滴滴回应高额抽成：高抽成订单占比不高 高于30%的订单仅占2.7%

站长之家(ChinaZ.com) 5月8日 消息:此前，有媒体报道了“网约车平台高额抽成”现象。报道称，一些网约车平台抽成比例能达到25%甚至更高，而司机和乘客对每一单的抽成比例、计算方式毫不知情。

昨日晚间，滴滴发布说明称，2020年，滴滴网约车司机收入占乘客应付总额的79.1%。剩下20.9%中，10.9%为乘客补贴优惠，6.9%为企业经营成本（技术研发、服务器、安全保障、客服、人力、线下运营等）及纳税和支付手续费等，3.1%为网约车业务净利润。

其中，确实存在一部分司机收入占比较低的订单，如顺路单。抽成高于30%的订单占总订单的2.7%，类似极端情况下的订单虽然占比不高，但是确实给司机师傅造成了困扰，比较容易被传播，让大家以为滴滴的抽成都高于30%。

滴滴称，司机收入=司机分成+司机补贴。司机分成:包含每笔订单的基础收入、其他收入（乘客支付的动态调价、调度费、感谢费、春节服务费等全额给司机，平台支付的空驶补偿等）。司机补贴:平台发放冲单奖、早晚高峰奖、节日补贴等(司机当天补贴一般是第二天统一到账)。

如图所示，网络上出现过多种计算司机收入占比的方式，近期我们收到个别司机反馈及媒体报道“抽成高”，普遍是按照方式1或方式3计算。

最后，滴滴表示，将持续推进平台收费定价公开透明，司机委员会也将持续征集司机意见并公示进展，也会采纳好建议、奖励好建议，并尝试邀请提出好意见的司机加入司机委员会，帮助滴滴改进优化。