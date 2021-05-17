湖畔大学回应改名：不属于学历教育序列 避免造成误解

近日，有网友发现湖畔大学官方微博已悄然改名为湖畔创研中心。
同时，湖畔大学官方公众号以及官网也分别改名为“湖畔Hupan”、“湖畔”。
针对“改名”一事，湖畔大学方面回应称，湖畔自创立之初，即是在民政部门注册的民办非单位，不属于学历教育序列。
湖畔大学表示，为了避免给大家造成误解，现更名为“浙江湖畔创业研学中心”，简称“湖畔创研中心”。
近日，有网友发现湖畔大学官方微博已悄然改名为湖畔创研中心。
同时，湖畔大学官方公众号以及官网也分别改名为“湖畔Hupan”、“湖畔”。
针对“改名”一事，湖畔大学方面回应称，湖畔自创立之初，即是在民政部门注册的民办非单位，不属于学历教育序列。
湖畔大学表示，为了避免给大家造成误解，现更名为“浙江湖畔创业研学中心”，简称“湖畔创研中心”。
今日，有网友发现，湖畔大学官方微博已悄然改名为湖畔创研中心。其微博认证为浙江湖畔大学创业研究中心官方微博。
近日，湖畔大学官微已更名为湖畔创研中心”，认证信息为浙江湖畔大学创业研究中心，有消息称这意味着湖畔大学也将迎来更名，并重新开放。另外，有网友爆料显示，原本立在门口的湖畔大学”四个大字也已经将大学二字抹去，后期或许也会更换为湖畔创研中心。湖畔大学官微已更名为湖畔创研中心”资料显示，湖畔大学是由柳传志、史玉柱、沈国军、钱颖一、蔡洪滨、邵晓锋等共九名企业家和著名学者等共同发起创办的组织，位于杭州西湖浴鹄
分享一个好消息：我们和北大合作了！4 月 26 日，北京大学光华管理学院与腾讯公司进行了战略合作的发布。双方宣布了包括产业互联网专项研究、数字化人才联合培养等一揽子合作计划，并联合发起了“数字中国筑塔计划”，助力产业互联网的中国实践。数字化人才培养将产业互联网一线实践引入管理学研究和学科教学，用对鲜活的数字化企业案例的探索，“产学研用”创新融合，并通过在线化的方式，面向全社会开放优质的产业互联网课程。数
近年来，我国大学生规模逐年增加。据教育部统计， 2020 年，全国 2738 所普通高校中，各种形式的高等教育在学总规模 4183 万人，其中全国普通本专科在校生3285. 29 万人。为了更好地实现升学和就业目标，大学生也在努力提升个人竞争力。针对这一现状，好未来集团旗下专注大学生能力提升的轻舟大学生，为大学生们提供了一站式教育平台。据了解，轻舟大学生依托多年经验的积累，实现旗下轻舟考研帮、轻舟考满分和轻舟留学三大子品牌?
近日，一位大学生对肯德基薅羊毛”的做法引起了网友的围观，利用漏洞免费吃获刑2年半很冤吗？上海市徐汇区人民法院给出的通告显示，江苏某大学的在校生徐某。2018年4月，在利用肯德基客户端点餐过程中，徐某无意间发现两个生财小门道”。第一个是在APP客户端用套餐兑换券下单，进入待支付状态后暂不支付，之后在微信客户端对兑换券进行退款操作，然后再将之前客户端的订单取消，这时候客户端上竟可以重新获取兑换券，此种方式分文?
2021 年 4 月 23 日，由AI TIME、北京大学深圳研究生院集成微系统科学工程与应用重点实验室联合主办、未来杯高校AI挑战赛支持承办的“AI TIME走进高校”活动在北京大学深圳研究生院圆满举行。本次活动特别邀请了北京大学深圳研究生院陈杰副教授和腾讯数据平台部陶阳宇总监，来自学术界与产业界的两位大咖就深度学习、计算机视觉和大数据的相关问题，与大家一起围坐、探讨。活动由AI TIME负责人何芸主持。活动开始后，主办方代表王?
普渡大学创新者的一项发明可能为将定向能用于生物医学和国防应用带来了新的方式。普渡大学的发明将基于复合材料的非线性传输线（NLTLs）用于一个完整的高功率微波系统，消除了对多个辅助系统的需求。在过去的几十年里，人们对非线性传输线的兴趣越来越大，因为它们为传统的基于真空的高功率微波发生器提供了一个有效的固态替代方案，后者需要大型和昂贵的外部系统，如低温电磁铁和高压纳秒脉冲发生器。事实证明，NLTLs在国防和生物
4 月 22 日，中航未来股份总裁刘尹和华育中航教育科技有限公司副总经理朱志强到访鲁东大学进行合作项目洽谈交流，鲁东大学继续教育学院院长林杨、副院长张文峰对中航未来集团领导的来访表示了热烈的欢迎，双方就扩大非学历培训业务板块、校企合作航空服务职业教育招生及管理等方面的工作进行了沟通交流。林杨院长对航空服务项目组的工作给予了充分的肯定，并表示未来也将一如既往的支持航空服务职业教育做优、做强、做出品牌。中航
2021年4月24日,清华大学110周年校庆活动隆重举办。校庆期间,智行者在校园内展示和运营多款 搭载了团队自主研发的无人驾驶大脑的整车产品(共计6辆无人车),并接受清华领导、老师和同学的检阅。同时,智行者创始人&CEO张德兆作为优秀校友,受邀参加了由清华校友总会举办的以“行健砺征程 协同谱华章”为主题的京津冀清华校友共迎母校110周年华诞座谈会。京津冀清华校友共迎母校110周年华诞座谈会左:智行者CEO张德兆;右:清华大学校长邱勇
2021年，网红从哪里来?MCN把目光瞄准了高校。各大校招网站上，除了策划、运营、剪辑等幕后岗，MCN机构在红人、达人、博主、主播等核心岗位上的“抢人大战”也一触即发。
CRISPR-Cas9是一种革命性的基因编辑工具，但它并非没有缺点。现在，哈佛大学的科学家们展示了一种被称为Retron Library Recombineering（RLR）的替代性基因工程系统，它在不切割DNA的情况下工作，可以快速应用于巨大的细胞群。CRISPR的工作方式就像一把基因剪刀，能够对活细胞的基因组进行精确的剪切和粘贴编辑。该系统可以寻找到一个特定的DNA序列，然后使用一种酶，最常见的是Cas9来进行切割。当细胞执行其DNA修复程序时，CRISPR
4月22日，在110周年校庆来临之际，清华大学集成电路学院正式成立。作为我国集成电路人才培养的重要基地，学院致力于破解当前“卡脖子”难题，同时让未来不再被“卡脖子”。
据媒体报道，4月13日晚，南京市120陆续接到南京江宁大学城某学校多名学生的求助，一个晚上就有9名学生出现头晕、心慌甚至烦躁不安的症状，先后被送到南京医科大学附属逸夫医院急诊科。据了解，这些学生都抽了一种网上购买的电子烟，然后集体出现上述症状。医院医师表示，很多人觉得电子烟危害小于卷烟，其实不然。电子烟中同样含有尼古丁，而且与卷烟相比，电子烟还常常被调制成各种“口味”，添加有各种食源性或非食源性的香精等?
据外媒报道，希伯来大学研究人员介绍了一种解决三体问题的新方法，并预测其结果统计。“三体问题”是指三个质量、初始位置和初始速度都是任意的可视为质点的天体，在相互之间万有引力的作用下的运动规律问题，对于理解各种天体物理过程以及一大类机械问题至关重要。三个多世纪以来，它一直占据着世界上一些最优秀的物理学家、天文学家和数学家的视野。他们的尝试导致了几个重要科学领域的发现；然而它仍然是一个谜。17世纪末，牛顿
许多研究人员预见到，在未来，电动汽车的车主和司机不需要寻找充电站，也不需要花时间停车来给电池充电。在未来的某一天，只需在正确的车道上行驶，就能为电动车充电。研究人员正在研究一项技术，该技术可以通过在嵌入道路的特殊充电条上行驶来为车辆电池充电。这种技术将为司机节省时间并提高生产力，康奈尔大学的研究人员Khurram Afridi说，当你试图将整个国家转换为电动汽车时，有许多基础设施问题必须要问。社会将如何运作是一
5月9日，淄博首届大学生文化艺术季即将拉开帷幕!这场由淄博团市委牵头主办、高新区团工委承办、淄博华侨城·欢乐山川执行承办的大学生文化艺术季，是打造淄博市独具特色的艺术名片，丰富青年文化艺术生活的创意之举，更是弘扬五四精神，献礼建党一百周年的用心之作。“艺”展风采 青年创想舞台青年，作为国之栋梁，是社会发展的生力军。党的十九大报告中曾指出:“青年兴则国家兴，青年强则国家强。”青年之兴，在于思想与见识的创?
2018年，一名在校大学生徐某肯德基点餐过程中发现App和微信平台之间漏洞，一分钱不花就拿到了套餐。
从炒盲盒到炒鞋，投机者可谓无所不在、无孔不入，而这也被很多人认为是在交“智商税”。现在更是有人因为炒鞋触犯法律，一大学生炒鞋诈骗百万获刑10年半事件引发众多网友关注。
全世界化学电池研究人员的一个最重要的研究领域是改进用于电动汽车和其他电子设备的电池。大多数现代电动汽车依靠锂离子电池，但由于其费用、重量和充电时间，它们并不理想。几十年来，研究人员一直试图用固态锂金属电池取代传统锂离子电池。固态电池的好处是在相同的体积内有更多的能量，并且能够更快地充电。哈佛大学研究员Li Xin和他的科学家团队已经设计出一种稳定的锂金属固态电池，可以充放电至少10000次。这比以前类似的电?
近日，由玻璃大王”曹德旺夫妇创办的河仁慈善基金会宣布，计划总出资100亿元投入筹建福耀科技大学”（暂定名）。据悉，初步选址在福州高新区南屿流洲岛，学校性质为共同探索新型公办大学办学模式，兴办理工类科技型大学，旨在为我国实体经济、先进制造业培养应用型、技术技能型人才。消息一出，震动教育界，玻璃大王”曹德旺的这一举动也赢得了广泛的称赞。对于为何要发起设立福耀科技大学，日前，曹德旺在接受媒体采访时表示，目?
最近微信更新了iOS的8.0.6版本，其中有非常多有趣的更新内容，比如拍一拍也可以实现炸弹效果了，很多朋友还不会设置，下面就来为大家详细的介绍一..
日前美的威灵汽车部件公司宣布针对新能源汽车的三大产品线正式投产，产品包括电动压缩机、共用平台电子水泵、驱动电机、电子油泵、EPS（电动助力转..
去年10月12日，中国广电网络股份有限公司正式在京成立，成为继中国移动、中国联通、中国电信之外的第四大运营商。近日，中国广电正在申请新商标，..
最近微信的动作，着实有点多。前段时间宣布“将停止小程序跳转 app 的技术服务”，引起 App 们的一片哀嚎后，很快又发布了新版本。在这次改版中，..
凤凰网科技讯 《福布斯》今天刊文称，特斯拉原以为可以在德国复刻上海超级工厂快速投产的模式，没承想遭遇诸多“官僚主义”问题，导致柏林超级工厂..
5 月 14 日，零信任发展趋势论坛在上海圆满落幕。会上，腾讯安全发布了包含KA版、轻量版和SaaS版三款腾讯iOA零信任安全解决方案。其中，作为一款基..
福布斯中国今天发布声明称，近日网传一份以福布斯中国名义发布的“ 2021 中国大陆家庭平均年收入榜”是假的，福布斯从未制作或发布过该榜单。..
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近日，厦门市集美区双善食品（厦门）有限公司因销售假冒星巴克被判赔2172万。据裁判文书显示，被告单位双善公司成立于2016年8月，主要从事食品生产..
5月17日，微信发布了iOS8.0.6正式版。新版在“拍一拍”基础上新增了“炸一炸”功能。用户升级至微信最新版本后，只要在“朋友拍了拍我______”加入..
5月18日晚，乐视举办智能生态发布会，一口气发布了近六十款智能生态新品，除了量子点电视和全新GS系列电视新品外，还带来了一款30000mAh的移动电源..
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，据国外媒体报道，在上周多次大跳水之后，比特币的价格在本周依旧不甚理想，目前已跌破40000美元，市值也缩水到了7400亿美元，离最高时的1万亿美..
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英雄联盟的云顶之弈11.10版本中屠龙铁男这个阵容还是比较不错的，一些小伙伴还不清楚这个屠龙铁男的阵容怎么玩，下面就来为大家分享一下 攻略。..
2021 年5 月全球领先网络安全解决方案提供商 Check Point ? 软件技术有限公司 （纳斯达克股票代码：CHKP）的威胁情报部门 Check Point Research ..
从模具到图案，从乳胶浸泡到干燥，从脱模到质检，一枚安全套，在走上货架前，需要经历多道工序。其成型工艺受到了从材质到模具清洁度、模具运行速..
这几年，国内手机市场发展迅速，智能机的销量逐年增加，在一定程度上也增加了手机闲置率。与此同时，部分人考虑到数据安全和隐私泄露等问题，宁愿..
5月19日，数字货币市场再次大跳水。以太坊跌至3200美元/枚下方， 刷新日低，日内跌超5%，比特币跌破40000美元/枚。目前价格已回归至今年2月初马斯..