董明珠要求下级不能请上级吃饭 网友：想拥有这样的老板

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董明珠要求下级不能请上级吃饭 网友：想拥有这样的老板

2021-04-27 17:30 · 稿源：站长之家

近日，董明珠在《初入职场的我们》节目中谈到了格力公司的2个规定，其中一条就是下级不能请上级吃饭。

董明珠表示，我们公司有自己的文化要求，请客吃饭从来都是上级请下级，下级不可以请上级吃饭，这是规定的。

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董明珠提到另外一个规定是，不允许有权力的人靠个人感觉来决定一件事。

她还强调，企业文化是企业管理中很重要的一环，坚持用积极向上的企业氛围推动企业长久发展。

董明珠的观点让不少网友表示敬佩，你想不想拥有这样的老板呢?

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