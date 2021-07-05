乐视网已无财产可供执行 同时被法院限制消费

凤凰网科技讯 6月20日消息，今日，FF创始人、LeEco乐视创始人贾跃亭在微博发文称：FF就像我的孩子，我永远为此自豪！我和FF合伙人将继续全力投入，并引领汽车行业朝互联网智能电动的方向变革。祝大家父亲节快乐！对此，有网友表示“都在等你回国”，也有网友提问“什么时候量产？”“什么时候给我试驾一下呢？”。还有网友表示，这是“起了个早，赶了个晚集！”据凤凰网科技4月份报道，贾跃亭创办的FF汽车即将在美国“借壳”上市，