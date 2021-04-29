反食品浪费法通过：诱导误导消费者超量点餐最高罚1万

站长之家（ChinaZ.com）4月29日 消息:据人民日报报道，今日，十三届全国人大常委会第二十八次会议表决通过反食品浪费法，自公布之日起施行。

规定明确，公务活动用餐不得超过规定标准，点餐浪费可收厨余垃圾处理费，商家诱导误导超量点餐，最高罚1万，制作发布#传播暴饮暴食视频最高罚10万。

去年12月，反食品浪费法草案提请十三届全国人大常委会初次审议。反食品浪费法草案规定，广播电台、电视台、网络音视频服务提供者制作、发布、传播宣扬量大多吃、暴饮暴食等浪费食品的节目或者音视频信息拒不改正或者情节严重的，处一万元以上十万元以下罚款，并可以责令暂停相关业务、停业整顿，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法追究法律责任。

反食品浪费法草案还规定，餐饮服务提供者应当主动对消费者进行防止食品浪费提示提醒;按照标准规范制作食品，合理确定数量、份量，提供小份餐等不同规格选择;不得诱导、误导消费者超量点餐;可以对造成明显浪费的消费者收取处理厨余垃圾的相应费用。餐饮服务提供者诱导、误导消费者超量点餐造成明显浪费并拒不改正的，处一千元以上一万元以下罚款。

昨日，反食品浪费法草案还提出，餐饮服务经营者可以对造成明显浪费的消费者收取处理厨余垃圾的相应费用。收费标准应当明示。提供自助餐服务的，应当主动告知消费规则和防止食品浪费要求，提供不同规格餐具，提醒消费者适量取餐。餐饮服务经营者不得诱导、误导消费者超量点餐。餐饮服务经营者可以通过充实菜单信息，在菜单上标注食品分量、规格、建议消费人数等方式，为消费者提供点餐提示，根据消费者需要提供公勺公筷和打包服务。