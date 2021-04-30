PS5国行详细配置参数 索尼国行PS5配置性能参数汇总

分享文章
撤稿纠错
首页 > 部落 > 关键词 > ps5最新资讯 > 正文

PS5国行详细配置参数 索尼国行PS5配置性能参数汇总

2021-04-30 16:11 · 稿源：站长之家

PS5国行最近才刚刚发布，大家想必都很期待5月15日正式发售的一天，PS5国行目前的详细配置参数已经出来，很多朋友还不了解，下面就来为大家详细的介绍一下PS5国行的配置。

6375529272191026374971245.png

索尼（SONY）PS5 PlayStation国行游戏机
京东自营
￥3899光驱版
索尼PS5 PlayStation国行游戏机 数字版
京东自营
￥3099数字版

PlayStation游戏机产品线的首席架构师马克·塞尼在PlayStation4推出后实施了为期两年的反馈周期。也就是说，他每隔两年就会定期拜访索尼的第一方开发者，了解他们对索尼目前硬件的不足之处有什么担忧，以及如何在更新版主机或下一代游戏机中改进这种硬件。这些反馈意见被反馈到游戏机开发团队的优先事项中。

在PlayStation5的开发过程中，一个关键问题是游戏加载的时长。这是基于被加载到游戏中的数据大小，数据在存储介质上的物理位置，以及数据在介质上的重复，以减少加载时间。一个重要的目标是找到减少加载时间的方法，特别是玩家在游戏世界中移动时动态加载新区域的游戏。

索尼互动娱乐公司首席执行官吉姆·瑞安表示，索尼曾研究过“低价、降低规格”版PlayStation5的可行性，就像微软在有较高规格光盘版的Xbox Series X及其较低规格对应数字版的Xbox Series S上所做的那样;并得出结论，他们认为这种游戏机的表现并不好，认定会过快地被淘汰。所以经过商议后在商业层面上考虑做了决定，最终采用了以与光盘版相同规格的数字版主机作对应其的方案。

CPU
  • AMD Ryzen Zen2架构
  • 8核心 /16线程
  • 工作频率:最高3.5GHz 可变
GPU
  • AMD Radeon RDNA2架构
  • 支持光线追踪
  • 工作频率:最高2.23GHz 可变（10.3 TFLOPS）
存储器
  • GDDR6 16GB
  • 带宽448GB/s
SSD
  • 825GB
  • 读取速度:5.5GB/s（Raw），8~9GB/s(压缩)
PS5游戏光盘光盘版:Ultra HD Blu-ray （最高100GB）

数字版:无光盘驱动器

影音输出4K 120Hz TV、8K TV、支持 VRR（HDMI 2.1）
音效“Tempest”3D音效技术
外观尺寸光盘版:约390mm x104mm x260mm （宽×高×深）(不包括最大突出部位与底座)

数字版: 约390mm x92mm x260mm（宽×高×深）(不包括最大突出部位与底座)

重量光盘版:4.5kg

数字版:3.9kg

瓦数光盘版:350W

数字版:340W

输出╱输入USB Type-A连接端口（Hi-Speed USB）

USB Type-A连接端口（SuperSpeed USB10Gbps）x2

USB Type-C连接端口（SuperSpeed USB10Gbps）

通信Ethernet （10BASE-T，100BASE-TX，1000BASE-T）

IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax

蓝牙5.1

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • PS5国行锁区吗 国行PS5锁区锁服吗

    PS5国行版已经正式的发布了，其中大家最为关心的问题就是PS5国行到底锁区锁服吗？是否有后门呢？这些才是玩家重点关心的，那么下面就来为大家分析一下PS5国行锁区的问题。

    ps5 ps5国行

  • PS5国行和港版的区别 国行PS5和港版有什么不同

    PS5国行版本已经在29日的时候发布了，国行版本的PS5之所以得到大家的关注就是因为港版的PS5太贵了，如果港版的PS5和国行的PS5没什么区别的话，那自然是买国行比较好了，那么港版和国行到底有什么区别呢？下面就来为大家分析一下。

    ps5 ps5国行

  • PS5国行版保修多久 国行PS5保修几年

    2021年4月29日，PS5国行在今天发布的同时也宣布PS5国行将在5月15日正式发售，很多人都想入手国行版的PS5，大家都知道国行的优势就是有保修，那么这次PS5国行版保修几年呢？下面就来为大家分享一下。

    ps5 ps5国行

  • PS5国行版什么时候发售 国行PS5具体发售时间

    ​2021年4月29日的早上11点，PS5国行版发布会在线上开启直播，宣布了PS5国行版即将在5月15日发售，于于29日中午12点开启预售，国行提供两年免费保修。

    ps5 ps5国行

  • 国行ps5能上港服账号吗 ps5国行能用港服账号玩游戏吗

    PS5国行最近发布了，很多人都很关心国行的PS5能不能上港服账号的问题，其实问的就是锁区吗锁服吗？下面就来为大家详细的分析一下ps5国行到底能不能上港服账号。

    ps5 ps5国行

  • PS5国行版多少钱 国行PS5光驱及数字版价格一览

    ​2021年4月29日，索尼的PS5国行版发布会在早上的11点正式的开启，很多朋友还不清楚国行版的价格是多少，下面就来为大家详细的介绍一下此次PS5国行版的价格。

    ps5 ps5国行

  • PS5国行PS Plus精选集有哪些游戏 国行PS5送免费游戏合集

    大家都知道PS5海外版的Playstation Plus会员是有送游戏精选集的，很多大作都是可以免费游玩，国行的PS5在29日发布，也公布了国行精选集的游戏，下面就一起来看看国行的PS5会免费得到什么游戏吧。

    ps5 ps5国行

  • PS5国行发布会今早举行 价格被提前曝光

    索尼PlayStation中国将于今天上午举行PlayStation中国发布会，本次发布会最重要的就是公布PS5国行版本的售价以及首发的游戏名单，但是在昨晚PS5国行的价格就被曝光。

    PS5 PS5国行 PS5价格

  • PS5国行发布会直播回放 国行PS5发布会直播视频汇总

    2021年4月29日，在今天PS5的国行版本正式的发布了，不过很多人恐怕都还没看过直播，毕竟是在工作日，所以下面就来为大家分享一下PS5国行发布会直播视频回放。

    ps5 ps5国行

  • PS5国行4月29日发布会直播几点开始 今天PS5国行发布会时间

    PlayStation中国官方微博宣布索尼PS5中国发布会即将在2021年4月29日的早上11点开始，很多朋友还不清楚具体的情况，下面就来为大家详细的介绍一下。

    ps5 ps5国行

  • PS5国行发布会直播地址 索尼国行PS5发布会直播在哪看

    ​2021年4月29日周四早上的11点，索尼的PS5国行发布会正式的开启，很多人都在关注此次PS5国行的消息，比如是否跟PS4国行发布的时候一样，是否锁区等，一些朋友还不清楚在哪看直播，下面就来为大家分享一下PS5国行发布会直播地址。

    ps5 ps5国行 ps5国行发布会直播

  • PS5国行版定档！索尼官方安利自家新电视 网友：真会玩

    今年2月，PlayStation中国发布微博称，国行PS5将于2021年4-6月期间上市，消息一出，便引起诸多国内玩家热议。在经过近三个月的等待，今日上午，PlayStation中国宣布，“PlayStation中国发布会”将于4月29日（下周四）早11:00举行线上直播。结合预热图片上PS5主机的四个游戏按键，与不久前现身京东电器超级体验店的PS5主机来看，此次发布会应该会带来国内玩家期待已久的PS5国行版。有意思的是，在官宣后不久，索尼中国发布微博表示?

    游戏 索尼 微博

  • 4月29日见！索尼PS5国行正式官宣：终于等到你 还好没放弃

    日前PlayStation中国官微正式发布预告，将于4月29日（下周四）早上11:00举办PlayStation中国 发布会2021，结合此前多番爆料，不出意外的话本次发布会的主角自然非万众期待的全新的国行版索尼PS45游戏主机莫属。现在有最新消息，近日@索尼中国 官微再度发布消息称：“终于等到你”。

    游戏 索尼 amd

  • 3099元起！索尼PS5国行版预售秒罄

    国内主机玩家终于在今天正式迎来了次时代的到来。在今日索尼举行的PlayStation 2021中国发布会上，正式推出PS5国行版，拥有数字、光驱两种版本，主机提供两年质保，售价分别为3099元和3899元，将在5月15日开售。目前，PS5国行版已于今日中午12点，在PlayStation京东自营官方旗舰店、索尼中国在线商城、天猫PlayStation官方旗舰店等渠道开启预售。值得一提的，从京东、天猫等平台了解到，开启预售后，PS5国行版迅速被抢购一空，供不

    游戏 amd 京东

  • 4月29日见！索尼PS5国行正式官宣 网友：还好没放弃

    “终于等到你，还好没放弃！”。盼星星，盼月亮，PS粉期待的国行PS5终于要来了。今日，PlayStation中国官微正式宣布，“PlayStation中国发布会2021” 将于4月29日（下周四）早上11:00，进行线上直播，敬请期待！@索尼中国 官微第一时间转发了上述消息：“终于等到你”。@MySony俱乐部 同步跟进：“字越少，事越大，小编温馨提示：记得提前注册好My Sony会员，并确保预留的电话真实有效哦。”去年11月全球首发之后，众多玩家都在翘?

    索尼 cf 微博

  • PS5国行版预售15分钟售罄 天猫京东预售量超3万台

    今天上午索尼PlayStation5国行版发布会正式举行，正式揭晓了PS5国行版价格，同时在中午12时开启预售。

    PS5国行版 PS5 PS5价格

  • 索尼中国今日推出PS5国行售价曝光 光驱版这么便宜？

    上周，索尼中国官方通过微博正式宣布，PlayStation中国发布会2021将于4月29日（明日）上午11:00进行线上直播，届时将正式发布国行版PS5主机。对于国内玩家来说，目前最关心的莫过于国行版PS5主机的售价，到底会是多少钱呢？目前网上出现了一张所谓索尼PS5国行光驱版的售价，价格是3899元，其将于明天发布后开启预售，5月15日正式开售。对于这个价格的真实性，目前还无法确认，不过从一些玩家的表态来看，如果不加价能买到的话，还?

    索尼 微博 直播

  • 3099元起！索尼PS5国行5月15日开售：终于等到你

    索尼PS5中国区发布会如期而至，无数国内玩家期待已久、望眼欲穿的全新PS5游戏主机也正式来到大家面前。据索尼官方最新发布的预告信息显示，该机现已正式开启预售，并将于5月15日开启首销，其中配备超高清蓝光光驱的光驱版售价3899元、数字版售价3099元。

    索尼 游戏 amd

  • 索尼承认PS4/PS5存在CMOS电池问题 已着手进行调查

    索尼官方承认 PS4/PS5 的 CMOS 电池问题，并已经着手进行调查。本月初，有用户反馈在 CMOS 电池电力耗尽或者丢失后更换的情况下，索尼 PS4 无法进行离线游戏。这个问题在 PS5 上也同样存在，在没有电池的情况下只能运行精选的实体游戏，无法进行离线玩数字游戏。PS4 上的 CMOS 电池问题是上个月由游戏保存团队“Does it Play”率先提出的。在这个问题曝光后，粉丝们写了一份针对索尼的模板，概述了这个问题和主要关切。在该模板中?

    索尼 游戏 京东

  • 索尼中国暗示：PS5国行版即将发布 或定价2999元起

    索尼在去年11月份正式发布了新一代游戏主机——PlayStation 5（PS5）。但可惜的是，中国地区并未在第一时间上市，索尼官方曾透露将国行版本的PS5将会在4月-6月期间正式上市。近日，索尼中国官微发文称“约定开黑，缺你不可”，并配上了PS5主机和手柄的图片，令国内许多玩家激动不已，这就意味着PS5国行版终于要来了。据悉，索尼PS5国行版其实早在去年12月就已通过国内认证，当时共有两款设备提交申请，型号分别是CFI-100

    PS5 索尼
  • 热门标签
显卡天梯图 2021年云服务器排名 高通骁龙处理器排名 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链 KPI

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM