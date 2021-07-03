吉林一号宽幅01B卫星成功发射 一箭五星任务圆满成功

据外媒CNET报道，美国宇航局（NASA）的“毅力号”探测器已经从其位于火星杰泽罗陨石坑的新家发回了数千张图片。偶尔，NASA会选择一些特别的视图来进行分享，就像周二它所做的那样，看一看漫游者在远处发现的一块巨石。“经过这块巨石，仔细看了一下。我的一些团队看到了与地球上火山岩的相似之处，”“毅力号”团队发推文说。这块巨大的、起伏的岩石与海象有几分相似，这使它与最近看到的“股沟岩”和形状像腕龙的岩石相得益彰。6?