐赠的..
买手机应该选择哪款?这个问题每天都有人问，如果不知道怎么选，那随大流可能是最好的选择——直接选销量高、评价多的机型没错，现在iPhone11就成..
7月4日，国家网信办通知应用商店下架滴滴出行App，要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律要求，参照国家有关标准，认真整改存在的问题，切实保障广..
理想汽车送检物质确认含水银。昨日晚间，理想汽车官方发布声明：7月6日，我们将用户座椅上的物质送到专业检测机构进行检测，确认该物质含有汞（..
小米是较早开始在印度发展的中国智能手机品牌，在印度拥有不错的人气，同时也在印度建厂生产产品。最近一项研究表明，小米在印度高端智能手机市场..
今日，小鹏汽车在港交所上市，开盘较发行价165港元涨1.82%，报168港元，总市值超2800亿港元。在上市现场，小鹏汽车 CEO 何小鹏表示，将在两年内推..
说到『变频』一词，大家都不陌生，早在很多年前，变频家电就走进了公众的生活中。变频空调、变频冰箱、变频洗衣机等多种家电的应用为广大业主带来..
前几日货款还没下来，又急需资金，我就想找个靠谱的小额贷款应个急。看了几个小额贷款产品之后，发现微粒贷的口碑更好，也更受欢迎。微粒贷是国内..
7月7日，小鹏汽车在港交所挂牌上市，成为继2018年8月百济神州在港交所+纳斯达克双重上市以来，近三年规模最大的双重主要上市公司。..
项目背景：面对企业的不断发展及业务的拓展，规范业务流程，提升企业内部各环节流转效率，降低成本，减少损耗，获取相对应的数据进行分析决策成为..
爱酒，更爱酒里的每一段故事；直播，讲述关于酒的一切文化渊源；以酒会友，半年吸引来13 万铁杆“酒友”；只卖好酒，快手电商一场直播卖酒卖出上百..