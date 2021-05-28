快手关联公司经营范围新增“第三类医疗器械经营”

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快手关联公司经营范围新增“第三类医疗器械经营”

2021-05-28 09:57 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月28日 消息:企查查APP显示，成都快购科技有限公司于近日经营范围新增“第三类医疗器械经营”，企查查显示，该公司成立于2019年，注册资本5000万元人民币，由北京快手科技有限公司全资持股。

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