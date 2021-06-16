天猫618最新红包津贴领取 2021淘宝天猫618优惠红包分享

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天猫618最新红包津贴领取 2021淘宝天猫618优惠红包分享

2021-06-16 16:42 · 稿源：站长之家

2021年淘宝天猫的618活动已经到了最后的冲刺阶段了，这个阶段送出的福利是越来越多的，很多朋友还不清楚在哪可以领取到这些福利的红包，下面就来为大家详细的介绍一下。

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天猫618最新红包津贴领取

>>>>>>点击进入

2021年618超级红包规则

一、红包的发放规则:

1、用户参与路径:北京时间2021年5月29日10:00:00至2021年6月20日23:59:50，用户通过PC&无线端淘宝客主会场的开红包模块，每天有1次开红包机会，有机会随机获得不同面额的超级红包或其他权益。

2、用户参与开红包的条件:用户的淘宝会员账号须绑定手机号，且该会员账号所绑定的支付宝账号须通过实名认证。

3、红包查看路径为:“手机淘宝-我的淘宝-红包卡券-红包” 、“手机天猫APP-我-红包卡券-红包”。

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二、红包的使用规则:

1、获得“618超级红包”（以下简称‘红包’）的用户，在红包有效期内购买天猫实物商品，在符合红包使用门槛的订单中，可以使用该红包并按照红包面额享受货款的折扣优惠。若显示“满**元可用”，即为有门槛红包。

2、北京时间2021年5月29日10:00:00至2021年6月20日23:59:50期间获得的红包，可在北京时间2021年6月1日00:00:00至2021年6月20日23:59:59期间使用，逾期未使用的作废。具体优惠面额、有效期等以用户获得红包页面展示为准。

3、红包使用范围:仅限购买天猫实物商品使用，不支持虚拟类目商品及活体宠物类目商品，虚拟类目举例:网游及QQ（网络游戏点卡、腾讯QQ专区）、话费通信(移动/联通/电信充值中心、手机号码/套餐/增值业务)、景点门票类以及“其他虚拟类目”商品;活体宠物类目举例:猫咪、狗狗等;禁用类目详情查询:https://pages.tmall.com/wow/lafite/act/hongbaojinyong?wh_biz=tm，具体类目下商品/服务是否可使用红包，最终以“确认订单”页面可使用优惠显示为准。

4、不支持红包的特殊交易类型及场景有:二手、拍卖、秒杀、天猫国际代购、货到付款、预售的预收款（尾款可以使用超级红包）、无卡支付业务、游戏视频网站的一键支付业务、影视会员业务、车秒贷、卖全球、外部商户独立担保交易等业务。

5、红包是在平台购物时享受对应面额折扣优惠的凭证，不得提现，不得转赠他人，不得为他人付款。

6、红包的发放和使用可能因为服务器拥堵等原因出现延迟。

7、使用红包的订单若发生退款，可退金额及红包可退面额以消费者退款页面展示的信息为准。退款成功时，无门槛红包和有门槛红包的规则如下:无门槛红包若仍在红包有效期结束后50天（北京时间）内，则退回的红包仍可使用，且新的有效期以红包券面展示为准;退款成功时，若已超过红包有效期结束后的50天，则退回的红包不可使用，失效作废。有门槛红包若仍在红包有效期结束后3天(北京时间)内，则退回的红包仍可使用，且新的有效期以红包券面展示为准;退款成功时，若已超过红包有效期结束后的3天，则退回的红包不可使用，失效作废。退回后的红包可以通过“手机淘宝-我的淘宝-红包卡券-红包”或“天猫APP-我-红包卡券-红包”进行查看，退回的红包在有效期内使用条件不变。

8、在获取和使用红包过程中，如果用户出现违规行为（如作弊领取、恶意套现、刷取信誉、虚假交易等），活动主办方将取消违规用户的获奖资格，并有权撤销违规交易，收回全部红包(含已使用的及未使用的)，必要时追究法律责任。

9、红包可与优惠券、购物津贴等优惠叠加使用（需满足各项优惠的要求），使用优先级依次为优惠券、购物津贴和红包。在提交订单时，系统会自动计算符合使用条件的红包进行抵扣。

10、红包仅可用于抵扣商品货款金额，不支持抵扣运费险以及服务费。

11、下单时，除有门槛红包仅可用1个外，其余红包满足使用条件均可叠加多个，累计最多使用10个红包。

12、红包既可以用于单件商品货款折扣，也可以用于多件商品（多件商品需皆在红包使用范围内）合并的货款折扣优惠。

13、活动期间如出现不可抗力或情势变更的情况（包括但不限于重大灾害事件、活动受政府机关指令需要停止举办或调整的、活动遭受严重网络攻击或因系统故障需要暂停举办的），主办方可依相关法律法规的规定主张免责。

14、主办方可以根据本活动的实际举办情况对活动规则进行变动或调整，相关变动或调整将公布在活动页面上，公布后依法生效。

《京东618预售大额满减活动汇总 2021京东618红包优惠活动分享》

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