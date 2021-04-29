PS5四月底最新21.01-03固件更新内容汇总 新系统更新改动一览

分享文章
撤稿纠错
首页 > 部落 > 关键词 > ps5最新资讯 > 正文

PS5四月底最新21.01-03固件更新内容汇总 新系统更新改动一览

2021-04-29 17:44 · 稿源：站长之家

PS5在最近的几天更新了全新的系统固件21.01-03，其中更新了大量的内容，很多朋友还不清楚此次PS5的更新内容是什么，下面就来为大家详细的介绍一下。

6375529272191026374971245.png

索尼（SONY）PS5 PlayStation国行游戏机
京东自营
￥3899光驱版
索尼PS5 PlayStation国行游戏机 数字版
京东自营
￥3099数字版

PS5系统版本:21.01-03.10.00 

此系统软件升级改进了主机性能。

PS5系统版本:21.01-03.00.00

现在，您可以在 USB 扩展存储中存储 PS5游戏。

要从主机存储器中将 PS5游戏移动到 USB 扩充存储容量，请转到主页屏幕或游戏库，打开您要移动的 PS5游戏的选项菜单，然后选择移动到 USB 扩充存储容量。

要玩 USB 扩充存储容量中的 PS5游戏，请转到游戏库，并从选项菜单中将游戏复制到主机存储器。复制游戏比重新下载游戏快得多。如果 USB 扩充存储容量上的游戏有追加内容或已更新，这也比从光盘上重新安装更快。

您现在可以使用 PS4与玩家尽享“分享游玩”。在 PS4上使用分享游玩邀请您的朋友观看您玩游戏，甚至是将控制器移交给他们。

我们向辅助功能中添加了缩放功能。使用缩放功能放大屏幕上的内容。转到设定  > 协助工具  > 显示  > 缩放 以启用此功能。

我们在控制中心的声音下添加了禁用游戏聊天语音 。如果您打开此设定，别人将无法听到您的声音，您也无法听到游戏聊天中其他玩家的声音。此设定不适用于派对聊天语音。

在 Game Base 中，我们更新了以下内容: 

您可以更轻松地访问最近的派对和查看在线的朋友。使用 R1和 L1键快速地在各选项卡之间移动。

您可以为所在的每个派对打开或关闭通知。

您现在可以在派对语音聊天和某些游戏的游戏聊天中调整其他玩家的声音音量。从控制中心的语音聊天功能卡中选择要调整其音量的玩家。 

在简介中，我们更新了以下内容:

您现在可以比以往更轻松地分享您最喜爱的游戏时刻。在“共享”选项卡下，选择转到媒体库 ，然后选择您最喜欢的媒体进行分享。

我们在“共享”选项卡下将视频和广播分开，以便浏览。

您现在可以通过进入设定  > 保存数据和游戏/应用程序设定  > 管理关注的游戏来管理所有关注的游戏。这可让您不必导航到单个新闻帖子或游戏中心就可以取消关注游戏。 

对于支持 HDMI 设备关联功能的显示器，现在可以分别启用或禁用一触式播放和关闭关联。转到设定  > 系统  > HDMI  以更改这些设定。

在启用一触式播放后，打开 PS5主机也会打开已连接的显示器。 

在启用关闭电源链接后，关闭连接的显示器将使 PS5主机处于待命模式中。

现在，您可以在视听者限制设定中为尚未加入或已登录 PlayStation Network 的 PS5主机用户和访客设定国家或地区。

您选择的国家/地区将决定对 PS5游戏和应用程序应用何种等级系统。要更改用户的国家/地区，请转到设定 > 家庭和视听者限制，选择用户，然后选择游戏和应用程序的年龄级别下的 PS5。

您还可以在 PS5主机上为新用户和访客预先设定国家/地区。为此，请转到设定  > 家庭和视听者限制  > PS5主机限制 > 新用户视听者限制  > PS5。

现在，您可以在游戏库中隐藏游戏。如果您隐藏游戏，则该游戏不会显示在您的收藏选项卡下。

要隐藏游戏，请转到您的收藏 选项卡，打开游戏选项菜单，然后选择隐藏。

要查看隐藏的游戏，请转到您的收藏 选项卡，打开排列及筛选 菜单，然后选择隐藏的项目。

要取消隐藏游戏，请打开隐藏的项目 筛选器，打开您要取消隐藏的游戏的选项菜单，然后选择取消隐藏。

您在 PS4主机上隐藏的游戏也会在 PS5主机上隐藏。

其他更新的功能

我们添加了以下功能以便进行保存数据的管理:

在您开始或恢复 PS5游戏时，您的主机会检查云存储器中较新的保存数据。如果您在云存储器中有更近的保存数据，则可以选择同步数据。

现在，直接从主页屏幕管理保存数据更轻松。当您打开游戏的选项菜单时，现在可以看到上传/下载保存数据 和检查保存数据的同步状态。

现在，我们支持更多的表情符号。 

在奖杯中，我们更新了以下内容:

现在，您可以访问在赢得奖杯时拍摄的画面截图和视频。选择已获得的奖杯，以查看相关媒体。

现在，您可以选择要保存奖杯画面截图和视频的奖杯等级。要更改这些设定，请转到设定  > 截取画面和播放  > 奖杯。

现在，当您选择隐藏的奖杯时，您可以按下方形键，快速显示隐藏的信息。

现在，您可以通过在选项菜单中选择转到奖杯 直接从奖杯功能卡转到游戏的奖杯列表。

在为奖杯选择排列顺序后，您的奖杯会在所有游戏中保持该排列顺序。

现在，您可以在奖杯 屏幕上按下方形键查看奖杯统计。

现在，当您按珍贵度或获得日期排序奖杯时，奖杯功能卡将显示珍贵度或获得日期信息。

如果您安装此升级，则会关闭协助工具设定中的启用聊天转录 。如果您要使用聊天转录功能，请再将此设定打开。

在功能卡的多任务特征中，我们升级了以下内容:

现在，当您将注意力集中在功能卡上的多任务图标时，您将看到有关可用的多任务模式的提示:画中画、侧边固定或两者兼有。

我们添加了一个按键指南，向您展示如何与当前处于多任务模式的功能卡交互。

在控制中心，即使正在充电，您也可以看到控制器的剩余电量。

在游戏或订阅服务中心里，您将看到当前可用的促销优惠，包括 PlayStation Plus 和 EA Play 用户的优惠。要查看未显示在中心的选项，请按下 ...（更多选项） 键。

要玩您通过在隐私设定中选择对其他玩家隐藏您的游戏 隐藏的游戏时，其他玩家不会再在您的在线状态旁边看到有关您当前正在玩的游戏的信息。

某些可以显示1080p/120Hz 的 PC 监控器现在支持120Hz 的游戏显示。如果在120Hz 下查看游戏时遇到问题，请转到设定  > 屏幕和视频  > 视频输出，然后关闭启用120Hz 输出。

我们增加了一个选项，在使用不支持 HDR 的游戏或应用程序时，可以将视频输出切换到非 HDR。要更改此设定，请转到设定  > 屏幕和视频  > 视频输出  > HDR。

我们对系统软件进行了升级，以提高稳定性和性能。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • PS5国行锁区吗 国行PS5锁区锁服吗

    PS5国行版已经正式的发布了，其中大家最为关心的问题就是PS5国行到底锁区锁服吗？是否有后门呢？这些才是玩家重点关心的，那么下面就来为大家分析一下PS5国行锁区的问题。

    ps5 ps5国行

  • PS5国行版保修多久 国行PS5保修几年

    2021年4月29日，PS5国行在今天发布的同时也宣布PS5国行将在5月15日正式发售，很多人都想入手国行版的PS5，大家都知道国行的优势就是有保修，那么这次PS5国行版保修几年呢？下面就来为大家分享一下。

    ps5 ps5国行

  • PS5国行版什么时候发售 国行PS5具体发售时间

    ​2021年4月29日的早上11点，PS5国行版发布会在线上开启直播，宣布了PS5国行版即将在5月15日发售，于于29日中午12点开启预售，国行提供两年免费保修。

    ps5 ps5国行

  • 国行ps5能上港服账号吗 ps5国行能用港服账号玩游戏吗

    PS5国行最近发布了，很多人都很关心国行的PS5能不能上港服账号的问题，其实问的就是锁区吗锁服吗？下面就来为大家详细的分析一下ps5国行到底能不能上港服账号。

    ps5 ps5国行

  • PS5国行PS Plus精选集有哪些游戏 国行PS5送免费游戏合集

    大家都知道PS5海外版的Playstation Plus会员是有送游戏精选集的，很多大作都是可以免费游玩，国行的PS5在29日发布，也公布了国行精选集的游戏，下面就一起来看看国行的PS5会免费得到什么游戏吧。

    ps5 ps5国行

  • PS5国行版多少钱 国行PS5光驱及数字版价格一览

    ​2021年4月29日，索尼的PS5国行版发布会在早上的11点正式的开启，很多朋友还不清楚国行版的价格是多少，下面就来为大家详细的介绍一下此次PS5国行版的价格。

    ps5 ps5国行

  • PS5国行发布会直播回放 国行PS5发布会直播视频汇总

    2021年4月29日，在今天PS5的国行版本正式的发布了，不过很多人恐怕都还没看过直播，毕竟是在工作日，所以下面就来为大家分享一下PS5国行发布会直播视频回放。

    ps5 ps5国行

  • PS5国行发布会直播地址 索尼国行PS5发布会直播在哪看

    ​2021年4月29日周四早上的11点，索尼的PS5国行发布会正式的开启，很多人都在关注此次PS5国行的消息，比如是否跟PS4国行发布的时候一样，是否锁区等，一些朋友还不清楚在哪看直播，下面就来为大家分享一下PS5国行发布会直播地址。

    ps5 ps5国行 ps5国行发布会直播

  • 索尼承认PS4/PS5存在CMOS电池问题 已着手进行调查

    索尼官方承认 PS4/PS5 的 CMOS 电池问题，并已经着手进行调查。本月初，有用户反馈在 CMOS 电池电力耗尽或者丢失后更换的情况下，索尼 PS4 无法进行离线游戏。这个问题在 PS5 上也同样存在，在没有电池的情况下只能运行精选的实体游戏，无法进行离线玩数字游戏。PS4 上的 CMOS 电池问题是上个月由游戏保存团队“Does it Play”率先提出的。在这个问题曝光后，粉丝们写了一份针对索尼的模板，概述了这个问题和主要关切。在该模板中?

    索尼 游戏 京东

  • PS5国行发布会今早举行 价格被提前曝光

    索尼PlayStation中国将于今天上午举行PlayStation中国发布会，本次发布会最重要的就是公布PS5国行版本的售价以及首发的游戏名单，但是在昨晚PS5国行的价格就被曝光。

    PS5 PS5国行 PS5价格

  • PS5国行4月29日发布会直播几点开始 今天PS5国行发布会时间

    PlayStation中国官方微博宣布索尼PS5中国发布会即将在2021年4月29日的早上11点开始，很多朋友还不清楚具体的情况，下面就来为大家详细的介绍一下。

    ps5 ps5国行

  • 原神即将登陆PS5平台 提升开放世界体验

    由米哈游研发的开放世界动作 RPG 游戏《原神》今日（4月1日）确认即将登陆 PlayStation5平台，进一步提升其画面和游戏表现。

    原神

  • 索尼：PS5短缺问题仍将持续 第二年销量仍有望超过PS4

    什么时候才能不用抢购买到 PlayStation 5 呢？或许还要等好长一段时间。索尼已经售出了将近 800 万台 PS5，但需求仍然远远超出供应，而且这种供求紧张的关系不会很快改善。在索尼最近的财报电话会议上，首席财务官 Hiroki Totoki 表示 PS5 的供货短缺短时间内无法改善，不过依然有希望在第 2 年超过 PS4 的销量。正如我之前所说，我们的目标是在第二年内实现比 PS4 更高的销量。但是，我们可以大幅度增加供应量吗？不，那不可能。?

    索尼 百度 网易

  • 理想CEO吐槽PS5光驱版太难受：买的数字版

    今天上午（4月29日），索尼PS5国行版正式登场，数字版定价3099元，光驱版定价3899元。尽管锁服锁区问题尚无确切定论，但考虑到价格比外版水货便宜不少，12点开启预订后不久，PS5主机就在多个平台宣告售罄。理想汽车CEO李想在微博表示，自己买的是数字版。之所以这种选择，当然不是因为预算，而是他感觉光驱版造型太难受了，同时考虑到也没时间玩。资料显示，李想是泡泡网创始人，算是资深的数码爱好者，只是后来创办汽车之家后，主

    索尼 李想 微博

  • 索尼中国今日推出PS5：国行售价曝光 光驱版这么便宜？

    上周，索尼中国官方通过微博正式宣布，PlayStation中国发布会2021将于4月29日（明日）上午11:00进行线上直播，届时将正式发布国行版PS5主机。对于国内玩家来说，目前最关心的莫过于国行版PS5主机的售价，到底会是多少钱呢？目前网上出现了一张所谓索尼PS5国行光驱版的售价，价格是3899元，其将于明天发布后开启预售，5月15日正式开售。对于这个价格的真实性，目前还无法确认，不过从一些玩家的表态来看，如果不加价能买到的话，还?

    索尼 微博 直播

  • PS5发布首个重大更新 游戏可存储至外接式硬盘

    今天，索尼PS5 主机发布了首个重大系统更新，本次更新加入了多个新功能和改进，其中就包括可暂时将游戏存储至兼容的外接式USB硬盘中，但不支持连接游玩。

    PS5 PS5更新 PS5游戏

  • PS5主题配色：索尼与耐克合作的PG 5运动鞋将于5月上市

    近年来，运动时尚品牌的联动已经变得越来越普遍。比如耐克与说唱歌手 Travis Scott 合作设计的 Jordan6运动鞋，就在几分钟内被抢购一空。有趣的是，该公司最近又与索尼达成了合作。LaceUpHK 在 Instagram 上爆料称，你将很快能够在街上表明自己是哪家主机厂商的粉丝。LaceUpHK 指出，洛杉矶快艇队的 Paul George 再次受到了邀请，将于下月带来耐克与索尼联名的运动鞋。这款产品名叫 Nike PG5，采用了 PlayStation5的蓝白色主题配色

    索尼 耐克 运动鞋

  • 索尼PS5游戏主机现已售出 780 万台

    索尼今日公开20- 21 财年年度财报，该财年（ 2020 年 4 月~ 2021 年 3 月 31 日）销售额 89994 亿同比增长9%、营业利润 9719 亿日元同比增长15%。

    索尼 PS5 PS5销量

  • PS5国行版定档！索尼官方安利自家新电视 网友：真会玩

    今年2月，PlayStation中国发布微博称，国行PS5将于2021年4-6月期间上市，消息一出，便引起诸多国内玩家热议。在经过近三个月的等待，今日上午，PlayStation中国宣布，“PlayStation中国发布会”将于4月29日（下周四）早11:00举行线上直播。结合预热图片上PS5主机的四个游戏按键，与不久前现身京东电器超级体验店的PS5主机来看，此次发布会应该会带来国内玩家期待已久的PS5国行版。有意思的是，在官宣后不久，索尼中国发布微博表示?

    游戏 索尼 微博

  • 索尼PS5的最新更新包含对HDR和120Hz支持

    索尼新的PS5软件更新现在已经上线，其中包括对HDR和120Hz支持的一些惊喜改进。虽然索尼已经详细介绍了一些大的新功能，例如让玩家在外部硬盘上存储（但不可以运行）PS5游戏，以及运行不支持HDR的游戏或应用时，系统自动将视频输出切换到非HDR，除此之外还有一些变动令人欣喜。这对于那些在PS5上使用HDR的用户来说是一个关键的改进，因为当用户在观看SDR内容时，将不再需要翻开设置菜单来手动禁用HDR。除了这些HDR的变化，这次更新?

    游戏 索尼 显示器
  • 热门标签
显卡天梯图 2021年云服务器排名 高通骁龙处理器排名 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链 KPI

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM