PS5国行详细配置参数 索尼国行PS5配置性能参数汇总

PS5国行最近才刚刚发布，大家想必都很期待5月15日正式发售的一天，PS5国行目前的详细配置参数已经出来，很多朋友还不了解，下面就来为大家详细的介绍一下PS5国行的配置。

PlayStation游戏机产品线的首席架构师马克·塞尼在PlayStation4推出后实施了为期两年的反馈周期。也就是说，他每隔两年就会定期拜访索尼的第一方开发者，了解他们对索尼目前硬件的不足之处有什么担忧，以及如何在更新版主机或下一代游戏机中改进这种硬件。这些反馈意见被反馈到游戏机开发团队的优先事项中。

在PlayStation5的开发过程中，一个关键问题是游戏加载的时长。这是基于被加载到游戏中的数据大小，数据在存储介质上的物理位置，以及数据在介质上的重复，以减少加载时间。一个重要的目标是找到减少加载时间的方法，特别是玩家在游戏世界中移动时动态加载新区域的游戏。

索尼互动娱乐公司首席执行官吉姆·瑞安表示，索尼曾研究过“低价、降低规格”版PlayStation5的可行性，就像微软在有较高规格光盘版的Xbox Series X及其较低规格对应数字版的Xbox Series S上所做的那样;并得出结论，他们认为这种游戏机的表现并不好，认定会过快地被淘汰。所以经过商议后在商业层面上考虑做了决定，最终采用了以与光盘版相同规格的数字版主机作对应其的方案。