微信支付客服热线95017开通“长辈无忧专线”

凭借先消费，后付款”的便捷支付方式，花呗受到了诸多年轻人的热衷。今日，从企查查网站了解到，近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册分付”商标，国际分类为金融物管、通讯服务等，商标状态显示为申请中。据报道，微信用户可以从分付”借钱用于购物、消费。分付”和支付宝花呗分期类似，但两者在收取费用上也有所差别，目前，分付仍处于测试阶段。据了解，微信分付实行的是按日计息，在通过微信支付付款时，可以使用分付”先付