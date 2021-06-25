支付宝响应降低支付手续费工作部署 称收钱码提现继续免费

站长之家（ChinaZ.com）6月25日 消息:今日，支付宝表示，为落实人民银行、银保监会、发展改革委、市场监管总局关于进一步降低支付手续费的工作部署，积极响应中国支付清算协会、中国银行业协会的倡议，支付宝决定面向小微企业和个体工商户、有经营行为的个人用户持续加大降费力度。

具体举措包括:

1、收钱码提现继续免费:今年3月，我们宣布了收钱码商家提现手续费再免3年的政策（至2024年3月31日），且提现免费不设单笔上限和单日上限。为响应倡议，商家收钱码免费提现服务将再往后延，至2024年9月30日。

2、符合标准的商户可享受网络支付服务费优惠:为帮助实体经济持续降低经营成本，符合标准的商户，在支付宝平台上的网络支付服务费能享受优惠，优惠后价格不高于现行标准9折。这项降费举措，最晚会于2021年9月30日推出，有效期至2024年9月30日。