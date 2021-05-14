马斯克谴责比特币能耗 增长趋势令人疯狂

近段时间，随着挖矿和马斯克掀起的虚拟货币大潮，一众虚拟货币都一路大涨，甚至连嘲讽比特币而生的狗狗币都在半年内暴涨了260倍，市值一度到达约920亿美元。但狗狗币暴涨的始作俑者马斯克却当头来了一盆冷水，他在《周六夜现场》节目上调侃道：狗狗币是一场骗局，这也令本就呈下滑趋势的狗狗币应声大跌，在过去24小时内最高跌幅达到了39%左右。然而，作为一贯的反复横跳”大师，马斯克却在另一方面继续表示了对狗狗币的认可，他旗?