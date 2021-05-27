阿里旗下口碑推“爆爆团”项目 优惠5折以下

站长之家（ChinaZ.com）5月27日 消息:据Tech星球报道，阿里旗下口碑推出了“爆爆团”项目，聚合了本地网红餐厅、人气爆款、特价、0元餐品限时购等服务。部分用户在支付宝搜索“爆爆团”即可进入活动页面。
用户在“爆爆团”购买商品后，需要到线下门店进行核销。目前，“爆爆团”的商品优惠力度非常大，以5折以下的优惠居多。
其退款规则为48小时内，可免费申请退款，超过48小时退款需收取活动价20%的手续费。
值得注意的是，目前“爆爆团”仅在深圳、苏州等城市低调内测。
站长之家（ChinaZ.com）5月27日 消息:据Tech星球报道，阿里旗下口碑推出了“爆爆团”项目，聚合了本地网红餐厅、人气爆款、特价、0元餐品限时购等服务。部分用户在支付宝搜索“爆爆团”即可进入活动页面。
用户在“爆爆团”购买商品后，需要到线下门店进行核销。目前，“爆爆团”的商品优惠力度非常大，以5折以下的优惠居多。
其退款规则为48小时内，可免费申请退款，超过48小时退款需收取活动价20%的手续费。
值得注意的是，目前“爆爆团”仅在深圳、苏州等城市低调内测。
对于广大车主而言，加油是汽车较大的一项支出，这里面也有很大学问。只要方法选择对，加同样的油，便可以省出更多的钱。最近几年，互联网的兴起，一些加油省钱App也进入了我们的视野中，其中以团油App最为突出，深受车主的信赖。团油App不仅可以为车主加好油，同时还能省大钱，成为了不少车主的放心之选。最近，团油推出了全新口号“加油用团油，不当冤大头”。在全新上线的品牌TVC中，团油邀请岳云鹏和贾乃亮这对“岳亮”CP组合作
DOTA2官方在最近开启了粉丝应援团的活动，可以买自己喜欢的战队徽章和赛季装备品的组合包，所得的收益有部分可以归你喜欢的战队，下面就来为大家详细的介绍一下。
在能源行业中，能链深耕能源互联网领域多年，自品牌成立以来，能链逐渐成为了一个能源物联网EIoT及能源新零售平台，涵盖油、氢、气、电多能源品类，业务覆盖 1800 座城，旗下有团油、快电、能链综合能源港、能链云、能链直供、能链智电六大产品。凭借着出色的表现，能链也获得了资本市场的青睐。自今年以来，能链累计获得了多轮融资，这其中包括了年初招银国际领投的 1 亿美元融资以及在 3 月 22 日完成新一轮 2 亿美元战略融资，?
加油用团油，不当冤大头。最近，在岳云鹏和贾乃亮这对“岳亮”CP的大力宣导下，团油再次成为了大家关注的焦点。作为能链旗下的一个加油平台，团油链接全国2. 5 万座加油站，帮助广大车主提供放心油品的同时，也大大降低了车主的出行成本，成为了众多车主青睐的加油省钱利器。另外团油合作的加油站中有很多民营油站，极大的推动了民营油站的转型升级，帮助民营油站提升销量，助力其发展。那么团油与民营油站合作看中了民营油站的哪?
很多人说国际大牌电动牙刷不适合国人牙齿口腔，专为欧美用户设计的电动牙刷在国内有着非常高的伤牙风险?对于这个问题其实要理性对待!作为一名口腔护理师，也评测过几款国际大牌电动牙刷，从刷头的大小、刷毛硬度、震感频率和整体清洁力来说，确实会更偏向于强劲的清洁力，对于国人普遍不好的牙齿素质和较为普遍的牙齿口腔问题来说，过于强劲的清洁力带来的使用体验确实不友好!这也是为什么我今天要做一期国产电动牙刷哪个牌子好?以
近日，在各大网络、短视频平台、社区广告屏中，团油App上线的全新品牌TVC吸引了无数车主的关注。在TVC中，团油邀请了岳云鹏和贾乃亮这对岳亮CP组合为品牌站台。其中，贾乃亮化身车主提出“同样的油，为什么我的那么贵？”这一问题，随后岳云鹏对此进行了反问，最终两人得出了最新加油省钱妙招：“加油用团油，不当冤大头”。十几秒的广告片，品牌新的口号“加油用团油，不当冤大头”魔性又上头。团油通过这种十分接地气的方式，让?
自从有了燃油汽车，人们的出行越来越方便，同时油费花销也成了不可忽视的存在，怎样加油更省钱成了车主们关注的话题。为此，能链旗下团油App应运而生，其携手民营加油站，让车主在加好油的同时，也能省大钱。不过，一些车主在“便宜没好货”的心理暗示下，也比较担心这些民营加油站的油品质量。那么，与团油合作的民营加油站，他们的油品质量到底是怎样的？为什么 团油会选择民营加油站合作呢？ 一般来说，开办一家油站是需要经过?
近日，由于原材料紧缺、涨价的问题，电子烟市面上一度出现“油荒”的问题。国内一线电子烟品牌铂德费雪油却异军突起，琥珀烟弹保持3. 5 毫升的大容量不改变，Kate烟弹也从 2 毫升提升至2. 6 毫升。独特的口感体验，进一步令费雪油在市场中表现抢眼。在提交PMTA的申请材料中，铂德美国实验室的科学家们无意间发现，左旋尼古丁能够利用更低剂量的尼古丁，刺激产生更多的多巴胺。此外，左旋尼古丁还具有更快的传输效率和延长多巴胺持?
说到电动牙刷，从事个护行业多年的郑毅，感觉自己还是很有发言权的，还在大学的时候，就开始用电动牙刷，说起来也十年左右了，期间用了这么多牌子，好用不好用心里都有数。据我所知，国内80%以上人群都有蛀牙，90%以上人群都有不同程度的牙周炎!但偏偏很多品牌为了迎合大众，都推出噱头很足的快速美白、强效清洁等噱头，其实过度的清洁会导致牙龈萎缩出血、牙齿松动等问题。电动牙刷哪个牌子好?郑毅今天就为大家好好解答一下。这里
原来,在5月16日新一期《天天向上》节目中,一名姓黄的专业体脂师上台参与游戏后凭借个人经历和专业营养知识一鸣惊人!在与主持人的互动中,黄老师表示自己曾经的体重高达200多斤,是一个标准的大胖子!但是凭借着健康的减脂方式,他妥妥地完成了塑身减脂大业还不反弹。当被问及他的减脂秘籍时,他向现场嘉宾推荐了脂20科学减脂技术™和脂20营养固体饮料,称一包脂20营养固体饮料的蛋白质、钙质、维A、维生素B2含量分别约等于2个鸡蛋、
作为一名负责人的口腔好物评测官，我的文章向来是亲力亲文，一不盗图，而不道听途说，一定要自己买来，亲自试用了才敢推荐给大家。本文的图片也都是自己拍的，原创不易，大家多多关注点赞哈。据我所知，国人的牙齿素质并不高，蛀牙等问题很多，过度强劲的电动牙刷会导致牙齿磨损、牙龈萎缩出血、牙齿隐裂等问题。电动牙刷哪个牌子好?这里先为大家科普一些实用的选购技巧，再做一波高口碑电动牙刷推荐!电动牙刷哪个牌子好?三大挑选?
耳机，相信大家对它并不陌生，只要是听歌就会用到它了。不过随着技术的发展，耳机的形态也发生了翻天覆地的变化，从以前的有线耳机到了现在的蓝牙耳机，而真无线耳机的出现就是蓝牙耳机发展的一个里程碑了，下面就整理了几款性价比不错的国产无线蓝牙耳机。1、Xisem西圣Ava推荐理由：蓝牙5.1 芯片，音质纯净Xisem西圣蓝牙耳机这个品牌在数码圈内算的上是非常受欢迎，对音质的调教非常的认真，拥有十多年的音频解析技术，在500 元以
当前，我国加油站规模十分庞大。数据显示，截至 2020 年底，我国加油站规模达到11. 6 万座，其中，中石油拥有 2 万座，中石化3. 1 万座，这“两桶油”占比达46%。而民营加油站的数量尽管占据了半壁江山，可从销量角度看，民营油站只占了总销售额的30%，油站数量与销售份额严重倒挂。对此，有业内人士表示，导致倒挂局面的原因复杂多样。其中很大原因在于国内车主对民营加油站油品质量表示担忧。事实上，这是一种典型的刻板印象。在
5月21日0点，《速度与激情9》在国内正式上映，这比美国提前了一个多月时间，足见环球影业对中国市场的重视。尽管从实时票房来看，本片已经突破1.5亿元，高居榜首，排片占比更是恐怖的60%，可口碑方面似乎不尽如人意。豆瓣刚解禁的评分显示，该片以6.0开分，其中3星占比最多，达到39%。部分网友对影片中一些科技元素的基本逻辑、剧情铺设等吐槽甚多，认为本片有些敷衍。如果后续分数没有明显提高的话，这将是《速度与激情》系列有史
汽车加油如何省钱？问题看似简单，但这其实也是一门学问。很多人会选择在早晚时段加油，认为这个时间段加油，同等体积的汽油可以获得更高的质量。而事实上，这种方法只是杯水车薪。根据当前广大车主的选择来看，很多人会通过团油这个加油省钱App来给爱车进行加油。而根据相关数据显示，团油App在短短的四年时间里，就为亿万车主节省 30 亿元油费，那么，团油为何如此出众？对此，团油的用户老赵深有体会。老赵是一名货车司机，这些
捷报连连！当贝激光投影X3再次卖断货，一机难求！据悉，自当贝X3发售以来，已经连续一个月处于供不应求的火爆热销状态，消费者对于X3的喜爱和青睐度可见一斑。口碑这么高，这款当贝X3究竟什么来头？当贝X3激光投影仪真的可以买吗？带着这些疑问，下面就跟小编一起来看看吧~3200ANSI流明，投影在300吋大屏上也清晰近两年，家用智能投影仪行业格局变化明显，消费者对中高端产品需求大幅增强，高端旗舰机成为消费者选择的对象，同时更
在线教育近年来成为关注热门，随着疫情及“停课不停学”号召导致在线教育市场快速增长过后，市场格局呈现逐渐平稳态势。中国科学院大数据挖掘与知识管理重点实验室课题组由此发布《 2020 年中国在线教育网课市场白皮书暨 2021 年前瞻报告》，对逐渐平稳发展的在线教育行业做出详细的统计与分析。其中，猿辅导作为第一梯队在线教育机构，在各方面表现均获得桂冠。报告显示，猿辅导在各方面的评分均位于行业前列，为保证数据可靠性，
《正义联盟：扎克施耐德版》现已上线B站、腾讯视频、爱奇艺、优酷、芒果TV等视频网站，242分钟无删改。《正义联盟：扎克施奈德版》改编自DC漫画，由扎克施奈德执导，本阿弗莱克、亨利卡维尔、盖尔加朵、杰森莫玛、埃兹拉米勒等人主演的科幻动作片。是2017年院线版《正义联盟》的导演剪辑版。该影片故事发生在《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》之后，讲述了布鲁斯韦恩与戴安娜普林斯结盟，计划招募一支超能力者团队来保护世界免受即将到
2021 年，无论是功能、品牌、价格，集成灶已经经受住了考验，全行业美誉度不断提升，越来越被市场认可，真正做到了“飞入寻常百姓家，撑起厨房一片天”！ 近年来，集成灶行业发展速度之快，产品适用性、功能性被广大消费者高度认可。同时蓬勃发展的集成灶行业也培育出美大、火星人、帅丰、亿田等上市公司。 2021 年行业同仁们更是为制造业延续着精益求精的工匠精神和舍我其谁的争锋勇气，也再次证明了集成灶行业深厚的制造底蕴与?
随着TWS技术在应用层面的日益完善，真无线蓝牙耳机就越来越受欢迎了，完全摒弃了线材的束缚，做到了真正的无线耳机，佩戴时会格外的舒适，就是这种种优势造就了真无线耳机的超高人气，下面精选了一些性价比不错的真无线蓝牙耳机，分享给大家。第一款：Xisem西圣Ares西圣 XISEM/西圣真无线蓝牙耳机Ares 跑步运动开车防水防汗迷你小型通话重低音苹果安卓通用耳机 暗夜黑京东商城￥199去购买推荐理由：高性价比，三音均衡Xisem西圣蓝?
援引韩媒 TheElec 报道，三星显示（Samsung Display）和乐金显示（LG Display）两家公司已经开始为苹果今年晚些时候推出的新款 iPhone 生产 OLED ..
本周，天猫618预售正式开启，红人和商家都有不少亮眼成绩;快手宣布拿下东京奥运会、北京冬奥会转播权，并发布财报;字节跳动海外布局再进一步，抖音..
之前网传奈雪的茶将于5月13日通过聆讯，有些人连打新的资金都准备好了、港股券商也开始准备发打新的广告了，没想到，奈雪的茶自己没有浪花了。..
【TechWeb】5月29日消息，日前，有媒体报道称，特斯拉宣布在北美将主动召回2018年12月至2021年3月间生产的部分Model3车型，以及2020年1月至2021年..
自进入2021年以来，缺芯”成为了诸多车企都绕不开的拦路石，因芯片供应不足，不少车企甚至只能通过停产或减产进行现阶段过渡。但令人意想不到的是..
【TechWeb】5月29日消息，在有赞MENLO2021新零售见面会上，有赞CEO白鸦指出，经营私域经济的三大核心关键：私域产权力、单客价值度、客户的推荐率..
5月29日，在今日召开的2021阿里云开发者大会上，钉钉正式对外发布国内首个低代码开发聚合平台搭”低代码应用广场。阿里巴巴副总裁、钉钉事业部负责..
伴随着三星堆遗址新发现的6个祭祀坑的考古发掘，大量珍贵文物重新和世人见面。目前，三星堆6个祭祀坑已出土重要文物534件。今天，兽面、玉凿、半张..
【TechWeb】5月29日消息，据国外媒体报道，当地时间周五晚上，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克宣布，该公司的Model S Plaid将推迟到2021年6月10日而..
5月29日，据electrek的消息，特斯拉在北美给部分车主发了电子邮件，表示他们的刹车螺栓需要检查。本次召回范围内的部分车辆可能未按标准扭矩紧固制..
凤凰网科技讯 北京时间5月29日，针对近期欧盟消费者团体的多项投诉，TikTok表示将用一个月的时间来整改。欧盟消费者认为TikTok涉嫌违反欧盟消费者..
在美国政府的牵头带动下，年产值超过 350 亿美元的通信装备行业即将迎来一次较大规模的洗牌，并为美国公司提供了重新涉足该行业的机会。根据市场研..
还在读大四的小杰是一名Sneaker（收集鞋子爱好者）。作为校篮球队的主力，小杰从高中开始就酷爱篮球鞋。“我现在的球鞋能装满一个储物间了。”..
近日，华为官方已公开宣布，将于6月2日召开鸿蒙操作系统及华为全场景新品发布会，届时鸿蒙2.0正式版也将正式发布。此前报道显示，华为技术有限公司..
援引外媒 Android Central 报道，即将到来的一加 Nord CE 5G 手机将会采用高通骁龙 750G 芯片，也就是说比初代一加 Nord 所搭载的骁龙 765G 还要略..
面向 Windows 用户，今天微软发布了 Office Insider Preview Build 14122.20004(Beta Channel) 。新版本主要为 Outlook 添加了 Org Explorer，以便..
根据大陆集团（Continental）周四发布的公告，一家未具名的知名汽车制造商，已经为其狂野的贯穿式车载三屏仪表板下了大手笔的订单。尽管 Continen..
在适用于 Windows 10 21H1/20H2/20H1 功能更新的最新累积更新中，微软现正式开放“新闻和兴趣”功能，邀请任意使用上述 3 个累积更新的用户体验和..
Moores Law is Dead 刚刚曝光了英特尔 Xe-HPG DG2 显卡的 PCB 谍照，与我们在 4 月份见过的工厂样品是一个样。在英伟达 / AMD 显卡变得“虚空”的..
作为 CentOS 的企业级开源替代品，AlmaLinux 操作系统基金会于今日宣布了最新的 8.4 版本，此时距离红帽企业版（RHEL 8.4）的发行也才过去了一周时..