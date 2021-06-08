小米关联公司申请“极石汽车”商标，国际分类涉及运输工具等

企查查APP显示，近日，小米生态链公司石头科技关联公司上海洛轲智能科技有限公司申请“极石汽车”商标，国际分类涉及运输工具、科学仪器等，目前商标状态多为“注册申请中”。
信息显示，该公司成立于2021年1月，注册资本1000万元人民币，法定代表人及最大股东为昌敬。
企查查APP显示，近日，小米生态链公司石头科技关联公司上海洛轲智能科技有限公司申请“极石汽车”商标，国际分类涉及运输工具、科学仪器等，目前商标状态多为“注册申请中”。
信息显示，该公司成立于2021年1月，注册资本1000万元人民币，法定代表人及最大股东为昌敬。
据天眼查App显示，近日，小米科技有限责任公司申请注册“小米出行”“小米智联”“小米车联网”“小米智行”相关商标，国际分类涉及运输工具、通讯服务、科学仪器、网站服务等，商标状态均为“商标申请中”。
小米科技有限责任公司于近日新增多条裁判文书，其中案由包含商标行政管理（商标）、其他行政。企查查显示，所涉及案件为小米省钱购、米兔等商标问题，均被法院驳回上诉。
据天眼查App显示，5月6日，小米科技有限责任公司与国家知识产权局一审行政判决书公开，小米申请的MIX商标被驳回。判决书显示，2018年3月，小米科技有限责任公司申请了29673851号英文“MIX”商标。
4月28日，小米科技有限责任公司申请注册“XIAOMI PAY”商标，国际分类为金融物管，目前商标状态为“商标申请中”。
近日，小米科技责任有限公司申请注册多个“MI CARE”“CARE MI”商标，国际分类涉及金融物管、广告销售、科学仪器等，目前商标状态均为“商标申请中”。此前，小米手机MiCare 保障服务上线，支持免费换屏、保值换新、延长保修服务。支持小米商城、小米之家支持手机同步下单购买，也可以在手机激活3天内在小米商城 App - 分类 - 小米服务 - 手机保障服务补购，还能在手机签收 / 激活7天内到小米之家补购。小米 MiCare 服务内容可包?
5月6日，小米科技有限责任公司、国家知识产权局一审行政判决书公布，小米的诉讼请求被北京知识产权法院驳回。根据判决书，在本案中，诉争商标为小米科技有限责任公司2018年3月申请的29673851号英文MIX”商标，指定使用商品为科学仪器类：计算机；计步器；手机；传感器等。引证商标包括珠海市魅族科技有限公司、海尔信息科技（深圳）有限公司等多家公司注册的MIX”相关有效商标。北京知识产权法院认为，诉争商标与各引证商标均包含?
天眼查App显示，近日，小米科技有限责任公司申请注册多项“XIAOMI MOTORS”“XIAOMI AUTO”“MIMOTORS”“MIAUTO”商标，国际分类涉及运输贮藏、广告销售、运输工具等，目前商标状态均为“商标申请中”。
近日，小米科技有限责任公司新增多项“XIAOMI MOTORS”、“XIAOMI AUTO”、“MIMOTORS”、“MIAUTO” 商标申请信息，国际分类涉及运输贮藏、广告销售、运输工具等，目前商标状态均为“注册申请中”。
小米在2017年正式发布了推出了小爱同学”语音助手唤醒词，并且一直沿用至今。得益于小米各类产品优异的市场表现，搭载在小米手机、小米AI音箱、小米电视等众多小米生态链设备中的小爱同学也逐渐被大家熟知。但是，小米却一直未能成功获得小爱同学”商标。据企查查数据显示，小爱同学”商标37类建筑修理类曾于2017年被陈某注册成功，小米于2018年注册该商标被驳回后起诉知识产权局。2021年4月（2021）京行终293号行政判决书公布，法
近日，小米科技有限责任公司新增多项“厚植征信”相关商标，国际分类涉及金融物管、广告销售、设计研究等，目前商标状态均为“注册申请中”。
据天眼查App显示，近日小米科技有限责任公司与国家知识产权局其他二审行政判决书公开，案号为（2021）京行终 293 号，法院认为小米公司的上诉理由不能成立，对其上诉请求，本院不予支持。
天眼查App显示，近日，小米生态链公司石头科技关联公司上海洛轲智能科技有限公司申请注册“极石汽车”商标，国际分类为运输工具、网站服务等，目前商标状态多为“等待实质审查”。
小米科技有限责任公司与国家知识产权局其他一审行政判决书公布，案号为（2020）京73行初11832号，审理法院为北京知识产权法院。
今天下午，小米公关部总经理王化在微博表示，网传的“小米仓库着火”一事，着火的仓库并非小米的，小米的货品有牵连受损，但是有保险。
华为鸿蒙系统即将发布，关于鸿蒙商标所属权也终于有了好的结果:华为鸿蒙商标获转让。此前，华为技术有限公司与国家知识产权局其他一审行政判决书公布，判决结果为驳回原告华为技术有限公司的诉讼请求。
近日，华为技术有限公司申请注册“鲁班”商标，注册号56255833，国际分类为科学仪器，目前商标状态为“商标申请中”。
据企查查App显示，华为技术有限公司曾于2019年申请注册"鸿蒙"商标，国际分类为42类设计研究，2020年该商标流程状态变更为驳回复审。
一年一度的618活动已经开启，各大手机品牌都在近期发布新品，比如realme、Redmi、iQOO、OPPO等等，新品包括Redmi Note 10系列、iQOO Neo5活力版、OPPO Reno6系列等等。除了新品发布，老产品降价也是618活动的重点。今天小米商城公布了第一波福利，小米11降价，起售价3799元（8GB+128GB）。小米11是小米今年一月份上市的高端旗舰，该机首发骁龙888旗舰处理器，被称之为2021年旗舰守门员”，首发价为3999元（8GB+128GB）。根据小米商
字节汽车商标于近期被转让，受让公司为北京字节跳动网络技术有限公司，目前商标状态为已注册。早在今年4月，就有字节跳动将造车的消息传出。4月19日，重庆万象优车科技有限公司成立，该公司由字节跳动旗下的全资子公司北京星云创迹科技有限公司100%控股。
据相关媒体报道，6月5日下午2点40分左右，湖南南塘仓储物流公司发生起火，现场浓烟滚滚，甚至还升起了蘑菇云。长沙消防派出多台消防车进行扑救，现场火势已控制，无人员伤亡，截止发稿前，暂无官方回应消息，具体起火原因等待官方通报。有网友传言称，此次爆炸的是小米仓库，618的产品备货将受到影响。对此，小米高管王化在微博正式发布回应，具体如下：1:到底是不是小米的仓库?答:不是小米的仓库。2:小米的货品有没有受损，损失大
当前，蔚来汽车的车型平均售价，已经超过了40万元，为国产车第一高，不过这样的车型定位，显然不能满足走量车型的市场定位，为此蔚来也谋划推出第..
6月10日，第27届上海电视节白玉兰奖获奖名单正式公布，最佳导演、最佳男主角、最佳女主角等奖项陆续出炉。重大革命历史题材电视剧《觉醒年代》成为..
6月9日，在酒泉发射场，神舟十二号载人飞船、长征二号F遥十二运载火箭组合体转运至发射区，整个过程历时一个半小时。目前，船箭状态良好，后续将按..
支付宝如今已经成为国民软件，衣食住行几乎都离不开它了，但对老年人来说，支付宝的存在图标太小、功能繁杂的问题。6月10日，支付宝APP上线了长辈..
6月10日，瓜子二手车母公司车好多集团宣布，已完成3亿美元新一轮融资，本轮由H Capital领投，红杉中国、IDG、杨浩涌个人基金跟投，投后估值超100亿..
又至618年中狂欢购物节，各大商家的折扣以及产品的选择上，让很多朋友在“加购”的过程中犯起了选择困难症。随着大众对“家”的概念越来越重视，在..
不负每一份热爱的2021京东618-18周年庆火热进行中，这场盛大的年中消费狂欢盛宴除了吸引到亿万消费者的热情参与，也让众多品牌商家迎来新品密集上..
【TechWeb】6月10日消息，滴滴出行官微发布《2021年端午假期安全出行公告》，其中提醒广大家长关注未成年乘车安全，未成年乘坐网约车，须由监护人..
【TechWeb】6月10日消息，达达集团和京东集团联合发布《唯快不破，全面开花2021年即时消费行业报告》（以下简称“报告”），报告总结了即时消费发..
【TechWeb】6月10日消息，《半月谈》刊发评论《严打网络盗版侵权，共创良好创新环境》，文章指出，“打击短视频侵权行为，需要平台守土有责，更需..
【TechWeb】6月10日消息，爱聊科技负责人今日对外披露，目前，爱聊App总用户量已超7000万，成为中国垂直社交TOP3产品。公开资料显示，爱聊科技成立..
联想拯救者2021款R系列游戏本共有R9000K/R9000P/R7000P三个系列，分别覆盖旗舰、中端和入门。其中，R9000P首发搭载R7 5800H处理器，拥有RTX 3060、..
对于消费者来说，即时零售让更多消费者可以享受到高效的购物体验，让万物即时可得”。京东618首日，京东到家平台总体销售额同比增长超140%；手机1..
中国科学院官网刊文称，上海光机所在计算光刻技术研究方面取得重要进展。近日，中科院上海光学精密机械研究所信息光学与光电技术实验室提出一种基..
6月10日，仙剑奇侠传官方宣布，《仙剑奇侠传四》中的经典双剑羲和望舒1:1金属武器模型”将于6月16日开启众筹。此次是仙剑奇侠传官方和造点新货（淘..
蔚来汽车正筹划推出一个新的品牌，定位低于蔚来，内部人称之为副品牌。对此，蔚来汽车方面表示“暂未有任何消息可透露”。..
最让我们为之惊喜的是，自2020年3月账号@大狼狗郑建鹏&言真夫妇创下了月增粉978.6W的喜人成绩后，时隔一年零2个月，我们再次看到了一个单月增粉量..
据董明珠自媒体”公众号消息，近日，格力电器董事长董明珠日前在某综艺脱口秀节目现场回应员工来格力5年没分到房。一位员工在视频中吐槽：今年是来..
JEDEC标准组织还没有公布下一代HBM3高带宽内存/显存的具体规范，SK海力士已经坐不住了，预告了自己的规划。SK海力士称，他们的HBM3可以做到I/O输入..
在国内车企阵营中，给车辆起名字玩的最花的车企，长城说第二，预计没有其它车企说第一。前段时间，凭借着哈弗大狗”、欧拉好猫”、坦克300”等车型..