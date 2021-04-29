PS5国行发布会直播地址 索尼国行PS5发布会直播在哪看

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PS5国行发布会直播地址 索尼国行PS5发布会直播在哪看

2021-04-29 09:53 · 稿源：站长之家

2021年4月29日周四早上的11点，索尼的PS5国行发布会正式的开启，很多人都在关注此次PS5国行的消息，比如是否跟PS4国行发布的时候一样，是否锁区等，一些朋友还不清楚在哪看直播，下面就来为大家分享一下PS5国行发布会直播地址。

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PS5国行发布会直播地址

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PS5国行版光驱以及数字版价格一览：>>>>>>点击进入

索尼（SONY）PS5 PlayStation国行游戏机
京东自营
￥3899光驱版
索尼PS5 PlayStation国行游戏机 数字版
京东自营
￥3099数字版

超高速 SSD实现快如闪电的加载速度;触觉反馈、自适应扳机和3D音效技术*，以及全新一代精彩的PlayStation® 游戏，将为您带来更深入的沉浸式体验。 

凭借功能强大的自定义 CPU、GPU、SSD 以及集成式 I/O，重新定义 PlayStation 主机的功能极限。 

PS5主机系统自定义的集成，让创作者可以快速地从 SSD 中提取数据，以前所未有的方式设计游戏。

PS5国行主机：

 光线追踪

个别模拟的光线，在支持此项技术的PS5 游戏中呈现逼真的阴影和倒影，让你沉浸在更逼真的世界里。 

支持4K电视

 高达120fps，120Hz

输出在支持的游戏中享受高达120fps的流畅高帧率游戏体验，支持 4K 显示屏的 120Hz 输出。

HDR技术在HDR电视上，支持的PS5

 游戏可显现令人难以置信的鲜艳而逼真的色彩。

支持8K

PS5 主机通过 HDMI 2.1 支持兼容 8K 显示器。 

 向下兼容

在 PS5 主机上畅玩过往的大量PS4游戏

游戏性能加速

在特定 PS4 和 PS VR 游戏中享受更快更流畅的帧率。

将 PS4 游戏升级为数字版 PS5 游戏

PS5 主机使游戏发行商能够让玩家将他们的光盘和数字版 PS4 游戏升级为数字版 PS5 游戏。

PlayStation VR 集成

将 PlayStation VR 连接到 PS5 主机，畅玩支持的 PS VR 游戏。要将 PS VR 与 PS5 主机连接，您需要置备供 PS4 使用的 PlayStation 摄像头2 和 PlayStation 摄像头适配器（无需另外购买）。届时，将在 PlayStation.com 公布有关其如何申领的详情。 

此次PS5国行的消息让很多玩家都很兴奋，毕竟目前其他版本的PS5的价格还是非常贵的，希望索尼这次能够带来更多的惊喜吧。

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