支付宝响应降低支付手续费工作部署 称收钱码提现继续免费

站长之家（ChinaZ.com）6月25日 消息:今日，支付宝表示，为落实人民银行、银保监会、发展改革委、市场监管总局关于进一步降低支付手续费的工作部署，积极响应中国支付清算协会、中国银行业协会的倡议，支付宝决定面向小微企业和个体工商户、有经营行为的个人用户持续加大降费力度。
具体举措包括:
1、收钱码提现继续免费:今年3月，我们宣布了收钱码商家提现手续费再免3年的政策（至2024年3月31日），且提现免费不设单笔上限和单日上限。为响应倡议，商家收钱码免费提现服务将再往后延，至2024年9月30日。
2、符合标准的商户可享受网络支付服务费优惠:为帮助实体经济持续降低经营成本，符合标准的商户，在支付宝平台上的网络支付服务费能享受优惠，优惠后价格不高于现行标准9折。这项降费举措，最晚会于2021年9月30日推出，有效期至2024年9月30日。
今日下午，人民银行、银保监会、发展改革委、市场监管总局表示，将聚焦降费呼声高、使用频度高的基础支付服务，提出12项降费措施，并将于2021年9月30日起正式实施，涵盖银行账户服务、人民币结算、电子银行、银行卡刷卡、支付账户服务等5方面。
随后，腾讯在线支付平台财付通也表示，为贯彻落实2021年《政府工作报告》有关“适当降低小微企业支付手续费”的工作部署，财付通将进一步加强对小微企业和个体工商户等扶持力度，落实支付各项费用的优惠和减免措施，帮助小微企业和个体工商户降低成本，积极发挥机构应尽的社会职能，主动承担社会责任。