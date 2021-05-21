2021Epic10美元优惠券买什么游戏划算 10美元优惠券超值游戏推荐

最近Epic再次开启了大特卖的活动，其中大家熟知的10美元优惠券再次来袭，折上加折的大优惠想必很多玩家心痒难耐不知道买什么游戏好，下面就来为大家详细的介绍一下。

2021Epic10美元优惠券免费领取地址：

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1、《荒野大镖客2（标准版）》券后87

2、《无主之地3黄金版》券后36

3、《杀手3》券后137

4、《四海兄弟三部曲》券后44

5、《死亡搁浅》券后44

6、《海绵宝宝、比基尼海滩之战》券后33

7、《赛博朋克2077》券后159

8、《先驱者》券后145

9、《黑道圣徒》券后52

10、《地铁、离乡（黄金版）》券后33

11、《星球大战、陨落的武士团》券后53

12、《涅克罗蒙达、赏金猎人》券后54

13、《天外世界》券后32

14、《 control终极版》券后72

限时活动。您只有在北京时间2021年5月20日星期四晚11:00至6月17日星期四晚11:00期间在Epic游戏商城下单，才能获得Epic优惠券。

为了满足Epic优惠券的兑换资格，您希望使用Epic优惠券购买的游戏在应用任何促销和折扣后的最低价格必须达到14.99美元，或由 Epic Games 确定的当地等值。税费和其他费用皆不计入最低购买价格。

您必须有一个活跃的 Epic Games 帐户，才能接收和使用Epic优惠券。在收到Epic优惠券之后，您下次在Epic游戏商城购买符合资格的游戏时，该Epic优惠券会自动被使用。

Epic优惠券不可转让，不得转售、以物换物、拍卖或兑换现金，没有等值现金价值。

每次交易只可兑换一 （1） 张Epic优惠券，并且Epic优惠券(如果可用)将自动应用于下一项符合条件的交易。Epic优惠券不能合并使用。如果您选择退回或取消您为获得或兑换优惠券而购买的任何游戏或附加内容，您的退款将等于您为游戏实际支付的金额(受到适用退款政策的约束)。原始交易期间使用的Epic优惠券将不被退还。