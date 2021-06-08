小米关联公司申请“极石汽车”商标，国际分类涉及运输工具等

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小米关联公司申请“极石汽车”商标，国际分类涉及运输工具等

2021-06-08 17:37 · 稿源：站长之家

企查查APP显示，近日，小米生态链公司石头科技关联公司上海洛轲智能科技有限公司申请“极石汽车”商标，国际分类涉及运输工具、科学仪器等，目前商标状态多为“注册申请中”。

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信息显示，该公司成立于2021年1月，注册资本1000万元人民币，法定代表人及最大股东为昌敬。

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