工行7月起清理僵尸账户 将对部分账户限制金融服务

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工行7月起清理僵尸账户 将对部分账户限制金融服务

2021-05-07 16:36 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月7日 消息:今日，中国工商银行发布《关于清理长期不动个人银行账户的通告》称，将对长期不用的个人银行账户（借记卡和活期存折）开展清理工作，对符合清理条件的账户限制部分金融服务功能。

清理范围包括，截至2021年6月30日，凡连续三年以上（含三年）未发生客户主动交易，账户余额为零，且未签订信用卡、个人贷款还款及其他代收代付协议的账户(借记卡和活期存折，下同)，其账户功能将调整为非柜面业务只收不付。

据悉，工商银行将于2021年7月起实施长期不动个人银行账户清理工作。

QQ截图20210507163501.jpg

以下为具体通告全文:

尊敬的客户:

您好!为保障您的账户与资金安全，便于您合理安排和使用个人银行账户资源，我行将对您长期不用的个人银行账户（借记卡和活期存折）开展清理工作，对符合清理条件的账户限制部分金融服务功能。现将有关事项公告如下:

一、清理范围

截至2021年6月30日，凡连续三年以上（含三年）未发生客户主动交易，账户余额为零，且未签订信用卡、个人贷款还款及其他代收代付协议的账户(借记卡和活期存折，下同)，其账户功能将调整为非柜面业务只收不付。其中金融社保卡、军人保障卡、武警军人保障卡、退役军人拥军优抚卡、公积金联名卡等政策类账户;理财金账户卡、财富理财金卡等特色账户不纳入清理。

二、清理时间

我行将于2021年7月起实施长期不动个人银行账户清理工作。

三、重要提示

如您的账户在上述清理范围内，且希望继续使用，请于2021年6月30日前完成一笔动账交易（包括存取款、汇入汇出、转账、消费、缴费等主动动账交易，不包括结息、查询、司法冻结、司法扣划等非客户主动发起的动账交易，下同）即视为激活账户。您也可以在6月30日前，到我行营业网点根据实际需要，查询持有账户情况并主动撤销不再使用的账户。

逾期未激活的账户，依据本次通告内容，我行将对其账户功能调整为非柜面业务只收不付。若需继续使用账户，可通过营业网点等渠道核验身份后恢复账户功能。

如有任何问题，可前往我行营业网点或拨打95588客户服务热线咨询。感谢您的理解与支持!

特此通告。

中国工商银行股份有限公司

2021年5月7日

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