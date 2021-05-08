2021年5月9日，这天是母亲节，想必很多朋友都在考虑送一份暖心的礼物给自己的妈妈，但是不知道送什么好，今天就来为大家分享一些非常实用简单礼物，很适合拿来送给自己的母亲。

母亲节送什么礼物最好最合适 2021母亲节简单暖心礼物推荐

1、虞美人梳子桃木梳整木双面雕刻 母亲节礼物送妈妈礼物 菊影

母亲节不知道送什么，又想送点简单的小礼物，送精美的木梳子就非常的好。

2、I’M HUA HUA21 朵紫色玫瑰花香皂花永生花礼盒礼品鲜花速递花束母亲节康乃馨鲜花礼物

送上一束精美包装的花朵也不失为一个好办法，母亲节最重要的就是有心意，让母亲体会到就好，也十分的简单，而且漂亮。

3、SKG颈椎按摩器 颈椎按摩仪 肩颈按摩器 颈椎经络电脉冲护颈仪 母亲节送礼

无论有没有颈椎病，都是可以在平时按摩自己的颈部的，送给妈妈颈椎按摩器是十分贴心的选择。

4、睡眠博士（AiSleep）枕芯 释压按摩颗粒泰国进口天然乳胶枕 柔弹透气波浪颈椎枕头

或多或少的中老年人睡眠质量都不是很好，买个弹性十足透气的枕头对颈椎的保护也很好。

5、上海故事丝巾



夏天到了，送个真丝丝巾，不仅美观还能遮阳，价钱也十分的便宜，是个送母亲的好选择。