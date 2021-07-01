广东将加大规制“二选一”“大数据杀熟”和“封禁”

站长之家(ChinaZ.com) 7月1日 消息:据21世纪报道，日前，广东省市场监督管理局对广东省人大代表叶丽燕于省十三届人大四次会议中提出的关于加强互联网新经济模式监管的建议做出答复。
答复函透露，竞争执法将被突出，重点加强对大型互联网平台“二选一”“大数据杀熟”“封禁”等行为的执法规制，依法查处社区团购等领域利用资本优势低价排挤竞争对手、抢占市场行为，规范平台和平台内经营者价格标示、价格促销、价格欺诈等行为。
站长之家(ChinaZ.com) 7月1日 消息:据21世纪报道，日前，广东省市场监督管理局对广东省人大代表叶丽燕于省十三届人大四次会议中提出的关于加强互联网新经济模式监管的建议做出答复。
答复函透露，竞争执法将被突出，重点加强对大型互联网平台“二选一”“大数据杀熟”“封禁”等行为的执法规制，依法查处社区团购等领域利用资本优势低价排挤竞争对手、抢占市场行为，规范平台和平台内经营者价格标示、价格促销、价格欺诈等行为。
【大数据杀熟最高可罚5000万】日前《深圳经济特区数据条例（征求意见稿）》公开征求意见。其中规定市场主体不得实施侵害其他市场主体或者消费者合法权益的行为，不得通过数据分析，无正当理由对交易条件相同的交易相对人实施差别待遇。违法上述规定的，除没收违法所得外，违法所得不超过1万元的，5万元起罚。情节严重的，可处5000万元以下或者上一年度营业额5%以下罚款。
昨日，《深圳经济特区数据条例（征求意见稿）》在市人大常委会网站上公开征求意见。其中，针对大数据“杀熟”问题，《条例（征求意见稿）》明确，规定市场主体不得通过数据分析，无正当理由对交易条件相同的交易相对人实施差别待遇。违法上述规定的，除没收违法所得外，违法所得不足1万元的，并处5万元以上20万元以下罚款，违法所得1万元以上的，并处20万元以上100万元以下罚款
近年来，随着各个领域互联网平台的发展，大大的提升了人们生活的便利性，包括打车、外卖、出行等各种方面，但是大数据杀熟的现象却逐渐增加。大家发现，经常使用某个APP，自己下单购物或者预订酒店机票的价格比新手”贵。针对社会各界反映强烈的网络平台利用大数据杀熟”问题，《深圳经济特区数据条例（征求意见稿）》明确提出给予重罚，违法所得不超过1万元的，5万元起罚。情节严重的，可处5000万元以下或者上一年度营业额5%以下?
2021 年全国两会，国家市场监管总局副局长甘霖表示：要推进大数据与经济社会融合创新发展。全面推进公共数据分级分类开放，释放公共数据红利。汇容客作为大数据获客行业的开拓者，汇聚10 亿+公开化的线上线下全域客源数据，所有客源数据由合作运营商官方提供，以确保数据的合法、合规、真实、有效、精准，从而为300 万中小商家提供精准客源获取、精准客户触达、客户精细管理等营销赋能服务。正是抓住国家推行大数据的时代风口，汇?
近日，天冕科技正式加入中国通信标准化协会（CCSA）大数据技术标准推进委员会（TC601），共同推进大数据技术标准制定与核心技术发展。大数据技术标准推进委员会是中国通信标准化协会下（CCSA）的专业技术委员会（简称TC601、数标委、BDC）。主要围绕大数据技术产品问题，数据资产管理与流通、大数据行业应用方面的标准预研，旨在凝聚产业链各个环节，识别和解决大数据发展面临的重大问题，开展大数据技术、数据资产管理、数据共享?
目前数据安全的担忧已经蔓延到了各个行业，在直接关系民众财产安全的金融领域显得更为突出，数据安全保护形势也更为严峻。因此无论是中央“十四五规划”，还是二〇三五年远景目标，都将保障国家数据安全放在了重要位置。近期，中国信息通信研究院（工信部电信研究院，以下简称中国信通院）启动的“卓信大数据计划”正式公布了首批入选成员名单。数禾科技作为金融科技领域的优秀企业，经过层层考核筛选，通过了审核。中国信通院自成
城市正在数字化进程中重塑，云计算、大数据、物联网、人工智能、数字孪生等信息技术在城市管理中的应用，正让城市变得智慧、高效。物联网作为城市数字化建设的驱动力之一，在城市感知与公共安全中发挥着重要作用，物联网感知设备终端源源不断地收集城市交通、电力等方面的数据，并以这些客观数据为中心感知城市运行体征，发现城市风险；而在“人民城市人民建，人民城市为人民”的理念指导下，市民心声也成为城市数字化转型和健康发
据外媒Neowin报道，在今天这个围绕着互联网的世界里，对我们私人数据的在线保护始终是一个热门话题。大型科技公司由于收集和管理的数据量大，经常面临监管机构等的冲击。在与此相关的最新进展中，来自爱尔兰公民自由委员会（ICCL）的高级研究员Johnny Ryan博士决定对IAB技术实验室提起诉讼。该诉讼被提交到汉堡地方法院，针对ICCL认为的“全球最大数据泄露事件”。IAB技术实验室是一个由一些最大的科技公司组成的联盟，如Google、F
2021 虎啸盛典在上海成功举办，本届大会以“连接未来”为主题，备受行业瞩目的第十二届虎啸奖获奖榜单也在大会上正式揭晓 ，作为数字商业传播领域的行业大奖之一，虎啸奖每年度的评选都代表了行业发展的较高水准。本届虎啸奖吸引了 700 家公司、3500+件作品参与奖项角逐，友盟+凭借多年在数据智能领域的优秀表现，荣获“年度大数据&智能公司”奖。友盟+作为国内领先的第三方全域数据智能服务商，始终以“数据智能，驱动业务增长”?
5 月 29 日，在红麦聚信公司总经理江燕女士的邀请下，中国科学院大学经营与管理学院彭赓教授及十余位MBA学者齐聚博彦科技大厦， 一场别开生面的“大数据创新学术交流会”拉开了帷幕。欢迎致辞后，在总经理江燕女士的引领和陪同下，中国科学院大学经济与管理学院彭赓教授一行学者来到博彦科技创新中心进行参观。国科大师生一行集体参观红麦聚信创新中心国科大彭赓教授一行观看博彦科技大数据宣传片在参观过后，总经理江燕向参会的各
2021 年 7 月 17 日由北京大学主办、北京大学健康医疗大数据国家研究院承办的“北京健康医疗大数据论坛”即将在北京友谊宾馆拉开帷幕。本届论坛主题为“健康医疗大数据新途径：创新引领、驱动发展”。 论坛将邀请国家部委相关领导、国际相关领域顶级专家、两院院士、高校专家、医院领导、行业领袖等莅临现场，共商大计，共谋发展。论坛中，各位与会嘉宾将聚焦健康医疗大数据的新机遇、新格局与新常态，在“十四五”规划高质量开局
自 5 月 24 日天猫预售开启，长达 20 多天的 618 年中大促落下帷幕。尽管今年的 618 略显低调，不少消费品类还是迎来爆发。新浪舆情通基于新媒体大数据，对 618 活动期间不同品类商品及品牌的互联网传播情况进行盘点分析，为你解读今年 618 的数据表现。“手机”舆论声量居全网首位，活动刺激购买热情新浪舆情通数据显示， 618 期间手机类消费品在全网的舆论声量居首位，远超美容护肤、生活电器、彩妆香水、服饰、箱包、母婴等类别
2021年6月17日，2021年世界交通运输工程技术论坛暨交通科技博览会（WTC2021）在西安召开。大会以“新技术·新模式·新交通”为主题，旨在提供酝酿创新、主导创新、展示创新和实施创新的交流平台。会议期间，中国交建子公司中交第一公路勘察设计研究院有限公司与企查查科技有限公司共同发布产业招商大数据云平台，并举行战略合作签约仪式。双方共同携手，致力于以大数据赋能国企数字化转型，为城市产业基础设施建设提供整体解决方案
欧科云链集团打造“反洗钱天网”链上天眼Pro，已协助警方追回价值上百亿元的资产。链上天眼Pro是一个协助警方侦办区块链行业洗钱、勒索诈骗等新型案件的专业工具，由欧科云链在链上天眼的基础上迭代推出。它以区块链大数据为基础，结合人工智能技术，将警方传统经济类案件中的侦查技战法融合到链上资产追踪中，能有效解决警方侦办加密货币领域新型案件中遇到的“调查难、取证难、溯源难”等问题。目前链上天眼Pro地址标签库已经收?
70后用户搜索最多的问题是应该给父亲一个多大的红包;80后用户搜索最多的问题是如何在社交平台向父亲表达情感，就成了80后搜索最多的问题;90后和00后搜索最多的问题是怎么用一份礼物让父亲开心。
又是一年端午到，作为上半年最后一个假期，公众出行情况如何?据百度地图大数据显示，今年端午假期首日道路交通运行平稳，拥堵程度低于过去两年;各地游乐场、自然风光与人文景观人气颇高，国内旅游市场持续向好。在高速路况方面，根据百度地图出行仪表盘显示:今年端午假期首日高速交通平稳有序，高速拥堵里程峰值出现于6月12日上午10:30，为849.96公里。同时间，G1京哈高速、G60沪昆高速、G5京昆高速、西安绕城高速和G6京藏高速的部
5 月27- 28 日， 2021 中国客户联络中心与大数据产业峰会在上海圆满召开，作为行业最具规模的产业峰会，吸引了上千位行业内人群及企业代表参与。电话邦作为本次大会的合作伙伴亮相现场，并凭借安全、可信、高效的企业通信服务备受业内外专家和参会嘉宾的好评。本届ACCC年会由中国呼叫中心与BPO产业联盟、全国呼叫中心行业自律与监督委员会等机构提供学术支撑，中国产业发展研究院中国发展网、中国反侵权假冒创新战略联盟等单位联合
如今团长走上了路径分化的十字路口:一边是平台配送体系不完善，产品质量不稳定、长期缺货困扰着团长，订单普遍跌去七八成;另一边是用户流失严重，拉新尝鲜后，少有顾客有复购的意愿。
凤凰网科技讯 6月8日消息，有媒体报道称，社区团购平台再迎监管严令，“1分钱秒杀”活动被禁止，并称“美团在5月27日获下架秒杀商品的口头通知，并被要求在6月1日前整改完毕。”而据接近监管处人士称，上述所说并不准确，监管并非要求“美团下架售价0.01元秒杀商品” “其他几家平台继续收紧补贴”，而是同一时间向所有社区团购平台传达了不得以明显低于成本的价格倾销商品的要求。记者发现，5月份各平台均放在明显位置的1分购活动
6月28日消息，近日，58同城招聘研究院发布了IT互联网行业就业大数据。行业平均月薪8254元，其中程序开发岗位月薪为8456元。数据显示，2021年5月，IT互联网行业招聘需求和求职需求均呈现环比上升趋势，其中招聘需求环比上升75.72%，成都、重庆招聘、求职活跃度双高；网络与信息安全工程师招聘需求同比上升明显，增长79.13%。从城市上看，2021年5月，IT互联网行业招聘活跃城市TOP10分别为：成都、重庆、西安、北京、深圳、郑州、东莞
今天，一位网友晒出了锤子科技打造的经典机型白色坚果Pro 2S。这位网友表示，现在看来坚果Pro 2S还是外观无敌。对此，锤子科技CEO罗永浩点评，坚果..
此前据彭博社报道，保时捷可能很快会因为软件问题，在全球范围内对部分 Taycan 系列的电动车进行召回。现在保时捷官方宣布，旗下首款纯电动车型系..
吉林一号宽幅01B卫星成功发射。据央视新闻报道，7月3日10时51分，我国在太原卫星发射中心用长征二号丁运载火箭，成功将吉林一号宽幅01B卫星送入预..
小米向3904名员工授股。小米集团昨日晚间发布公告称，向集团3904名员工授予7023.17万股股票。以上员工中，有约700名优秀青年工程师，入选了小米最..
在 6 月下旬曝出了 NAS 数据会被恶意攻击者抹除的猛料之后，KrebsOnSecurity 又介绍了在更多 WD 设备中发现的一个新漏洞。安全研究人员 Pedro Rib..
面向 Beta 频道的 Windows 用户，今天微软发布了全新的 Office Insider Preview Build 14228.20044（Beta Channel）。本次更新在修复了一系列问题..
7月2日，中国科学院古脊椎动物与古人类研究所发文称，国际小行星委员发布公告，将中国科学院紫金山天文台发现的、国际编号为347336号小行星正式命..
【TechWeb】7月3日消息，针对“滴滴在海外上市，把数据打包交给美国”这一市场传闻，滴滴副总裁李敏在朋友圈发文辟谣，称这一说法系恶意造谣。李敏..
知情人士近日向外媒 Dot Esport 透露，美国司法部反垄断部门正在对《守望先锋》联盟的软工资帽（soft salary cap）政策进行调查，该政策用于遏制竞..
【TechWeb】7月3日消息，昨日晚间，聚力文化发布公告称，自2021年6月28日起，公司控股股东、实际控制人变更为姜飞雄。6月28日当天，宁波中院裁定：..
realme C21Y 终于在越南正式发售。该机是一款定位入门市场的实惠机型，采用展讯（Unisoc）Tiger T610 八核芯片（包括 2 个 1.8GHz 的 Cortex-A75 ..
尽管编程语言的发展日新月异，但许多大型组织仍在依赖陈旧的 IT 系统和编程语言来支撑大型机的运转。但随着老一代开发者到了退休年龄，行业内正面..
北京时间2021年7月3日10时51分，我国在太原卫星发射中心用长征二号丁运载火箭，成功将吉林一号宽幅01B卫星送入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此..
日前，国内第二大汽车经销商中升控股发布公告称，公司拟代价13亿美元（约合人民币84亿元）向Fu Tung Holdings收购仁孚中国全部股权。该交易完成后..
据美国媒体报道，著名沉船泰坦尼克号的残骸正在逐渐消失。自撞击冰川沉入海底后，船体一直在受到洋流和细菌的侵蚀。有专家表示，泰坦尼克号的消失..
计算能力每年都能呈现爆发式增长，很大程度上归功于芯片制造商在相同空间的硅芯片上装入越来越多的元件。然而这项科学进展现在正接近物理定律的极..
上周正式发布的 Rocky Linux 8.4，在 72 小时内就迎来了 80000 次下载。但关注 RHEL“克隆品”的 Linux 用户，还是迫切地想要直到此类发行版的前景..
7月3日，“学而思号”科普学习卫星搭乘长征二号丁运载火箭在太原卫星发射中心成功发射。该卫星是学而思携手国家航天局探月与航天工程中心、中国航..
据外媒爆料，三星在全球电商百思买美国网站，悄然上架了Galaxy S21 Ultra海军蓝配色版本。但此配色并未在三星官方网站提供售卖，应该是美国百思买..
相比往年今年夏天的雨水似乎特别多，开车经过积水路段也就有了溅起水花的风险。然而许多司机并不把它当做一回事，甚至有部分驾驶人甚至出于恶作剧..