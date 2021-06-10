苹果泄露女生私密照赔偿数百万美元 涉事人员被开除

Google将在Google I/O期间宣布新的隐私举措，但似乎Android系统的变化幅度会小上很多。Google I/O大会将于5月18日至5月20日举行，搜索巨头用它来宣布新产品和更新。一个重要的因素是对Android系统的改变，预计将有新的隐私控制措施被披露。据The Information的一位消息人士称，这些变化显然包括让用户更容易访问设置菜单，以限制应用程序的权限，如访问相机或其位置。然而，虽然这些变化将有可能帮助Android用户提高对其隐私的认识