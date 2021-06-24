字节跳动关联公司成立科技新公司，经营范围含广播电视节目制作等

站长之家(ChinaZ.com) 6月24日 消息:企查查APP显示，6月22日，北京无限维度科技有限公司成立，法定代表人为李飞，注册资本100万元人民币，经营范围包含:从事互联网文化活动;广播电视节目制作;零售出版物等。
企查查股权穿透显示，该公司由北京星云创迹科技有限公司100%控股，后者为字节跳动有限公司全资子公司。
站长之家(ChinaZ.com) 6月24日 消息:企查查APP显示，6月22日，北京无限维度科技有限公司成立，法定代表人为李飞，注册资本100万元人民币，经营范围包含:从事互联网文化活动;广播电视节目制作;零售出版物等。
企查查股权穿透显示，该公司由北京星云创迹科技有限公司100%控股，后者为字节跳动有限公司全资子公司。
企查查 App 显示，近期字节汽车商标被转让，受让公司为北京字节跳动网络技术有限公司，目前商标状态为已注册，国际分类包含42类设计研究、38类通讯服务、9类科学仪器等。
在昨日的第九届中国网络视听大会上，腾讯副总裁、在线视频首席执行官孙忠怀对短视频低俗内容进行了痛批。孙忠怀称，部分低智低俗短视频内容长期影响用户心智，尤其是对心智还未成熟的很多青少年造成不良影响。同时还发表“猪食论”称，这种反智低俗的娱乐消费品把一代人的审美水平拉下去了，因为个性化分发太厉害了，你喜欢猪食看到的就全是猪食。
近段时间，国内新能源汽车圈最大的变化，就是各家互联网科技公司开始相继造车。先有百度、小米相继造车，OPPO、360也表示跟进，国内手机、互联网公司造车成潮。即便是不直接参与造车业务，华为也通过卖车，为车企供应智能汽车零部件的方式，深度同汽车行业绑定。随着各大互联网科技公司涌入新能源汽车赛道，字节跳动也开始为此准备。日前，我们于天眼查获悉，近期字节汽车”商标被转让 ，受让公司为北京字节跳动网络技术有限公司，
字节汽车商标于近期被转让，受让公司为北京字节跳动网络技术有限公司，目前商标状态为已注册。早在今年4月，就有字节跳动将造车的消息传出。4月19日，重庆万象优车科技有限公司成立，该公司由字节跳动旗下的全资子公司北京星云创迹科技有限公司100%控股。
今日，字节跳动公布2020年数据称，2020年，字节跳动实际收入达2366亿元，同比增长111%，经营亏损达147亿元。
凤凰网科技讯 6月16日下午消息，由于腾讯视频存在大量有关于热播电视剧《亮剑》的疑似侵权视频，字节跳动已与6月11日在重庆市第一中级法院起诉腾讯。要求法院判令腾讯删除侵权视频、发布声明消除影响，并赔偿经济损失1000万元。此外，字节跳动还向法院提交了行为保全申请，要求腾讯视频立即采取有效措施，避免侵犯《亮剑》著作权。起诉状显示，字节跳动在2019年6月10日起的五年内已经获得电视剧《亮剑》的信息网络传播权，并有权对
近日，北京字节跳动网络技术有限公司获得“车辆检测方法、装置、电子设备及存储介质”专利授权，公告号为CN110348374B，申请日为2019年7月。
近日，字节跳动推出了一个名为“抖音汽车”的Logo，该Logo以抖音Logo为色调，一辆汽车的图标为主体，下方带有“抖音汽车”字样。不久前，北京字节跳动网络技术有限公司获得了字节汽车商标的转让，目前商标状态为已注册。
今日有消息称，字节跳动全面进军云计算IaaS服务，将在今年9-10月发布包含计算、存储和网络的云计算IaaS服务。
天眼查App显示，字节跳动子公司北京有竹居网络技术有限公司申请注册多个“摸摸鱼”商标，国际分类涉及广告销售、教育娱乐、方便食品等，当前商标状态多为“等待实质审查”“商标申请中”。
5月28日，海南游来游趣科技有限公司成立，法定代表人为徐培翔，注册资本100万元人民币，经营范围包含：广播电视节目制作经营；出版物零售；演出经纪；电子出版物制作；数字内容制作服务；版权代理等。
6月22日，北京字节跳动网络技术有限公司“一种题目生成方法、装置以及计算机可读存储介质”专利获授权，公开号为CN111353037B。
字节跳动关联公司北京字跳网络技术有限公司于近日申请注册veLinux操作系统、OpenVenus、云雀协同、云雀办公相关商标。
天眼查App显示，近日，北京字节跳动科技有限公司申请注册了多个“抖火”商标，国际分类涉及科学仪器、餐饮住宿、广告销售、社会服务等，目前商标状态为申请中。
5月27日，北京远读重洋信息科技有限公司发生工商变更，新增股东北京量子跃动科技有限公司，后者由字节跳动有限公司100%控股。同时，公司注册资本由395.62万元人民币增加至439.58万元人民币，增幅为11.11%。
近日，北京字节跳动网络技术有限公司获得“分屏方法、装置、电子设备和计算机可读存储介质”专利授权，公开号为CN111352560B。
15日，小米通讯技术有限公司发生工商变更，Chew Shou Zi（周受资）卸任该公司监事职务，由刘德接任。
5月27日，北京悠米互动娱乐科技有限公司发生工商变更，新增股东字节跳动关联公司北京量子跃动科技有限公司。
字节跳动古籍保护专项基金今日正式启动，初期启动资金人民币1000万元，将定向资助中华珍贵古籍修复和专业人才培养、古籍活化与数字化等项目，其中重点包括《永乐大典》“湖”字册等国家珍贵典籍和特藏文献。
近日，北京心潮无限科技有限公司发生工商变更，新增股东北京量子跃动科技有限公司（字节跳动关联公司）、北京心潮澎拜信息咨询中心（有限合伙），同时公司注册资本由100万元人民币增加至115.63万元人民币。
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