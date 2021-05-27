阿里旗下口碑推“爆爆团”项目 优惠5折以下

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阿里旗下口碑推“爆爆团”项目 优惠5折以下

2021-05-27 17:24 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月27日 消息:据Tech星球报道，阿里旗下口碑推出了“爆爆团”项目，聚合了本地网红餐厅、人气爆款、特价、0元餐品限时购等服务。部分用户在支付宝搜索“爆爆团”即可进入活动页面。

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用户在“爆爆团”购买商品后，需要到线下门店进行核销。目前，“爆爆团”的商品优惠力度非常大，以5折以下的优惠居多。

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其退款规则为48小时内，可免费申请退款，超过48小时退款需收取活动价20%的手续费。

值得注意的是，目前“爆爆团”仅在深圳、苏州等城市低调内测。

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