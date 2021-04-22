DNF云上长安战未央优化更新内容汇总 云上长安战未央更新改动一览

DNF在4月22日开启了云上长安战未央的优化，此次的优化内容还是比较多的，很多玩家还不清楚更新了什么内容，下面就来为大家详细的介绍一下。

* 司南搜索优化

- 选择司南项目时，拍卖行界面右侧显示详细属性搜索界面。

- 支持最多搜索8个司南属性

* 辟邪玉搜索优化

- 选择辟邪玉项目时，拍卖行界面右侧显示详细属性搜索界面。

- 支持最多搜索4个辟邪玉属性

- 不输入属性最小值时，默认从最低值开始搜索。

* 玉荣搜索优化

- 选择玉荣项目时，拍卖行界面右侧显示详细属性搜索界面。

- 不输入属性最小值/最低玉荣力时，默认从最低值开始搜索。

地下城快速再次入场

* 单人云上长安地下城结束后，会直接显示进入云上长安地下城的界面

* 关闭此界面后，可以在NPC德利拉处打开。

* 多人云上长安地下城结束后不会显示。

司南强化系统增强

* 强化司南时，最多可以放入十个玉荣进行强化。

云上长安组队地下城赞助系统

* 在组成云上长安赞助队伍后，需要队员输入支援金。

* 输入组队金额后，队员将不能变更金额，请小心输入。

* 队长添加、去除、变更司南时，所有队员的支援金初始化，需要再次输入。

* 赞助队伍时，会扣除3%的手续费。

* 组队金的金币限制

- 组队金交易限制与每帐号每日的金币交易限制共享相同的限制。

* 点击地下城入场按钮后，队长持有金币超过上限时

- 队长的金币持有上限 < （队长持有金币+ (组队金总额*0.97）)

- 该情况下，处理为地下城入场失败

- 并提示队长持有金币超过持有金币上限

* 最低组队金限制

- 队员的组队金小于100金币时无法进行赞助

* 队员金币交易量超过限制

- 队员要添加组队金，但超过每日交易限制时，队员会收到弹窗提示

* 输入组队金后点击地下城入场按钮时

- 由于特殊原因队员所持金币少于输入的组队金时

- 通过弹窗提示金币不足的信息