DNF13周年城镇特别装饰活动攻略 十三周你城镇特别装饰活动详情

DNF在十三周年开启了最新的周年城镇特别装饰的活动，这个活动有一些特别的奖励可以获得，下面就来为大家分享一下DNF十三周年城镇装饰特别活动的详情。

活动时间:

2021年6月17日维护后-2021年8月5日维护前

DNF13周年到啦!为了庆祝DNF13周年，赛丽亚似乎将旅馆搬到了海滨城市。在这里

我们不只能看到美丽的

海景，每天变化1次的的特别的天气还会给我们送来各种超强BUFF效果!

天气 相应BUFF 上午（晴） 所有属性强化+10 霞 技能攻击力+10% 夜 力量、智力、体力、精神+100 雨 攻击速度、移动速度、施放速度+10% 虹 所有属性强化强化+10 技能攻击力+10% 力量、智力、体力、精神+100 攻击速度/移动速度/施放速度+10%

不只是同赛丽亚的旅馆，整个赫顿玛尔也变成了海滨城市的风格，周年庆快乐!