字节跳动关联公司成立科技新公司，经营范围含广播电视节目制作等

在昨日的第九届中国网络视听大会上，腾讯副总裁、在线视频首席执行官孙忠怀对短视频低俗内容进行了痛批。孙忠怀称，部分低智低俗短视频内容长期影响用户心智，尤其是对心智还未成熟的很多青少年造成不良影响。同时还发表“猪食论”称，这种反智低俗的娱乐消费品把一代人的审美水平拉下去了，因为个性化分发太厉害了，你喜欢猪食看到的就全是猪食。