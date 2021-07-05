乐视网已无财产可供执行 同时被法院限制消费

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乐视网已无财产可供执行 同时被法院限制消费

2021-07-05 13:47 · 稿源：站长之家

企查查APP显示，近日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司等仲裁执行裁定书公开。审理经过显示，乐视网商标拍卖成交价1603万元及银行存款已被划拨，此外，乐视网已暂无其他财产可供执行，法院已依法对乐视网采取限制消费措施。

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