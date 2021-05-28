快手关联公司经营范围新增“第三类医疗器械经营”

站长之家（ChinaZ.com）5月28日 消息:企查查APP显示，成都快购科技有限公司于近日经营范围新增“第三类医疗器械经营”，企查查显示，该公司成立于2019年，注册资本5000万元人民币，由北京快手科技有限公司全资持股。
站长之家（ChinaZ.com）5月28日 消息:企查查APP显示，成都快购科技有限公司于近日经营范围新增“第三类医疗器械经营”，企查查显示，该公司成立于2019年，注册资本5000万元人民币，由北京快手科技有限公司全资持股。
5月24日，快手发布2021年一季度财报。整体来看，快手一季度总收入为170.19亿元，同比增长36.6%，经调整后净亏损为49亿元。其中，有两个信息值得注意。
“山东菏泽曹县NB，666，我的宝贝！”短视频用户“曹县大硕”（快手ID：ss666666nb）玩的一句梗，引发了网友争相玩梗，让曹县出圈了。曹县承包了这几天的段子，网络社区充满了欢乐的气息。“宁睡曹县一张床，不买上海一套房。”“中国不能没有曹县，就像西方不能没有耶路撒冷。”“我居然在曹一环，不得了了。”对于曹县走红出圈， 5 月 17 日山东曹县县委副书记、县长梁惠民表示：“各位网友对曹县的关注度非常高，不论是正面的，
快手又坐不住了，佛山、上海、义乌……布局持续南下。最近的一次是4月15日，快手与“小商品之都”义乌的小商品城集团正式联手，启动首届415全球直采节。目前看来，此举算得上是一举两得。
2008年的4月，阿里巴巴旗下的淘宝网，推出专注于服务第三方品牌及零售商的淘宝商城，后更名为天猫，开启了独步国内电商江湖的时代。13周岁生日之际，阿里的电商帝国版图，堪堪稳住与后来者京东、拼多多划江而治的局面，又要面临短视频平台的“二次北伐”。
北京快悠然科技有限公司、北京快晴空科技有限公司、北京快星空科技有限公司成立，法定代表人皆为银鑫，注册资本均为5000万元人民币。
近日，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增“快手吃喝玩乐榜”、“向往的餐厅”商标申请信息，国际分类涉及教育娱乐、广告销售，目前商标状态均为“注册申请中”。
刚刚过去的五一，河南大妈陈秀峰从短视频平台上领到了65.28元的红包。这笔65.28元的“羊毛”，超过了陈秀峰近半年刷视频的累计收益总和，比以往声势浩大的春节大战红包都要多得多。
今日，快手磁力引擎（商业化）旗下电商营销平台磁力金牛官网上线，磁力金牛完成投放资源整合与投放通路重构两大核心能力升级。
一场直播，累计GMV20.4亿（辛巴回归场）、累计GMV超2.46亿(小米总裁卢伟冰)、累计GMV超1.3亿(主持人李维嘉)、累计GMV几千万(KOL胡潇云)......
近年来，随着快手电商生态的高速发展，快手的用户出现明显变化。2019年9月快手发布的内容生态报告显示，快手一二线城市日活为6000万，而南方用户群体的日活则达到了8000万，南方用户在快手的活跃度已经非常高了。
在前后不到半个月的时间，快手、抖音纷纷召开了 2021 年的电商大会。两个大会看似毫无关联，却有个相同特征，纷纷抛出了概念来解读自有平台做直播电商业务的价值。前者宣布：公域平台的流量竞争已进入存量竞争时代，以“内容+私域”为核心的直播电商2. 0 时代全面来临，快手电商希望通过极致信任关系的打造，来重构 10 亿人消费决策；而抖音电商则强调，自己既非直播电商，也非内容电商，而是兴趣电商。看似两者只是在概念上“拼刺
内容营销对于品牌与消费者进行价值观的连接起到重要作用。在都市焦虑愈演愈烈的当下，由脱口秀节目衍生出更有笑的内容营销另辟蹊径，在直击年轻高知消费群体的焦虑痛点同时，又将品牌价值观以诙谐幽默的形式表达，令观众欢笑之余久久回味。在刚刚过去的 5 月 7 日，快手携手笑果文化打造脱口秀直播节目《快有笑点了》，打破传统脱口秀单人表演形式，节目通过“牌局+聊天”的形式提升直播节奏感及互动性。《快有笑点了》由笑果文化?
在很多人的印象中，快手不是一个“老铁双击666”的平台吗?难道它现在还开辟了「甜宠剧」的市场?不查不知道，一查吓一跳:没想到，对快手短剧「欲罢不能」的人还真不少。
谈起做抖音相亲直播间的动机，新疆喀什的红娘张姐有很多话要说。张姐有个亲妹妹，早年间嫁给了一个保安，刚开始虽然困苦，但因为妹妹聪明，两人学做广告牌生意，慢慢地也开店挣上了钱。
5 月19 日下午，在中关村品牌众扶秘书单位的组织协调下，中关村品牌众扶小组前往北京快手科技有限公司（以下简称快手科技）开展品牌及创新能力建设需求对接。国家市场监督管理总局、国家知识产权局、北京市经信局、北京市科委、中关村管委会等单位的二十余名领导、专家参加了此次调研活动。调研座谈会上，快手科技副总裁、总法律顾问贾弘毅对众扶小组表示热烈欢迎，对中关村组织深入企业提供精准集成服务的协同创新方式表示感谢。?
近日，快手电商上线了跨境电商业务“快手进口店”，向境外商家开放。境外商家可通过开通进口店，向用户提供海外商品。
今年五一怎么玩最畅快？ 4 月 30 日- 5 月 5 日，快手粉条在五一期间重磅上线“带着粉条嗨五一”活动，以用户兴趣生态为核心、以快手粉条为驱动力，通过“内容+互动+抽奖”的多元形式，打造快手商业化新玩法，并全面发起“发视频抽大奖”话题短视频征集活动，引领五一短视频拍摄新风潮。此次，快手聚焦平台超 20 亿黄金流量，联合近百家品牌、商家以及 300 余位快手达人，共同为广大老铁打造了一场五一节日狂欢盛宴，让老铁们在畅?
进入五月，又迎来了熟悉的综艺季。最近开播的综艺确实很多，《极限挑战7》、《奔跑吧9》、《向往的生活5》、《恰好是少年》、《密室大逃脱3》……不过今年的综艺季和以往不同，这一次，老铁们在快手就能体验到“笑果”十足的综艺现场了，因为快手携手笑果文化打造的《快有笑点了》即将于5月7日晚8点开播！作为快手与笑果文化合作的首档脱口秀直播活动，《快有笑点了》会以话题活动征集赛+直播的形式与各位老铁见面。首期《快有笑点
2021 年 5 月 18 日，快手电商召开快手 616 品质购物节启动发布会，宣布了本次 616 大促的升级玩法、商家政策和平台红利。对于广大商家而言，如何经营方能更高效地在快手电商生态中创造价值，获得品牌的爆发性增长？针对商家普遍关心的这个问题，快手电商营销中心负责人张一鹏在 5 月 18 日的 616 启动发布会上正式发布了名为“STEPS”的快手电商品牌商家经营方法论。“STEPS”，即代表Self-operation、Traffic、Elite distributio
近日，一款支持在微信、微博、快手、抖音制造虚假人气的云控软件被法院发布经营销售禁令。天津市滨海新区法院发布的这项司法禁令由北京快手科技有限公司申请，法院对运营销售“希云控”软件的公司作出裁定，要求其立即停止对外提供具有自动化、批量化点赞、自动化、批量化关注和私信快手用户等功能的脚本，立即停止销售安装了涉案软件的设备。天津市滨海新区法院民事裁定书显示，北京快手公司诉称，公司在日常监测中发现，展鹏思维
据外媒报道，一场针对谷歌的诉讼中的最新未经编辑的文件显示，谷歌高管和工程师们都知道，公司让智能手机用户保护自己位置数据的隐私有多么得困难..
当《老友记》的六位主演陆续走进摄影棚，他们经过莫妮卡的客厅，重新躺在钱德勒与乔伊的沙发椅上，走进中央公园咖啡馆（Central Perk），然后《老..
一位投资了比特币和狗狗币的币圈玩家，在经历了5月19日的加密货币集体暴跌后，亏完了所有的本金，默默退出了币圈。而在几天前，他还在慷慨激昂地讨..
5月28日，快手针对快手主播“驴嫂平荣”直播间售卖“朵唯12Pro”手机事件给出了最终处理结果。针对朵唯，快手电商将永久清退朵唯所有产品，涉事企..
【TechWeb】5月30日消息，此前华为官方宣布将于6月2日召开鸿蒙操作系统（HarmonyOS）及华为全场景新品发布会，鸿蒙2.0正式版将正式发布。据数码博..
【TechWeb】5月30日消息，据国外媒体报道，在备受关注的电动汽车领域，有望迎来一家新的上市公司，外媒的报道显示，美国电动汽车厂商Rivian，正寻..
比特币价格今天再次暴跌，截止发稿时，比特币价格约为3.36万美元，日内跌幅7%，以太币价格回到了2214美元左右，日内跌幅超过11%。BCH、LTC、ZEC、..
5月30日上午消息，中国航天再传捷报。昨晚，搭载天舟二号货运飞船的长征七号遥三运载火箭成功发射，今晨5时01分，天舟二号与天和舱对接成功。接下..
5月18日，关晓彤在Vlog中推荐了一款植物肉水饺，称“解馋不长胖，也很营养健康”“每100克植物蛋白肉比猪肉要少近90%的脂肪，但是却多了四倍多的蛋..
据外媒报道，苹果近日被一名男子起诉，据悉，该名男子多次被指控在美国东海岸的Apple Store实施了盗窃案。而实际上，这些案子都是由冒用其身份的人..
5月30日消息，日前，荣耀智慧生活官微宣布，优秀音画表现力的荣耀智慧屏 X1、高效全屏生产力的荣耀MagicBook Pro锐龙版入选荣耀京东联合重磅补贴计..
都知道驾车时儿童不能坐在前排，原因是副驾安全气囊是以成年人为设计参考标准，儿童因为体格的原因，安全气囊反而对他还有伤害作用。但是，除了副..
最近一段时间，Chia硬盘矿搅乱了硬盘市场，目前挖矿的需求占到了全球硬盘出货量的1%左右了，零售价已经因此涨了2-3倍，16TB硬盘差不多要4000元以上..
Realme 5月31日在印度举行的活动只有几个小时的路程，它肯定会发布Realme X7 Max 5G，以及两款新的Realme智能电视4K机型——一款43英寸和一款50英..
5月29日20时55分，搭载天舟二号货运飞船的长征七号遥三运载火箭成功发射，今天凌晨天舟二号与天和舱对接成功。据中国载人航天工程办公室消息，天舟..
Twitter显然正在考虑在其平台上实现更丰富的反应选项。这一内幕消息是由Jane Manchan Wong提供的，她也是最近向互联网透露Twitter其他功能的研究员..
据国外科技媒体报道：一名美国法官证实了四名前谷歌女员工提起的诉讼，他们声称谷歌为男性从事同样的工作支付更多的报酬，这是一种集体诉讼地位，..
Twitter在重启一周多后暂停了新的账户验证计划，原因是它收到的请求比预期的要多，现在微博平台需要时间来审核这些请求，然后才能接受任何新的请求..
从去年底的Zen3发布到现在的11代酷睿上市，AMD与Intel两家之间的竞争愈发激烈，CPU市场上的升级换代比之前更快，可惜的是CPU价格并没有跌下来。CP..
本周，有消息称，用于iPhone 13系列机型的A15处理器已经在台积电规模投产，且预计产能超去年的A14。作为iPhone 13另一大关键元器件，最新报道称，..