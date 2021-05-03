京东物流通过港交所聆讯 有望本月上市

站长之家（ChinaZ.com）5月3日 消息:5月2日晚，港交所信息显示，京东物流已通过港交所聆讯，同时也披露了京东物流多个运营信息。招股书显示，2020年全年京东物流收入734亿。

京东物流2020年全年收入为734亿元，其中外部客户收入占比为46.6%，京东物流一体化供应链收入占总收入的比重达到75.8%。在2018年至2020年三年间，京东物流收入分别为人民币379亿、498亿和734亿，其中2020年收入同比增长47.2%，增速较2019年进一步提升。京东物流的收入主要来自于一体化供应链服务，2020年来自于一体化供应链的收入占比达到75.8%。

财报显示，过去三年间京东物流用于技术研发的开支分别为15亿元、17亿元和21亿元，三年累计支出近53亿元。到2020年底，京东物流运营的“亚洲一号”大型智能物流仓库数量已达到32座。截至2020年12月31日，京东物流运营超过900个仓库，包含京东物流管理的云仓面积在内，仓储总面积约2100万平方米。

2020年，京东物流企业客户数超过19万，针对快消、服装、家电、家具、3C、汽车和生鲜等多个行业的差异化需求，形成了一体化供应链解决方案，深度服务安利、雀巢、小米、斯凯奇、蒙牛等众多知名品牌商。