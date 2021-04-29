反食品浪费法通过

分享文章
撤稿纠错

反食品浪费法通过：诱导误导消费者超量点餐最高罚1万

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 热点 > 关键词 > 餐饮最新资讯 > 正文

热点：反食品浪费法通过：诱导误导消费者超量点餐最高罚1万

2021-04-29 09:56 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月29日 消息:据人民日报报道，今日，十三届全国人大常委会第二十八次会议表决通过反食品浪费法，自公布之日起施行。

规定明确，公务活动用餐不得超过规定标准，点餐浪费可收厨余垃圾处理费，商家诱导误导超量点餐，最高罚1万，制作发布#传播暴饮暴食视频最高罚10万。

西餐 下午茶 蛋糕 美食

去年12月，反食品浪费法草案提请十三届全国人大常委会初次审议。反食品浪费法草案规定，广播电台、电视台、网络音视频服务提供者制作、发布、传播宣扬量大多吃、暴饮暴食等浪费食品的节目或者音视频信息拒不改正或者情节严重的，处一万元以上十万元以下罚款，并可以责令暂停相关业务、停业整顿，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法追究法律责任。

反食品浪费法草案还规定，餐饮服务提供者应当主动对消费者进行防止食品浪费提示提醒;按照标准规范制作食品，合理确定数量、份量，提供小份餐等不同规格选择;不得诱导、误导消费者超量点餐;可以对造成明显浪费的消费者收取处理厨余垃圾的相应费用。餐饮服务提供者诱导、误导消费者超量点餐造成明显浪费并拒不改正的，处一千元以上一万元以下罚款。

昨日，反食品浪费法草案还提出，餐饮服务经营者可以对造成明显浪费的消费者收取处理厨余垃圾的相应费用。收费标准应当明示。提供自助餐服务的，应当主动告知消费规则和防止食品浪费要求，提供不同规格餐具，提醒消费者适量取餐。餐饮服务经营者不得诱导、误导消费者超量点餐。餐饮服务经营者可以通过充实菜单信息，在菜单上标注食品分量、规格、建议消费人数等方式，为消费者提供点餐提示，根据消费者需要提供公勺公筷和打包服务。

  • 反食品浪费法通过相关资讯推荐
关键词：

  • 食品浪费法草案：点餐浪费或将收费 收费标准应当明示

    今日，提请十三届全国人大常委会第二十八次会议审议的反食品浪费法草案提出，餐饮服务经营者可以对造成明显浪费的消费者收取处理厨余垃圾的相应费用。收费标准应当明示。

    饮食 餐饮 食品浪费

  • 食品浪费通过：吃播要注意了！制作发布传播暴食视频可罚10万

    4月29日上午消息，反食品浪费法今日获表决通过，自公布之日起施行。厉行节约、反对浪费、弘扬传统美德、保障粮食安全，防止食品浪费从此有法可依。据媒体报道，根据反食品浪费法，制作发布传播暴饮暴食视频节目，最高罚10万。有分析认为这意味着，那些无节操、无下限甚至通过表演进行夸张吃播的网红、账号、平台等，今后要特别注意遵守相关规定了。此前央视曾揭露，虽然不排除有天生很能吃的人，但就调查发现，吃播中不乏假吃、催?

    网红

  • 投影仪一个月需要多少电费？精打细算不浪费 这样就对了

    随着现在越来越多的家庭开始选择大屏幕显示终端之后,大尺寸电视以及家用投影仪之间的抉择一直是很多朋友所头疼的。如果从尺寸上讲,其实投影仪百英寸起步会更占优势。而很多人纠结的地方是觉得投影仪是否会太费电,那么今天我们就一起来看一下,投影仪和电视机哪个更耗电?投影仪和电视机哪个费电?投影仪一个月需要多少电费?投影仪对比电视机哪个好?要详细解析电费的问题,我们就要先转变一下老观念。在以前,因为人们认知中的投影仪都是

    投影仪

  • 盒马回应用昨日奶做冰淇淋：在保障鲜度前提下减少浪费

    近日，有网传视频称，盒马用前一天的日日鲜牛奶制作鲜奶冰淇淋。根据盒马日日鲜规定，所有日日鲜商品“只售一日”。该视频拍摄者认为，盒马做法不妥，日日鲜就该使用当天的食材。

    盒马 冰淇淋 日日鲜

  • 盒马用昨日奶做冰淇淋遭顾客索赔 网友：还在保质期内 避免浪费

    近日，王先生爆料称，盒马使用前一天的日日鲜奶做冰淇淋。王先生认为盒马做法不妥，日日鲜就应只卖当天。对此，盒马店员回应称，该鲜奶采用巴氏杀菌，具有7天的保质期。

    盒马 盒马鲜生 日日鲜

  • 永辉超市就食品安全问题致歉：加强产品全面抽检

    几日前，有媒体报道称，永辉超市多地多家门店共有15批次食品抽检不合格，不合格项目涉及氧氟沙星、恩诺沙星、镉等。

    永辉超市 永辉生活 食品安全

  • 厦门纤恒食品携塑动力代餐轻食 让女性遇见美好的自己

    女人，都希望遇见美好的自己。《乘风破浪的姐姐》节目里，金莎吃饭带着秤，食物的重量都要称一下，她严格控制自己的饮食，进行身材管理，让人惊叹。像金莎这样精致的人，在现实中还有许多，她们多孜孜不倦控制饮食，锻炼身体，即便在繁忙，也追求美好。作为我国知名代餐轻食品牌，塑动力一直了解我国女性对美好的追求，设计出众多代餐美食，让女性追求美好更简单。塑动力，隶属于厦门纤恒食品有限公司，是一个集研发、生产、销售于

    代餐轻食

  • “炫富网红”郭美美被批捕：涉嫌销售有毒、有害食品

    4月16日，上海铁路运输检察院对郭某某、汪某某以涉嫌销售有毒、有害食品罪批准逮捕。澎湃新闻记者从检察机关获悉，郭某某系郭美美。早在4月12日，官方就曾通报了网红郭美美等人售有毒减肥药的案件进展，目前已经侦破，涉及75人、涉案5000多万元。官方通报，2019年7月，郭美美因开设赌场罪被判刑。在刑满释放后的一年多时间里，她利用自己“网红”的“名声”，在网络平台大肆售卖有毒有害减肥类保健食品。2020年12月，浦东公安分局?

    网红 微信 直播

  • 永辉超市就食品安全问题致歉：已成立专项自查小组

    近日，新华网报道，公司商品检测不合格，对此，公司已经高度关注、高度重视，已成立专项自查小组。

    永辉超市

  • 易流科技发布子品牌“11AN”，食品安全迎来“数智新势力”

    新冠疫情爆发以来，冷链物流迎来了前所未有的社会关注度。疫情期间因食品冷链传播病毒的事件屡见不鲜，生活中冷链断链而导致的食品安全问题更是难以禁绝。3月30日，易流科技发布“11AN”全新子品牌，并依托核心产品“食安数智塔”，将数字化能力从冷链物流延伸至更为广阔的食品安全领域，向农业、食品加工、餐饮等企业提供更全面的IoT、全程追溯及大数据服务，力求通过技术赋能全面保障食品安全。在新冠疫情倒逼与消费升级的背景下

    易流科技

  • 惊爆，良品铺子食品科学技术全流程大公开

    一袋零食里，能注入多少科技魔力？近日，良品铺子公开其食品科学技术全流程，记者发现，其在产品研发、生产加工、包装存储过程中广泛运用包括生物工程技术、食品工程技术、营养学技术在内的食品科学技术来提升原材料品质、优化配方工艺、创新加工流程、提升包装储存手段，使产品更加安全卫生、健康营养、新鲜美味。不愧是零食界扛把子，良品铺子的食品科学技术，神秘中透出了惊喜，惊喜中又饱含感动，感动之余，忍不住为这样认真的

    品铺子

  • 宠物食品公司Iams推出生物识别应用 通过扫描鼻子识别走失的狗

    据外媒New Atlas报道，就像我们的指纹一样，每只狗的鼻子的形状和图案对该动物来说是独一无二的。考虑到这一点，宠物食品公司Iams推出了一款“以鼻子为中心 ”的应用程序，用于识别走失的狗--它被称为NOSEiD。在最初下载免费的iOS/Android应用程序后，用户开始按照屏幕上的提示，利用他们的智能手机为他们的狗的鼻子拍一张特写照片。他们还提供该动物的身体描述。所有这些数据都被整合到一个档案中，并被上传到一个基于云的服务器?

    百度 网易 网易严选

  • 从良品铺子创业史看良品铺子食品安全观

    “良品铺子‘良’字当先，做吃的，食品安全最重要。” 2006 年，良品铺子创始人杨红春在给品牌命名时，特意强调，食品安全是企业的生命线。从杨红春的创业历程看，他也是以此为准绳，身体力行的。2004 年，基于一句话的启示——“把全世界的零食搬到顾客家门口，是一件可以把小生意做成大事的事”——杨红春先生决定创立一家零食品牌。为了保证产品质量， 2005 年，杨红春开始了历时一年半的调研考察，拜访 180 多家食品加工企业、

    良品铺子

  • 减肥食品排行榜你知道吗？居家瘦提醒减肥者：不是能量越低越好 关键是要注意...

    说到控制体重，最少不了一个因素就是，能量。能量越高，就越容易长胖。1 大卡 =4.184 千焦(KJ)。男性每日能量推荐摄入量为2250 大卡，女性是1800 大卡。但14 年减重大品牌居家瘦指出，减肥选择的食物，不是能量越低就是越是好的，有一个很关键的点不能忽视，就是营养均衡问题。在减重过程中会对营养素的消耗增加，所以一定要食物多样化，营养均衡，补充足够的营养素;然后不要老是让体重反反复复，反复频率高了，脂肪的比例就越高了

    居家瘦

  • 京东携手云南省工信厅 推动云南高原绿色食品出滇

    中国拥有着极其丰富的物产和特色地域环境，也孕育了各式各样富饶的食物特产。云南地处中国西南边陲，气候宜人，其得天独厚的自然条件，造就了其区域产品绿色、生态、健康的标签。近年来，随着旅游业的发展，越来越多的消费者了解到云南不仅仅风景秀美，其区域特色酒、普洱茶、咖啡等等也更加为人所知。4月22日，京东与云南省工业和信息化厅达成战略合作，双方将推动“互联网+产业带”模式的创新发展，通过全产业链资源整合，优化区

    京东

  • 永辉超市回应15批次食品抽检不合格：不可能把所有商品都检测到

    今年一季度，永辉超市在福州、莆田、龙岩等多地多家门店共有15批次食品抽检不合格，这15批次不合格食品中，草鲡、冰鱿鱼、正蟹等水产品抽检不合格次数达8次，抽检不合格项目涉及氧氟沙星、恩诺沙星、镉等。

    永辉

  • 永辉超市回应15批次食品抽检不合格：不可能全部都自测到

    今年一季度，永辉超市在福州、莆田、龙岩等多地多家门店共有15批次食品抽检不合格，这15批次不合格食品中，草鲡、冰鱿鱼、正蟹等水产品抽检不合格次数达8次，抽检不合格项目涉及氧氟沙星、恩诺沙星、镉等。

    永辉 永辉超市 生鲜

  • 虎牙发起诈专项 主播张大仙、Uzi、Miss、不求人担任诈大使

    为进一步防范和助力打击电信网络诈骗，虎牙公司安全团队近日宣布正式启动“虎啸”反诈专项行动，落实“打、防、管、控、宣”五个维度，并邀请虎牙知名主播张大仙、Uzi、Miss、不求人担任“虎牙直播反诈大使”，助力反诈宣传教育，提升用户防范意识，共筑网络安全“防护网”。

    虎牙 电信 直播

  • 年营业额超600亿 一家食品厂可以卡住全球芯片巨头的脖子

    现如今，全球半导体行业面临着严重的芯片短缺问题，而近日台积电一家工厂突发停电事故，让本就不富裕的芯片库存雪上加霜。经业内预估，此次停电造成的损失额将超过2亿元。牵一发而动全身，像台积电这类业界知名的全球半导体巨头厂商，直接影响着全球芯片市场的行情走向。但是，你或许并不知道，世界上有一家“低调”的日本食品工厂，却同样可以卡住全球半导体产业链的脖子。一家食品公司为什么会和芯片行业产生关系？全球各大芯片?

    三星 台积电 苹果

  • 增强专利保护 快手加入专利流氓联盟LOT

    非营利组织LOT Network平台（以下简称LOT）由Google公司联合佳能、SAP等公司于 2014 年发起创建，该组织致力于保护其成员免受专利主张实体（PAE）（亦被称作“专利流氓”）侵扰。据快手方面透露， 2 月份刚在港交所挂牌上市的短视频平台快手科技 (Kuaishou) 3 月 21 日已加入该组织。快手科技集团近年来积极进行专利资产储备，随着快手成为全球上市公司中万亿市值俱乐部中的短视频第一股，未来有可能成为专利流氓的目标。快手认为?

    快手 反专利流氓联盟LOT
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
显卡天梯图 2021年云服务器排名 高通骁龙处理器排名 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链 KPI

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM