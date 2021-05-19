蔚来ET7首台生产线验证样车下线：为自动驾驶而生

站长之家(ChinaZ.com) 5月19日消息:据蔚来微信公众号消息，蔚来ET7首台生产线验证样车正式下线，ET7整车制造的又一重要节点完成。4月19日在2021上海国际车展上，蔚来ET7内饰首次正式曝光，官方介绍称这款车是诞生于蔚来核心自动驾驶技术NT2.0平台的首款产品，在蔚来内部，被看作是「为自动驾驶而生的一款车型」。

图片来自 蔚来

作为蔚来的首台轿车产品，ET7定位中大型轿车，搭载了四颗来自NVIDIA的Orin芯片，拥有超高带宽图像接口，ISP每秒可处理64亿像素，总算力高达1016TOPS，补贴后售44.8-52.6万，官方在新车首次亮相时表示它对标宝马7系。续航方面，蔚来ET7搭载70kWh电池包的车型，续航超过500km（NEDC）;搭载100kWh电池包的车型，续航超过700km(NEDC);而搭载首创150kWh电池包的车型，可实现超过1000km(NEDC)的续航表现。

据蔚来上海设计中心负责人接受媒体采访时介绍，蔚来曾于2017年3月发布首款概念车EVE，代表了其对自动驾驶技术的想象，该车推出了「第二起居室」移动生活空间的概念。蔚来ET7则是把这些有关自动驾驶的创新概念和想法落地的一款车型。