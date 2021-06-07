字节跳动获得字节汽车商标

企查查 App 显示，近期字节汽车商标被转让，受让公司为北京字节跳动网络技术有限公司，目前商标状态为已注册，国际分类包含42类设计研究、38类通讯服务、9类科学仪器等。
近期，就有关于字节跳动布局汽车领域的消息。今年 4 月份，重庆万象优车科技有限公司正式成立，主要业务是互联网和汽车相关，该公司由字节跳动旗下的全资子公司北京星云创迹科技有限公司100%控股。
企查查 App 显示，近期字节汽车商标被转让，受让公司为北京字节跳动网络技术有限公司，目前商标状态为已注册，国际分类包含42类设计研究、38类通讯服务、9类科学仪器等。
近期，就有关于字节跳动布局汽车领域的消息。今年 4 月份，重庆万象优车科技有限公司正式成立，主要业务是互联网和汽车相关，该公司由字节跳动旗下的全资子公司北京星云创迹科技有限公司100%控股。
字节汽车商标于近期被转让，受让公司为北京字节跳动网络技术有限公司，目前商标状态为已注册。早在今年4月，就有字节跳动将造车的消息传出。4月19日，重庆万象优车科技有限公司成立，该公司由字节跳动旗下的全资子公司北京星云创迹科技有限公司100%控股。
在昨日的第九届中国网络视听大会上，腾讯副总裁、在线视频首席执行官孙忠怀对短视频低俗内容进行了痛批。孙忠怀称，部分低智低俗短视频内容长期影响用户心智，尤其是对心智还未成熟的很多青少年造成不良影响。同时还发表“猪食论”称，这种反智低俗的娱乐消费品把一代人的审美水平拉下去了，因为个性化分发太厉害了，你喜欢猪食看到的就全是猪食。
今日，字节跳动创始人张一鸣发布全员信，宣布卸任CEO一职，联合创始人梁汝波将接任成为新CEO。张一鸣在信中表示：“公司当下还有很多重要的事情需要做到更好，我希望有比我更合适的人来改进日常管理，保障公司的健康发展。我不是传统意义上的成熟管理者，我也不是很擅长社交，我更喜欢研究组织和市场原理来减少管理
张一鸣今日通过内部信宣布卸任字节跳动CEO，联合创始人梁汝波将将接任成为新CEO。张一鸣表示，梁汝波是改进公司日常管理、带领公司健康发展的最佳人选。梁汝波是何许人也？
重庆今日头条科技有限公司成立，法定代表人为陈韬，注册资本100万元人民币，经营范围包含:技术服务、技术开发;广告制作;广告发布等。
特斯拉继续推进其首款电动皮卡Cybertruck面向市场的计划。继去年开启在中国订购电动皮卡的机会后，该公司现已在中国申请注册Cybertruck商标。
5月28日，海南游来游趣科技有限公司成立，法定代表人为徐培翔，注册资本100万元人民币，经营范围包含：广播电视节目制作经营；出版物零售；演出经纪；电子出版物制作；数字内容制作服务；版权代理等。
今日，字节跳动创始人张一鸣宣布卸任CEO一职，联合创始人梁汝波将接任成为新CEO。张一鸣在信中表示，希望有比自己更合适的人来改进日常管理，保障公司的健康发展。自己不是很擅长社交，更喜欢研究组织和市场原理来减少管理。
【TechWeb】5月19日消息，日前，有媒体报道称，字节跳动和B站要投资入股完美世界。针对此事，完美世界今日在互动平台上表示，公司严格按照法律法规履行信息披露义务，所有信息请以公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。
天眼查App显示，华为技术有限公司最早于2018年8月就申请注册“华为鸿蒙”“HUAWEI HONGMENG”等商标，国际分类涉及科学仪器、网站服务，商标已于2019年5月注册成功。近三年间，华为又陆续申请了“鸿蒙”“HARMONY”“鸿蒙操作系统”“鸿蒙内核”“鸿蒙OS”等多个相关名称商标，涉及国际分类扩展了金融物管、广告销售、教育娱乐、通讯服务等多个类别。
5月27日，北京远读重洋信息科技有限公司发生工商变更，新增股东北京量子跃动科技有限公司，后者由字节跳动有限公司100%控股。同时，公司注册资本由395.62万元人民币增加至439.58万元人民币，增幅为11.11%。
近日，北京字节跳动网络技术有限公司获得“分屏方法、装置、电子设备和计算机可读存储介质”专利授权，公开号为CN111352560B。
5月27日，北京悠米互动娱乐科技有限公司发生工商变更，新增股东字节跳动关联公司北京量子跃动科技有限公司。
字节跳动创始人张一鸣今日发布内部全员信，宣布卸任CEO一职。字节跳动联合创始人梁汝波将接任成为新CEO。
字节跳动创始人张一鸣今日发布内部全员信，宣布卸任CEO一职。字节跳动联合创始人梁汝波将接任成为新CEO。随后，梁汝波也发布内部邮件，称接替张一鸣承担CEO职责是一个巨大的挑战，压力很大，但有信心。
针对实习生控诉在字节跳动实习遭遇职场PUA一事，字节跳动方面回应称，目前已与当事人取得联系，正在调查核实，并明确表示，公司从未有过、也绝不会有有任何形式的“无继任者禁止离职”的要求。
近日北京数聚变换科技有限公司（简称数聚变换）发生工商变更，原自然人股东郭亚丽退出该公司股东行列，新增股东北京星云创迹科技有限公司(字节跳动有限公司子公司)，持股100%，
凤凰网科技讯 5月15日消息，针对网传“北大实习生遭遇职场PUA”事件，5月14日晚间，字节跳动企业纪律与职业道德委员会在内部回应称，正在调查中，如果属实将明确处理和纠正。据内部流传出来的截图，字节跳动方面已经与当事人取得联系，进行调查核实，并称，“很遗憾在即将结束实习的这段时间，这名同学在公司遇到了不好的体验。我们会继续推进调查，形成最终调查结论后，将第一时间向当事人和各位同学同步”。字节跳动方面表示，公
6月4日，字节跳动官方发布字节跳动遭遇腾讯屏蔽和封禁大事记（2018-2021），对腾讯副总裁短视频猪食论”一事进行回应。字节跳动称，昨日，腾讯某高管在公开场合污名化短视频行业，认为短视频平台给用户喂猪食，称大量海量的短视频拉低用户心智”，非常反智低俗”。我们认为，腾讯某高管此番猪食论”，是极其傲慢且不公允的。短视频作为一种全新的传播形式，帮助无数普通人记录分享自己的生活，让更多人看到更大的世界。此外，也有?
5月20日，字节跳动创始人张一鸣发布内部全员信，宣布卸任CEO一职。新CEO由字节跳动联合创始人梁汝波接任。张一鸣表示，我决定卸任CEO的角色，放下日常的管理工作，作为公司创始人，聚焦到远景战略、企业文化、社会责任等长期重要的事情上去。谈及卸任CEO的原因，张一鸣称，虽然现在公司业务发展良好，但未来更长时间，我们是否能不停留于此，能够不只是业务变大，而且变得更有创造力和富有意义，践行激发创造，丰富生活”的使命。?
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今日，针对“苏宁电器被强制执行超30亿”的报道，知情人士回应称，目前仅仅是执行立案阶段，苏宁方面已经正式向北京二中院提出执行异议，现在尚未..
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近年来，随着人们开始倡导健康、高质量的生活方式。健身，成为了当今社会的一股热潮。拥有健康对每个人而言都至关重要。而健身方式也从早期的健身..