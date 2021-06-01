快手“蓝海计划”城市合伙公会名单发布 加码赋能公会成长与变现

站长之家（ChinaZ.com）消息:为进一步扶持招募能力强，具备精细化运营能力的优质公会，快手娱乐直播在 5 月重磅推出“蓝海计划-快手城市合伙公会招募活动”。公会完成流水数、开播主播数、潜力主播数等增长任务，即有机会获得所在城市的合伙公会资格，享受平台数亿流量扶持、额外分成激励、官方授权书、同城专属流量位等特权，成为快手娱乐直播平台深度合作伙伴。经过 7 天的激烈角逐，快手“蓝海计划”城市合伙公会名单终于尘埃落定，让我们一睹为快。

具体名单如下:

此次选拔赛共有近千家公会积极参与，回顾整个赛程，报名参赛的公会分为潜力公会和老牌公会两大类，经过激烈竞争最终 67 家公会成功脱颖而出，赢得快手“蓝海计划”城市合伙公会名额。其中包括来自广州市的正娱传媒、娱加娱乐、众城文化，来自合肥市的天犇传媒，来自牡丹江市的青娱传媒，来自昆明市的家超文化，来自东莞的新势力等。

四大奖励+全新政策，快手加码赋能公会成长与变现

据了解，成功“杀出重围”获得快手城市合伙公会名额的公会，将于 6 月 1 日正式开启为期 3 个月的考核任务，每月只需达到任务完成度要求，即可获得“4S星级特权”。

“蓝海计划”城市合伙公会4S星级特权

Stream – 百亿流量，成长红利

« 流量特权：连续 3 个月亿级曝光扶持

« 资源特权：快手多款产品矩阵式引流

« 推荐特权：同城专属推荐位优先展示

Star – 主播签约，让利公会

« 返利特权：签约特定主播最高获 7 个月15%增幅流水返利

« 任务特权：海量超低门槛主播任务，轻松领奖励，快速成长

Special – 快手官方认证，拥享城市特权

« 战略特权：获得快手官方授权书，拥享城市扶持政策倾斜

« 身份特权：与快手官方签订专属协议，获得官方认证标识

« 同城特权：成为快手官方合作伙伴耀享同城页面专属推荐

Super – 城市VIP，服务加Buff

« 免排特权：快速过审，各类审核免排队优先处理

« 服务特权：判罚复议，享有异常问题优先处理权

而在四大类奖励之外，快手还将在北京、哈尔滨、成都、合肥 4 座城市举办线下峰会，届时每场峰会也将会有神秘惊喜放出。

即将于 6 月 3 日举行的《蓝海计划- 2021 快手城市合伙公会授权大会》北京峰会上，快手除了会举办盛大的城市合伙公会授权仪式外，还将透露快手娱乐直播公会 6 月新政策。新政策最大的优势在于，不仅取消了连月递增任务，增加任务保护期，更是在大幅度下调任务难度的同时，保留甚至上调任务返点。据测算，同等增速下新政策可让公会轻松多拿5%左右提成。

破解公会发展遇阻困局，快手成公会挖掘新机遇首选平台

目前，中国直播行业发展至今已经积累了超过 20 年的丰富经验，行业规模较为成熟，增长相对稳定。据艾媒咨询数据显示，我国 2020 年在线直播用户规模达到5. 87 亿人，预计 2021 年将达到6. 35 亿人。虽然直播市场发展趋势可观，但是直播行业内部竞争不断加剧，公会生存和发展愈发艰难。

在此背景下，从平台方面来看，短视频平台兴起对娱乐直播产生明显的分流效果。同时，外界瞩目的电商直播，也压低了娱乐直播的声量，这造成很多从千播大战时代走出来的娱乐直播公会的生存环境更加困难。

与此同时，从公会方面来看，直播公会的更新迭代速度极快。数据显示， 2020 年中国新增直播相关企业超6. 5 万家，约为 2019 年全年新增数量的 10 倍，而且预测数量还会持续增长，直播行业竞争十分激烈。

综合来看，在多重压力之下，公会急需一个实力强劲的平台挂靠，此时，用户规模巨大的快手成为公会最高性价比的首选平台。截至 2020 年底，快手平均月活跃用户已达7. 77 亿，超过了国内许多娱乐平台，而当这些流量划分到公会市场中时，也依旧是一个庞大的数据，许多公会都可以依靠快手的巨大流量获得更多发展新机会。

伴随越来越多公会选择入驻快手，快手未来也将会持续关注直播公会在全国城市的发展，与更多优秀公会、主播一起呈现“每一种生活”，共建更加多元化的直播生态。