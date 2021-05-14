马斯克谴责比特币能耗 增长趋势令人疯狂

今日，马斯克在社交媒体上发布了比特币能耗图，称过去几个月的能源使用趋势令人疯狂。
据了解，此前因比特币开采加剧环境恶化，马斯克已宣布特斯拉暂停使用比特币支付。
同时，马斯克宣布，将与狗狗币的开发人员合作，以提高交易效率。
马斯克表示，自己仍然支持加密货币，但是不能建立在“增加化石燃料的使用”的基础上。
今日，马斯克在社交媒体上发布了比特币能耗图，称过去几个月的能源使用趋势令人疯狂。
据了解，此前因比特币开采加剧环境恶化，马斯克已宣布特斯拉暂停使用比特币支付。
同时，马斯克宣布，将与狗狗币的开发人员合作，以提高交易效率。
马斯克表示，自己仍然支持加密货币，但是不能建立在“增加化石燃料的使用”的基础上。
马斯克的话，俨然已经成了币圈风向标。继一句话让狗狗币大起大落之后，马斯克又一句话比特币和整个币圈迎来暴跌。5月13日，马斯克在社交媒体上表示，出于对比特币挖矿和交易中使用化石燃料频率迅速增加”的担忧，特斯拉暂停使用比特币来支付购车费用，但不会出售任何比特币。马斯克表示，加密货币从很多层面看都是好点子，特斯拉认为它的未来有前景，但这不能通过让环境付出重大代价来实现。马斯克称，特斯拉已暂停使用比特币去购?
狗狗币又涨了。5月8日午间，狗狗币强势拉升，短时触及0.74美元，再创历史新高。美国时间本周六晚马斯克将以主持人的身份，参与录制NBC的热门深夜喜剧秀《周六夜现场》。他更于周五傍晚发了一条关于节目嘉宾”的推特，并附上了狗狗币的配图，附文Guest Starring（友情客串 ）”。据了解，今年以来，狗狗币屡创新高，6个月涨幅超过260倍，市值也一度到达约920亿美元。Dogecoin，狗狗币/狗币，诞生于2013年12月8日，基于Scrypt算法，?
据国外科技媒体报道：5月8日，伊隆·马斯克主持了周六晚的现场秀，狗狗币价格的大幅下跌。加密货币的最高点为0.72美元，在节目结束后跌至0.41美元。
埃隆·马斯克现在又在推特上拯救了狗狗币。他在推特上问人们是否希望特斯拉接受狗狗币的付款。该发言再度使得狗狗币价格又一次上上涨，此前一直在0.47美元左右徘徊。马斯克的发言使得该加密伙伴价格立即跃升到0.54美元大关。
美国当地时间5月8日晚，特斯拉CEO马斯克主场了《周六夜现场》节目，在节目中主持人开玩笑地问马斯克“狗狗币是一场骗局?”马斯克的回答是“好吧，他是骗局”。就在马斯克作出这一回答之后，狗狗币的价格就出现暴跌，最多在24小时内跌幅超过36%。
据国外科技媒体报道：在特斯拉首席执行官“Dogefather”埃隆•马斯克（Elon Musk）再次在推特上发布加密货币消息后，狗狗币上涨20%至24小时高点。马斯克将于5月8日主持周六晚间直播，并在推特上发布了“the Dogefather SNL 5月8日”。
最新数据显示，过去24小时，狗狗币行情依然不佳，最高0.6978美元，最低0.4257美元，跌幅达到了39%左右。不少媒体和金融分析人士将狗狗币的这波行情与马斯克登台《周六夜现场》联系起来。在预告节目前，马斯克就在社交平台自称狗狗币教父”，没想到节目开播前，狗狗币出现短线下挫。节目中，马斯克至少三次提到了狗狗币，分别是调侃送老妈狗狗币做母亲节礼物、谈到狗狗币是货币的未来”，可最后被主持人问道狗狗币是一场骗局？”马?
近段时间，随着挖矿和马斯克掀起的虚拟货币大潮，一众虚拟货币都一路大涨，甚至连嘲讽比特币而生的狗狗币都在半年内暴涨了260倍，市值一度到达约920亿美元。但狗狗币暴涨的始作俑者马斯克却当头来了一盆冷水，他在《周六夜现场》节目上调侃道：狗狗币是一场骗局，这也令本就呈下滑趋势的狗狗币应声大跌，在过去24小时内最高跌幅达到了39%左右。然而，作为一贯的反复横跳”大师，马斯克却在另一方面继续表示了对狗狗币的认可，他旗?
【TechWeb】5月9日消息，据国外媒体报道，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）在喜剧脱口秀节目《周六夜现场》上承认承认狗狗币是一场骗局后，狗狗币价格下跌25%。CryptoCompare的数据显示，在马斯克主持的《周六夜现场》节目开播前五分钟，狗狗币的交易价格约为0.6760美元。节目开始45分钟后，狗狗币的交易价格约为0.4988美元。狗狗币创建于2013年，标志是一只柴犬，它是一种加密货币，很像比特币，可以在去中心化的网络上进行点?
马斯克（elonmusk）在Twitter上发起了一项民意调查，询问用户:你想让特斯拉接受狗狗币支持吗?几天前，马斯克旗下的SpaceX公司表示将接受狗狗币作为独家支付方式，用于发射月球卫星DOGE-1。三个月前，特斯拉透露购买了价值15亿美元的比特币，并表示将开始接受比特币作为支付方式。
2021年年初以来，狗狗币最高涨幅逼近100倍，马斯克频繁带货，是狗狗币暴涨的原因之一。刚刚，马斯克再次发布与狗狗币相关推文，推文发出后，狗狗币短线拉涨约0.05美元，现报0.31美元/枚。
比特币今天出现闪崩，一度价格跌破46000美元，这导致1小时内爆仓达到了1149.05万美元，24小时爆仓18.28亿美元。比特币的崩盘，也直接带崩了整个虚拟货币，狗狗币等也是出现了大幅跳水，不过这两个虚拟货币之所以这么受关注，主要还是马斯克的影响力，其经常在公开场合为这两个币带货。特斯拉CEO埃隆马斯克（Elon Musk）5月13日发布推文称，出于对比特币开采大量耗能可能会给环境带来负担的担忧，特斯拉已经暂停使用比特币购买汽车?
当地时间5月8日，马斯克现身SNL《周六夜现场》节目，献上多段喜剧表演。在开场环节，马斯克和母亲梅耶马斯克（Maye Musk）同框现身，互相开起了玩笑。比如马斯克说自己12岁的时候曾写了一款对战外星人的太空游戏，母亲梅耶附和道没错，我还记得他们付了你500美元。只是你当时太小，开不了银行账户，所以我专门为你开了个户头，存下了这笔钱”。马斯克随后幽默追问所以我的户头后来呢？”妈妈回应儿子，这不重要”，引得哄堂大笑。?
喜剧小品类综艺节目《周六夜现场（SNL）》正式开启直播并首次在全球100个国家直播。本次最大的亮点是，马斯克首次主持这个节目，并谈到了对狗狗币的看法。
据国外媒体报道，最近继狗狗币之后，目前另一种虚拟货币柴犬币（Shib）走进人们的视野。仅仅2天，它就从廉价的山寨币成为全球涨幅第一加密货币。而这又与带币达人马斯克脱不了关系。
上周末，特斯拉 CEO 马斯克参与主持美国老牌综艺《周六夜现场》后，截至北京时间9日21点，狗狗币跌幅达到了39%。马斯克在节目的新闻吐槽栏目《Weekend Update》中谈论了狗狗币:「狗狗币是货币的未来，这是一种势不可挡的金融工具，将接管世界。」
对于现在的马斯克来说，其是有心要捧狗狗币。特斯拉CEO埃隆马斯克在社交平台推特上表示，正在与狗狗币的开发人员合作，以提高交易效率。受此消息影响，狗狗币24小时涨幅达8%，现报0.49美元/枚。之前，马斯克曾突然发声，称比特币的产生消耗太多能源，出于环境担忧，他拒绝将加密货币用作支付手段。本来马斯克是比特币的有力支持者，但他现在却说：在过去短短几个月，能源的使用已经疯狂。”周三时，马斯克曾说购买电动汽车不再接受
据国外媒体报道，美国太空探索技术公司SpaceX和特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）一直是狗狗币和比特币等加密货币的支持者。
起源于一个玩笑的狗狗币”，如今玩笑开大了，市值已经涨上天了是众多投资人对其普遍看法。但是，这个天有多高，目前还没有投资者和机构，给出准确的答案。而在此之前，在马斯克等名人效应的带动下，狗狗币的币值还将会进一步攀升。5月7日消息，特斯拉CEO埃隆马斯克推特转发了一段标题为马斯克称狗狗币可能成为加密货币的未来”的视频，他配了一段文字称，加密货币很有前景，但请谨慎投资。此外，马斯克将于5月8日主持NBC热门深夜秀
和很多圈子一样，币圈似乎也有鄙视链。近日，在一次访谈中，比特币大佬、加密货币商业银行Galaxy Digital创始人迈克诺沃格拉茨建议投资者不要购买狗狗币，应该卖掉狗狗币。他表示，有很多无知的投资者看到最近狗狗币的大火，都想参与进来。我觉得你不应该买狗狗币，但有很多无知的投资者，在狗狗币大热的这段时间，他们想要参与其中。”截稿前，狗狗币报0.38美元/枚。Dogecoin，狗狗币/狗币，诞生于2013年12月8日，基于Scrypt算法?
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