苹果泄露女生私密照赔偿数百万美元 涉事人员被开除

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苹果泄露女生私密照赔偿数百万美元 涉事人员被开除

2021-06-10 17:52 · 稿源：站长之家

据外媒报道，2016年，一名21岁女学生将iPhone送到苹果承包商维修中心维修时，技术人员将该女学生手机内的私密照上传至Facebook。

据悉，苹果经过一番调查后，将两名涉案员工开除。

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而就在近日，苹果公司已花数百万美元和该名女学生和解。

对此，苹果方面表示“我们相当重视客户的隐私安全，也为此制定了许多能确保资料安全的相关协议。”

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