定了！天猫618预售5月24日晚8点开抢 20天补贴超100亿

刚刚，天猫宣布今年618预售将从5月24日晚8点开始，一改往年零点开售的传统。
活动时间为6月1日至6月20日，本次618折扣活动将持续20天。
相比以往，今年618在满200减30的基础上，平均每天再补贴5亿，预计补贴超100亿。
天猫事业群副总裁吹雪透露，今年618将重磅推出“天猫榜单”，可为消费者选购商品提供参考。
据悉，目前报名天猫618的商家品牌已超过25万，是去年的2.5倍，创下历史记录。
刚刚，天猫宣布今年618预售将从5月24日晚8点开始，一改往年零点开售的传统。
活动时间为6月1日至6月20日，本次618折扣活动将持续20天。
相比以往，今年618在满200减30的基础上，平均每天再补贴5亿，预计补贴超100亿。
天猫事业群副总裁吹雪透露，今年618将重磅推出“天猫榜单”，可为消费者选购商品提供参考。
据悉，目前报名天猫618的商家品牌已超过25万，是去年的2.5倍，创下历史记录。
2021年的天猫淘宝618大促将比往年时间更早，最早的预售时间为5月24日晚8点，此外其他的活动玩法也将从5月底陆续开始，直到6月18日大促。在这段时间内，天猫618会有哪些促销活动和补贴奖励呢，我们来一起看下吧。
今天，天猫宣布今年618大促的预售时间提前至5月24日晚8点，而不是之前618或者双11的凌晨0点。
2021年天猫618招商今日正式开始，与往年相比，今年天猫618大有不同，具体为售卖时间提前，优惠规则简化、物流体验变化三个方面。
今天，快手电商宣布正式启动快手616品质购物节，并与江苏卫视、浙江卫视和快手小店直播间台网联动，打造首届电商晚会“快手616真心夜”。通过王牌卫视与全媒体矩阵加持，快手电商将帮助商家获取更多直播间新客。
2021 年京东 618 十八周年庆(简称“京东618”)是京东年度大型营销活动之一。对于不少商家来说， 618 是助推销量和促进店铺业绩的绝妙时机。对于消费者来说，商家平台共同给予的大幅度优惠，也让他们享受到十足的优惠价格， 2021 年 618 活动从什么时候开始呢?下面咱们来详细了解一下吧!今年的 618 共分为四个时间段:预售期: 2021 年 5 月 24 日 2021 年 5 月 31 日专场期: 2021 年 6 月 1 日- 2021 年 6 月 15 日( 6 月 1 日- 6 月
2021年京东618的年中大促活动将从5月底就开始预热，不少商品也会在5月底开始预售，并且中间还有部分品牌的品牌日活动。今年的618和往年有哪些玩法不同之处呢，我们来一起了解下。
近日，快手 616 品质购物节对外招商已正式启动。作为快手电商的年度重点大促，本届 616 品质购物节首次采用台网联动的创新模式，并在互动玩法、商家权益、流量资源等方面全面升级，为商家、主播、达人带来一次全方位精彩体验的电商盛典。本次 616 品质购物节，快手电商在线下选择与王牌卫视联动， 6 月 15 日晚，快手电商将与王牌卫视的强强联合，将通过大小屏互动的方式，奉献一场顶流明星与快手专业主播深度合作的精彩晚会，同时
618就要来了，抖音电商近日公布了好物节作战指南。据了解，抖音618好物节将分为2个阶段，其中，5月25日至5月31日为活动预热期，6月1日-6月18日为活动正式期。
“ 6 月 15 日晚，快手电商将采用台网联动的模式，快手首届电商晚会——快手 616 真心夜，打造台网联动、几十亿级曝光的电商年度盛典，帮助商家获取更多直播间新客，欢迎各行各业商家的加入！”在快手 616 品质购物节广州招商会的现场，随着快手电商工作人员的介绍，台下近百位商家、品牌、主播代表正在认真了解，为参与到快手 616 品质购物节做准备。据了解，自 4 月 30 日快手 616 品质购物节正式启动招商以来，招商活动在快手小
4 月 22 日，抖音 618 好物节招商大会在「电商小助手」官方直播间开启。本次大会围绕抖音 618 好物节活动，为商家、达人、机构服务商等全面解析抖音 618 好物节的核心玩法和政策，同时带来具有商业价值的干货，帮助各参与者们轻松玩转抖音 618 好物节。 抖音 618 好物节作为一场在年中拔草、囤货的关键节点，备受品牌和商家瞩目，在全年时间线上起到了“承上启下”的作用。如何把握这一节点获取大量用户关注、促进成交转化显得格?
距离 618 还有将近一个月的时间，各位剁手党是不是已经迫不及待了？与其等一个月后剁手，不如现在去小鹅商城薅羊毛，最低至 1 分钱秒杀，价格实惠，何必等到618！小鹅花钱商城现在搞大促销，从数码3C类产品到日用百货，品类应有尽有。登录小鹅商城：微信搜索“小鹅花钱”小程序-“商城”，就能马上买买买啦。在此给大家汇总一份秒杀清单：NO. 1 爆款手机大优惠 可使用小鹅花钱额度放心购买现iPhone12128G仅需 5999 元，领券后即可?
4月22日，抖音618好物节招商大会在线上举行，会上解析了抖音618好物节的核心玩法和政策，那么抖音618好物节有哪些特色玩法呢?<br/> <br/> 据抖音电商活动运营高级总监范瑞真介绍，从5月25日开始至6月18日，抖音618好物节将分为2个阶段。
说到性价比电视，一定少不了小米和华为两家的电视，还有最近势头猛进的OPPO电视。至此 618 即将到来之际，小编就来带大家看看最近小米、华为与OPPO新推出的高性价比电视，并对比三者之间的差别，方便用户购买!首先，华为智慧屏最近新出的电视为【华为新款智慧屏名为SE系列】，包含两个版本，有 55 英寸和 65 英寸两种尺寸，价格约为3000+和4000+。目前已在官方商城开启预约，于 5 月 19 日正式发布，在配置上，华为新款智慧屏SE搭?
随着蓝牙技术的发展，蓝牙耳机的音质已经不输于大多数有线耳机了，而且蓝牙耳机还有有线耳机所不具备的超强便携性和无线佩戴感，这就吸引了越来越多的人开始使用蓝牙耳机，今天在这里就盘点一些音质优秀的无线蓝牙耳机！Xisem西圣Ava好评率：99%Xisem西圣蓝牙耳机品牌在数码圈内的口碑非常高，销量在平价蓝牙耳机中名列前茅。这次119 元的xisem西圣Ava，应该是目前蓝牙耳机性价比之最，数码圈内达人极高的评价。硬件配置上，xisem?
2021年的618，对于抖音、快手电商而言，或许都有着不同寻常的意义。尤其对要在年终完成5000亿GMV目标的抖音电商而言，今年的618，更具有“承前启后”的意义。它是字节跳动成立电商一级部门，高速入局直播电商业务一年后，将要向业界交付的首份答卷，包括GMV数据、主播/商家数据，以及UV价值数据等，都将成为业界关注的重点。
5月1日晚，由商务部、中央广播电视总台和上海市人民政府联合主办的“2021年全国消费促进月暨上海五五购物节”在上海展览中心启动。今年的购物节聚焦“全球首发季”和“全城打折季”两大主题，打造日日有活动、周周有亮点、最新最潮最划算的消费盛会，将开启一场国际国内品牌联袂密集首发、千企万店打折促销的大联欢。本届“五五购物节”期间，腾讯微信支付联动上海线上线下百余品牌和近万家门店，计划发布总计10亿元城市消费券助力
昨日，针对即将到来的618，京东宣布618期间将帮助超过230个品牌实现下单金额破亿，帮助超过12万中小品牌商家成交额翻倍。据了解，京东将打造最公平透明的运营环境，让品牌和商家以最简单高效的运营，实现最大化降本提效，从而为品牌和商家打造史上成本最低、效率最高的京东618。
科技改变生活，这几年蓝牙耳机凭借佩戴自由、携带方便等优势，逐渐取代了有线耳机成为我们的常用耳机类型，对于当今的年轻人来说，佩戴蓝牙耳机既时尚又实用。接下来就带大家看看几款高性价比的国产蓝牙耳机！Xisem西圣Ava推荐理由：超高性价，音质纯净Xisem西圣蓝牙耳机品牌在数码圈内的口碑非常高，销量在平价蓝牙耳机中算是名列前茅。这次推荐的这款 119 元的xisem西圣Ava蓝牙耳机，应该是目前蓝牙耳机性价比之最，数码圈内达人
自从 AirPods出现以后，TWS技术便在蓝牙耳机行业得到广泛应用，各家耳机厂商也都相应推出了真无线耳机。爆发式的增长也就造成了现在真无线耳机的价格悬殊，产品良莠不齐，让我们都不知道从何下手，接下来就分享一些质量性能都不错的真无线蓝牙耳机。推荐一：Xisem西圣Ava推荐理由：功能全面，信号稳定Xisem西圣蓝牙耳机品牌这两年在蓝牙耳机中的热度非常高，注重每一款的产品研发，因此xisem西圣蓝牙耳机家每一款产品的销量都非常?
刚刚过去的五一小长假，迪信通基于线上+线下的深度融合的商业模式，多渠道发力，为消费者提供了不一样的购物体验。五一小长假期，迪信通也取得了不斐的成绩，尤其是国产手机品牌订单增长强劲。放眼手机市场，在国内促进大宗消费和后疫情时代手机出“海”的双向作用下，国潮手机俨然迎来了高光时刻。OPPO、vivo、荣耀、小米等中国品牌凭借稳扎稳打的核心科技和颇具潮流的外观设计，逐渐赢得海内外消费者的信任。随着国潮新势力持续?
随着以 SSD 为代表的固态存储的普及，消费级市场已越来越少见到传统机械硬盘（HDD）的身影。即便如此，传统硬盘制造商仍未停下创新的脚步。比如近..
知名 PC 游戏外设制造商雷蛇（Razer），刚刚在旗下炼狱蝰蛇（DeathAdder）产品线中迎来了一位特殊的新成员。作为 DeathAdder V2 的衍生版本，本次..
Windows 10 2021年5月更新即版本21H1在本周早些时候发布，同时供用户通过Windows Update及直接通过ISO文件进行安装。随后，微软发布了Windows 10 ..
今日，有媒体报道称，杂交水稻之父”、中国工程院院士、共和国勋章”获得者袁隆平因病医治无效，于2021年北京时间5月22日上午在长沙逝世，享年91岁..
哔哩哔哩日前宣布，已经与 ESA 达成合作，将作为 E3官方中文独家直播平台，对 E3 2021展会进行全程直播。..
袁隆平先后获得“国家特等发明奖”、“首届最高科学技术奖”等多项国内奖项和联合国“科学奖”、“沃尔夫奖”、“世界粮食奖”等11项国际大奖，出..
我是一名现场管理人员，萌生考证是因为我在我们公司参加了几次安全培训，于是我决定备考注册安全工程师，经过同事朋友的推荐我选择了兴建教育，并..
作为时下非常流行的清洁神器，吸尘器彻底改变了人们的除尘方式。相对于传统扫把，吸尘器不仅能够更加彻底高效的清洁到卫生死角，还能清除细菌及过..
今天分享一个电视盒子性能排行榜，5款高配置电视盒子，排名不分先后，对于电视盒子来说，性能是相当重要的，那么现在有哪些性能比较高的电视盒子产..
近日，网友@未来的西柚在微博发布《事情是这样的……》视频，讲述他误将民警当诈骗分子狂怼，民警依然认真负责、态度诚恳宣传反诈防骗知识的暖心故..
5月21日，第五届世界智能大会车联网安全发展高峰论坛在天津梅江会展中心顺利召开。车联网安全发展高峰论坛由360政企安全集团主办，ISC网安平台、3..
2021年IECIE上海蒸汽文化周终于结束。作为电子雾化行业的盛会，我们看到了众多优秀的电子雾化品牌亮相，为渠道商和消费者带来合适的服务和体验。其..
在21日举行的高通5G技术与合作峰会上，荣耀CEO赵明现身，他宣布荣耀正式与高通达成战略合作，未来荣耀全系产品将采用高通平台，从6月开始，荣耀的..
“男版小红书”之争由来已久。作为一个有着“女性”标签的App，小红书的女性用户一直都是内容产出的主力军，业内对于小红书的关注同样集中在女性..
尽管生产成本和潜在问题都比普通智能机要多，比如电池续航相对较弱，但三星仍在坚定地推出更多折叠屏新机。对于即将到来的 Galaxy Z Fold 3 和 Ga..
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三星有望于 7 月发布 Galaxy Z Fold 3 折叠屏新机，而网络上的爆料也开始接踵而至。比如今日，荷兰科技博客 LetsGoDigital 就发现了三星于 2020 年..
【TechWeb】5月22日消息，美的集团对外发布公告称，基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，控股股东美的控股一致行动人何享健计..
最近，游戏开发商Epic Games诉苹果公司反垄断案闹的沸沸扬扬。据悉，苹果与Epic Games这场诉讼大战的源头始于2020年8月，当时Epic Games试图绕过苹..
中国百强城市榜单发布。5月21日，2021年中国百强城市全面发展战略研讨会在北京举行。会上，华顿经济研究院正式对外发布“2021年中国百强城市排行榜..