快手关联公司经营范围新增“第三类医疗器械经营”

进入五月，又迎来了熟悉的综艺季。最近开播的综艺确实很多，《极限挑战7》、《奔跑吧9》、《向往的生活5》、《恰好是少年》、《密室大逃脱3》……不过今年的综艺季和以往不同，这一次，老铁们在快手就能体验到“笑果”十足的综艺现场了，因为快手携手笑果文化打造的《快有笑点了》即将于5月7日晚8点开播！作为快手与笑果文化合作的首档脱口秀直播活动，《快有笑点了》会以话题活动征集赛+直播的形式与各位老铁见面。首期《快有笑点