美团：外卖费率透明化改革还在试点阶段 还需不断持续优化和迭代

站长之家（ChinaZ.com）5月24日 消息:外卖平台的佣金费率一直是商家关心的话题，今年5月起，美团推行了费率透明化试点，改变原来粗放的收费方式。现在关于美团费率透明化试点有了新的进展。

今日，美团外卖发布消息称，目前，费率透明化改革还在试点阶段，由于涉及不同的城市、商家，费率透明化改革在明确大的原则方向后，还需要在过程中不断持续优化和迭代，解决商家的实际问题。

据悉，5月20日，北京烹饪协会主办了“中小餐饮企业外卖费率透明化座谈会”，美团外卖负责人王莆中参加了座谈会。

有商家反馈称:“费率改革对我们帮助很大，我们能更清楚地看到后台数据，于是想根据数据来优化产品结构，也想咨询下你们BD，但一个BD对接的商家太多了，根本顾不上我们。”

为此，美团回应表示:

随着费率透明化的深入推进，商家对于自家生意的账目应该更清楚了，为了进一步提高经营效率，也会对美团的BD有更高的需求。因此在费率透明化项目推进的同时，我们也在计划进一步增加BD人数，今年我们会再增加30%左右的BD，希望能更好更及时地为商家解决问题，提高商家服务能力。

另外，美团还表示，过去不按距离收费，商家对于配送范围的合理性不太关注，费率调整让商家对配送距离和订单结构更关注了。目前，正在加紧产品优化，希望未来能给到商家科学调整配送范围的权限。

对于部分商户直接降费率的说法，美团方面表示，外卖是一个连接用户、商家、骑手三方的业务，也是一个微利业务，主要靠佣金支撑运转，成本大头是骑手工资，2020年，骑手成本占佣金收入的83.1%。美团外卖每笔订单利润是0.28元。其中，美团配送的订单，单均配送成本是7.38元，每笔亏损0.03元。

官方希望给用户提供性价比高的服务，也希望让商家和骑手都有钱赚。直接降佣金，虽然简单，但无法持续，结构性的收费调整才能让整个外卖生态往更多赢、更健康的方向发展。