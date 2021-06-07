字节跳动获得字节汽车商标

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字节跳动获得字节汽车商标

2021-06-07 16:07 · 稿源：站长之家

企查查 App 显示，近期字节汽车商标被转让，受让公司为北京字节跳动网络技术有限公司，目前商标状态为已注册，国际分类包含42类设计研究、38类通讯服务、9类科学仪器等。

近期，就有关于字节跳动布局汽车领域的消息。今年 4 月份，重庆万象优车科技有限公司正式成立，主要业务是互联网和汽车相关，该公司由字节跳动旗下的全资子公司北京星云创迹科技有限公司100%控股。

字节跳动

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