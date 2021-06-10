苹果泄露女生私密照赔偿数百万美元 涉事人员被开除

据外媒报道，2016年，一名21岁女学生将iPhone送到苹果承包商维修中心维修时，技术人员将该女学生手机内的私密照上传至Facebook。
据悉，苹果经过一番调查后，将两名涉案员工开除。
而就在近日，苹果公司已花数百万美元和该名女学生和解。
对此，苹果方面表示“我们相当重视客户的隐私安全，也为此制定了许多能确保资料安全的相关协议。”
据外媒报道，2016年，一名21岁女学生将iPhone送到苹果承包商维修中心维修时，技术人员将该女学生手机内的私密照上传至Facebook。
据悉，苹果经过一番调查后，将两名涉案员工开除。
而就在近日，苹果公司已花数百万美元和该名女学生和解。
对此，苹果方面表示“我们相当重视客户的隐私安全，也为此制定了许多能确保资料安全的相关协议。”
近日，多名消费者称，在真快乐商城（国美电器）APP上使用价值520元的优惠券购买了iphone12手机，20多天后仍未收货，订单被平台取消。
6月1日消息，据媒体报道，新冠疫情导致印度工厂开工率严重下降，印度手机产业受到了冲击。据报道，富士康在印度的一家工厂中已经有100多名工人被确诊感染，目前工厂负责加工的苹果手机已经减产超过50%。疫情的加重让很多印度的手机工厂的产能迅速下降，生产车间陆续停工。报道指出，自2017年起，苹果就以不把鸡蛋放在同一个篮子里”为由，高调推动多家为其代工的企业将其产能从中国内地向印度转移。视频比如富士康在南部泰米尔纳德
苹果手机删除了微信好友怎么恢复？随着微信的广泛使用，微信好友也越来越多，而有些好友添加后如果没有改备注，时间久了当好友换了头像昵称后自然会被当作陌生人而删除，当有需要再联系时却发现在某一天的某一刻已删除了好友。那苹果手机如何恢复微信好友？不管你是误删也好，冲动删除也罢，想要重新加回删除的好友只需要牢记这几个方法。找回方法一：微信朋友圈找回苹果手机删除了微信好友怎么恢复？一般来讲，虽然你删除了微信好
凤凰网科技讯 北京时间6月8日消息，苹果公司今天凌晨在全球开发者大会（WWCDC）上预览了四大系统的新版本，显示出该公司对于隐私的聚焦已经来到了新的拐点。对于苹果来说，隐私不只是一个企业理想或者营销卖点，现在它已成为苹果实现与Android、Windows差异化竞争的一项重大举措。自从苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）在2014年就隐私政策发表公开信以来，苹果已经将自身定位于最重视隐私的大型科技公司。在那之后，苹果已经推出了限?
凤凰网科技讯 北京时间6月4日消息，谷歌将跟随对手苹果的步伐，允许Android用户退出广告商在智能机应用上对他们的跟踪，加强隐私。谷歌在其支持网站上称，这一选项将在今年年底通过Google Play服务更新提供给用户。如果用户拒绝接收个性化广告，开发者将不再能够看到用户的唯一广告标识符。和苹果隐私功能不同的是，Android用户将无法默认退出广告跟踪。几个月来，谷歌一直在考虑让Android用户在广告跟踪上获得更大控制权，但同时?
苹果在6月7日发布了新的隐私重点功能，包括苹果邮件中的邮件隐私保护功能，用于阻止跟踪像素。它还宣布了ipados15，其中包括一个新的主屏幕设计与集成小部件。它还将在应用程序顶部提供一个多任务菜单，用户可以通过点击进入分割视图或滑动。
据外媒报道，在过去几周时间里，苹果经常出现在新闻中，原因有两个。首先是它在隐私问题上的强硬立场，这激怒了像Facebook这样的大型网络公司，并因AirTags的推出而短暂地受到质疑；另一个热门话题是Epic Games对该公司的垄断指控，尤其是对苹App Store的垄断指控。在本周的全球开发者大会(WWDC)上，苹果将直接解决这两个问题中的一个，而不是解决开发者对垄断的抱怨。隐私对苹果来说是一个非常重要的话题，并且事实已经证明，隐私
Google将在Google I/O期间宣布新的隐私举措，但似乎Android系统的变化幅度会小上很多。Google I/O大会将于5月18日至5月20日举行，搜索巨头用它来宣布新产品和更新。一个重要的因素是对Android系统的改变，预计将有新的隐私控制措施被披露。据The Information的一位消息人士称，这些变化显然包括让用户更容易访问设置菜单，以限制应用程序的权限，如访问相机或其位置。然而，虽然这些变化将有可能帮助Android用户提高对其隐私的认识
据国外科技媒体报道：硅谷一家公司起诉苹果，指控苹果垄断了苹果手表心率监测技术市场，并危及佩戴者；健康。AliveCor声称苹果通过改变手表上的心率算法将竞争对手拒之门外。
苹果可能会在WWDC主题演讲期间推出一款 "Mind"应用，此前有开发者发现应用捆绑标识符指向注定用于watchOS 8的新功能。苹果将在当地时间周一举行WWDC 2021的主题演讲，预计将宣布今年秋季将在iOS 15、iPadOS 15、tvOS 15、watchOS 8和macOS 12中带来的各种新功能。访问：天猫6·18 “开门红”超级红包活动主会场 | 手机版京东6·18“京享红包”开始领取 最大面额高达18618元虽然苹果发布会之前对新内容通常是非常保密的，但似乎这家
伴随着开发者和企业对苹果最近宣布的平台更新进行评估，出版商们越来越担心一个特殊的功能--邮件隐私保护，可能会使整个行业崩溃。在本周一召开的 WWDC 2021 大会上，苹果宣布了邮件隐私保护，这项新功能可以有效限制电子邮件服务或相关广告商收集用户信息。正如苹果在随后的 WWDC 会议中所解释的，电子邮件可能包含用于收集分析信息的远程图像；从第三方服务器上打开和获取的远程图像会留下数据线索，暴露出电子邮件被阅读的时间?
据国外媒体报道，在本次2021年全球开发者大会上，软件升级是重点。其中，iCloud正式升级为iCloud+，订阅价格不变，功能更多，并且更加注重隐私保护。
据外媒AppleInsider报道，一项由Facebook资助的学术研究，称苹果的iOS 14应用追踪透明化功能是 “有害的”，并声称它在利用隐私作为其反竞争措施的幌子。一篇由Facebook资助的新的学术研究论文这样描述：“在保护隐私的幌子下损害竞争和消费者”。论文在22页中有11页引用了这家社交媒体公司的观点，认为苹果的隐私功能是“破坏性的”，“应用开发者、广告商和广告生态系统都会受影响”。这篇论文的副标题是“对苹果公司iOS 14政策?
4月27日，随着iOS14.5正式版发布，苹果隐私新规也开始正式落地推行。如果App想获取设备的IDFA追踪用户的行为，需要接入ATT透明度隐私框架并使用弹窗征询用户授权。
在今天凌晨开幕的 I/O 开发者大会上，谷歌公布了 Android 12 的诸多亮点，其中就终点谈及了在隐私方面的改进。会后，外媒 MacWorld 认为谷歌的改进更多的只是表面功夫，虽然值得肯定也希望 iOS 未来能够跟进，但并没有像苹果那样颠覆性、深层次的改进隐私。改进值得肯定谷歌在会上展示了 Android 12 的几个隐私功能，帮助用户更方便、更好的管控自己的数据和隐私。在这些变化中比较值得关注的是隐私仪表盘，谷歌表示提供了集中的空
在北京时间 6 月 8 日凌晨 1 点召开的 WWDC 2021 开发者大会主题演讲期间，苹果隐私工程主管 Katie Skinner 与软件主管 Erik Neuenschwander 着重介绍了横跨整个苹果生态系统的新增隐私功能。首先，苹果软件工程副总裁 Craig Federighi 指出，该公司坚持隐私是用户的一项基本权利，因而希望大家无需烦恼于在出色功能和隐私保护之间作出权衡。Craig Federighi 补充道：“当今的隐私已较以往任何时候都更加重要，因为当你使用互联网?
在WWDC上亮相的下一版Mac操作系统将被称为macOS Monterey，带来隐私增强、键盘共享等功能。苹果在其年度WWDC主题演讲活动中介绍了macOS Big Sur的继任者。该系统不久将以测试版的形式提供给开发者，并将在今年晚些时候成为Mac计算机的预装版本。它的主要更新集中在为Messages添加新功能，以及改善对Apple Silicon Mac的支持。它还使Mac与新的iOS 15的关键功能保持同步。例如其中包括SharePlay。在与朋友和同事进行FaceTime通话时，
Nomad是一家以使用Horween皮革和优质金属而闻名的配件制造商。Nomad销售的不锈钢和钛合金Apple Watch表带已经更新，具有更好的配色效果，新的磁扣和改进的针脚。该公司销售的金属表带类似于苹果公司的超高级链接手镯，但成本却很低，品质甚至更好。这种钢带是金属链节表带设计的演变，采用了新的仿钻碳涂层。表耳和表带现在都采用同一等级的316L不锈钢，颜色与不锈钢款Apple Watch完美匹配。新的超薄表扣使用磁铁将表带收在手腕上?
苹果软件工程高级副总裁 Craig Federighi 表示，为维护用户的安全和隐私，该公司将在未来几年内为此持续战斗。作为该公司开发 iOS 和 macOS 等操作系统时的指导思想，Federighi 在一次采访中详细介绍了其中的一些变化，以及新推出的应用追踪透明度功能。在安全隐私攻防的“猫鼠游戏”中，Federighi 在接受 Fast Company 采访时称，该领域的“开发创新”动力很足，隐私追踪的“艺术进展”让人瞩目，但安全漏洞的利用也“取得了长足?
Facebook资助了一项关于苹果新的iOS 14应用跟踪透明度增强的研究，该研究声称完全是为了“完全是为了苹果自身的利益”。进行这项研究的公司SSRN感谢Facebook协助赞助这份报告。他们还表示，研究报告中表达的观点仅代表他们自己。访问研究报告全文：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3852744根据该报告，苹果的iOS 14更新是一种伪装成隐私保护措施的反竞争做法。苹果现在禁止非苹果应用程序在未经用户明确同意?
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