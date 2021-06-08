小米关联公司申请“极石汽车”商标，国际分类涉及运输工具等

小米在2017年正式发布了推出了小爱同学”语音助手唤醒词，并且一直沿用至今。得益于小米各类产品优异的市场表现，搭载在小米手机、小米AI音箱、小米电视等众多小米生态链设备中的小爱同学也逐渐被大家熟知。但是，小米却一直未能成功获得小爱同学”商标。据企查查数据显示，小爱同学”商标37类建筑修理类曾于2017年被陈某注册成功，小米于2018年注册该商标被驳回后起诉知识产权局。2021年4月（2021）京行终293号行政判决书公布，法