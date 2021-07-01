广东将加大规制“二选一”“大数据杀熟”和“封禁”

据外媒Neowin报道，在今天这个围绕着互联网的世界里，对我们私人数据的在线保护始终是一个热门话题。大型科技公司由于收集和管理的数据量大，经常面临监管机构等的冲击。在与此相关的最新进展中，来自爱尔兰公民自由委员会（ICCL）的高级研究员Johnny Ryan博士决定对IAB技术实验室提起诉讼。该诉讼被提交到汉堡地方法院，针对ICCL认为的“全球最大数据泄露事件”。IAB技术实验室是一个由一些最大的科技公司组成的联盟，如Google、F