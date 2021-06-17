DNF13周年城镇特别装饰活动攻略 十三周你城镇特别装饰活动详情

DNF在十三周年开启了最新的周年城镇特别装饰的活动，这个活动有一些特别的奖励可以获得，下面就来为大家分享一下DNF十三周年城镇装饰特别活动的详情。
活动时间:
2021年6月17日维护后-2021年8月5日维护前
DNF13周年到啦!为了庆祝DNF13周年，赛丽亚似乎将旅馆搬到了海滨城市。在这里
我们不只能看到美丽的
海景，每天变化1次的的特别的天气还会给我们送来各种超强BUFF效果!
|天气
|相应BUFF
|上午（晴）
|所有属性强化+10
|霞
|技能攻击力+10%
|夜
|力量、智力、体力、精神+100
|雨
|攻击速度、移动速度、施放速度+10%
|虹
|所有属性强化强化+10
技能攻击力+10%
力量、智力、体力、精神+100
攻击速度/移动速度/施放速度+10%
不只是同赛丽亚的旅馆，整个赫顿玛尔也变成了海滨城市的风格，周年庆快乐!
- 1.当玩家进入地下城的情况下发生日期改变时，直到通关为止持续当前的buff，而返回城镇后才更改为当日相应的buff。
- 2.在赛丽亚旅馆内发生日期改变时，天气与buff维持现状，而走出赛丽亚旅馆后才更改为当日相应的天气与buff效果。
- 3.在决斗场频道和强者之路频道不适用布置赛丽亚房间效果以及buff效果;在奥兹玛团队频道适用赛丽亚房间布置，不适用buff效果;在帝国竞技场、再战魔界、冥域时空、永恒大陆、云上长安战未央无法进入赛丽亚房间，但是适用buff效果。剩余其它频道均适用赛丽亚房间布置及buff效果。
- 4.活动期间，所有变装的NPC不支持NPC染色效果。