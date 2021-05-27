阿里旗下口碑推“爆爆团”项目 优惠5折以下

耳机，相信大家对它并不陌生，只要是听歌就会用到它了。不过随着技术的发展，耳机的形态也发生了翻天覆地的变化，从以前的有线耳机到了现在的蓝牙耳机，而真无线耳机的出现就是蓝牙耳机发展的一个里程碑了，下面就整理了几款性价比不错的国产无线蓝牙耳机。1、Xisem西圣Ava推荐理由：蓝牙5.1 芯片，音质纯净Xisem西圣蓝牙耳机这个品牌在数码圈内算的上是非常受欢迎，对音质的调教非常的认真，拥有十多年的音频解析技术，在500 元以