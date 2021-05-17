湖畔大学回应改名：不属于学历教育序列 避免造成误解

许多研究人员预见到，在未来，电动汽车的车主和司机不需要寻找充电站，也不需要花时间停车来给电池充电。在未来的某一天，只需在正确的车道上行驶，就能为电动车充电。研究人员正在研究一项技术，该技术可以通过在嵌入道路的特殊充电条上行驶来为车辆电池充电。这种技术将为司机节省时间并提高生产力，康奈尔大学的研究人员Khurram Afridi说，当你试图将整个国家转换为电动汽车时，有许多基础设施问题必须要问。社会将如何运作是一