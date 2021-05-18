刷宝App不服法院一审500万元赔偿 对抖音提起上诉

站长之家（ChinaZ.com）5月18日 消息:今年1月，站长之家曾报道了刷宝App非法抓取抖音App短视频及评论，被判赔500万元一事。

当时，原告微播公司诉称，创锐公司作为同业竞争者，大量抓取抖音App的短视频文件及评论内容，并在其开发、运营的刷宝App上展示、传播，涉案短视频数量达五万余条。上述行为削弱了微播公司的竞争优势，违反了反不正当竞争法第二条的规定，构成不正当竞争。

对此，海淀法院认为，创锐公司在未投入相应成本的情况下，直接获取上述资源，掠夺微播公司的经营成果，并以此与微播公司争夺流量和用户，削弱了微播公司的竞争优势，损害了微播公司的合法权益，此种行为违反诚实信用原则和公认的商业道德，构成不正当竞争，一审判决创锐公司消除影响并赔偿微播公司经济损失500万元。

站长之家了解到，而就在近日，创锐公司不服一审判决，上诉至北京知识产权法院。

二审中，创锐公司主张:一、刷宝App并非创锐公司开发运营，微播公司主张创锐公司经营刷宝App并实施不正当竞争没有事实依据;二、刷宝App被诉时刚创立不久，创业阶段没有获益，抖音没有实际损失，微播公司主张的经济损失没有事实基础。三、一审法院判决诉讼费的分担比例没有法律依据。

综上，请求法院撤销一审判决，改判驳回微播公司的全部诉讼请求。

目前，案件正在进一步审理中。