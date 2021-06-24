字节跳动关联公司成立科技新公司，经营范围含广播电视节目制作等

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字节跳动关联公司成立科技新公司，经营范围含广播电视节目制作等

2021-06-24 10:49 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月24日 消息:企查查APP显示，6月22日，北京无限维度科技有限公司成立，法定代表人为李飞，注册资本100万元人民币，经营范围包含:从事互联网文化活动;广播电视节目制作;零售出版物等。

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企查查股权穿透显示，该公司由北京星云创迹科技有限公司100%控股，后者为字节跳动有限公司全资子公司。

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