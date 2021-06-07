字节跳动获得字节汽车商标

今日，字节跳动创始人张一鸣发布全员信，宣布卸任CEO一职，联合创始人梁汝波将接任成为新CEO。张一鸣在信中表示：“公司当下还有很多重要的事情需要做到更好，我希望有比我更合适的人来改进日常管理，保障公司的健康发展。我不是传统意义上的成熟管理者，我也不是很擅长社交，我更喜欢研究组织和市场原理来减少管理