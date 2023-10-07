亚运总导演生活号剧透：“数字火炬人”明晚返场并送出礼物

站长之家（ChinaZ.com）10月7日 消息:明晚8点，杭州第19届亚运会闭幕式即将举行。10月7日上午9点，亚运闭幕式总导演沙晓岚通过支付宝生活号独家剧透闭幕式亮点，并迅速登上热门榜单。沙晓岚介绍，“亚运数字火炬人”将返场并送出礼物，全球网友在支付宝搜索“亚运”即可领取闭幕式数字纪念章。

9月23日的杭州亚运会开幕式上，由超过1亿数字火炬手汇聚而成的“数字火炬人”踏浪而来，点燃了主火炬塔。数字点火仪式不仅缔造了亚运历史上的首次，在综合性国际体育大赛中也属首创，创造了“相聚一团火，世界共此时”这一经典时刻。

沙晓岚介绍，通过全社会征名活动，亚运数字火炬人有了名字——“弄潮儿”，闭幕式上它将返场亮相，先挥手致意，再通过一个暖心的手势与全场观众互动，见证亚运圣火缓缓熄灭后，最终跑向远方，永远留在所有人的记忆中。尤其值得一提的是，数字火炬人将代表杭州亚运会，送给所有人一份特别的礼物——象征着亚运精神永远传承的“亚运星光数字纪念章”，闭幕式后网友在支付宝搜“亚运”即可领取。

“星光不灭，圣火不熄，上亿人携手点燃圣火，又变为了无数人手中的星光。”沙晓岚这样阐释背后的核心理念，“相聚一团火，化作满天星——从开幕到闭幕，我们希望讲述这样一个故事，我们从中可以看到一个包容开放的中国、心心相融的亚洲，还有生生不息的体育精神。”

据了解，由杭州亚组委首创、官方合作伙伴支付宝提供技术支持的“数字火炬手”活动，因参与总人数突破1亿人，在9月15日创造了新的吉尼斯世界纪录，成为史上参与人数最多的线上大型体育推广活动。上亿数字火炬手开启的数字点火仪式更是惊艳全球，国际奥委会主席巴赫称赞这场开幕式是数

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