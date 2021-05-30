京东618预售大额满减活动汇总 2021京东618红包优惠活动分享

京东618的年中大促优惠活动已经正在如火如荼的举办着，目前还是预售的模式，优惠力度照样不打折，很多朋友还不清楚今年的京东618要怎么玩才省钱，下面就来为大家分享一下攻略。

今年的京东618预售其实很多商品都是跟618当天的价格是差不多的，不过618当天的价格可能因为红包可以领取的更多，所以一般来说618当天的价格都是会更划算的。

不过就怕一些热门的产品，很多都是在预售的阶段就卖光了，所以就有两种考量，如果买的不是热门产品，或许可以等到618当天去买，热门的建议大家也是可以预售阶段买，毕竟还有价保在，最终的价格应该跟618当天差距也不会太大。

京东18周年618狂促现已开启预热，全场可领大额券 + 预付定金膨胀 + 直减新低。

京东618活动会场入口 京东618优惠力度 主会场 每日一个主题、疯抢优惠神券 京东超市 好物低至 5 折 预售爆品 定金膨胀不止 10 倍 京东国际 进口毫无每满 300 减 30 元 家电预售 付定金赠百元好礼 手机预售 抢 2021 元神券、现货价保 6 月 1 日 电脑数码 尾款至高 24 期免息，价保 30 天 品质男装 领券每满 200 减 30 元、不止 5 折 小家电 定金享多倍膨胀 户外运动 每满 200 减 30 元

京东生鲜 生鲜 5 折购，国产樱桃买一赠一 图书文娱 定金膨胀不止 5 折

【预售活动时间】

预售定金支付:5月24日 -5月31日23:00:00（具体商品定金支付时间以商品详情页信息为准）

预售尾款支付:6月1日 -6月3日（具体商品尾款支付时间以商品详情页信息为准）

【活动玩法】

1、预售玩法（5月24日 -5月31日付定金，6月1日 -6月3日付尾款）

今年京东618全商城预售活动将在5月24日 -5月31日进行，专场期间也有部分品类开启第二波、第三波预售，主要玩法依旧是大家熟悉的预付定金立减，付尾款可以叠加使用优惠券，价保618!

预售裂变玩法

5月24日 -5月31日在京东平台下预售订单，每日首单有机会参与本活动，活动自下单后48小时内有效，支付完成后可进入3元红包抽奖助力，每分享1人获得1个红包，拉满助力人数可获得至高3元红包，更有机会抽取翻倍卡，最高可抽中5倍翻倍卡领取15元红包;每日每用户可参与一次，参与后活动48小时内有效。

尾款免息

5月24日 -5月31日预售期支付定金，部分品类尾款可于6月1日享受12期免息政策。

2、头号京贴

本次大促将上线两档头号京贴:每满200减30元 / 每满1000减60元，支持与限品类东券、店铺东券三种叠加，也可以与直降、满减等促销叠加，另外预售商品付尾款也可以使用京贴。

3、京享红包（第一波5月25日12点 -6月3日发放 / 使用、第二波6月4日 -18日发放 /6月4日 -20日使用）

活动期间用户每日通过页面可随机抽取，每日至多中奖3次，可随机获得京东红包、品类东券或店铺券，京东红包面额最高18618元，仅限京享值150及以上的用户可参与。

PS:未在京东下过单的用户参与活动将有机会获得神秘新客京东红包，更有专属福利购!

红包加码日:5月27日 、5月31日 、6月3日、6月7日 、6月11日 、6月14日、6月17日。每个加码日至少1次加码节点（如5月27日10点），加码红包限量发放先到先得，可抽中更大额度红包。

4、助力红包（5月25日 -6月18日领取、5月25日 -6月20日使用）

每日首次领取必中红包，领取红包后可邀请好友参与“抢红包、集火力”活动，与好友共同瓜分千万红包，共分2个阶段，当火力值集满40、100点时可分别获得6元、18元红包，共计24元。

5、百亿购物金（5月24日 -6月20日）

本次大促期间，京东将带来百亿购物金，包括现金红包、膨胀金、限品类券等，数量有限，先到先得，发完即止。

6、红包雨（6月1日 -6月18日，每晚20:00:00-20:15:00）

活动期间在规定时间内进入会场有机会弹出红包弹窗，点击领取有机会获得红包或优惠券

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