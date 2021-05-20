定了！天猫618预售5月24日晚8点开抢 20天补贴超100亿

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定了！天猫618预售5月24日晚8点开抢 20天补贴超100亿

2021-05-20 11:27 · 稿源：站长之家

刚刚，天猫宣布今年618预售将从5月24日晚8点开始，一改往年零点开售的传统。

活动时间为6月1日至6月20日，本次618折扣活动将持续20天。

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相比以往，今年618在满200减30的基础上，平均每天再补贴5亿，预计补贴超100亿。

天猫事业群副总裁吹雪透露，今年618将重磅推出“天猫榜单”，可为消费者选购商品提供参考。

据悉，目前报名天猫618的商家品牌已超过25万，是去年的2.5倍，创下历史记录。

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