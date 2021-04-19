数据显示：中国网民刷短视频时间超过即时通讯

站长之家（ChinaZ.com）4月19日 消息:据《中国美好生活大调查》的数据显示，2020年中国人每天多了24分钟休闲时间，有38.28%的人在做手机娱乐。而排在手机娱乐前三位的是:刷短视频、打游戏和追剧观影，而中国网民日均刷近两小时短视频。
当今社会，短视频无疑成为了人们“杀时间”的第一利器。女性刷短视频的比例要高于男性。
值得一提的是，中国网络视听节目服务协会在2020年10月发布的一份报告显示，短视频的人均使用时长已经超过了即时通讯。
站长之家（ChinaZ.com）4月19日 消息:据《中国美好生活大调查》的数据显示，2020年中国人每天多了24分钟休闲时间，有38.28%的人在做手机娱乐。而排在手机娱乐前三位的是:刷短视频、打游戏和追剧观影，而中国网民日均刷近两小时短视频。
当今社会，短视频无疑成为了人们“杀时间”的第一利器。女性刷短视频的比例要高于男性。
值得一提的是，中国网络视听节目服务协会在2020年10月发布的一份报告显示，短视频的人均使用时长已经超过了即时通讯。
近日，快手发布第四季度及全年业绩，此前一直低调运营的商业化业务迎来高光时刻。在业绩公告中，快手商业化被定义为“支持我们长期发展的核心战略业务之一”。宿华对业绩情况做了归因，“一方面是平台规模比较大，有很多高粘性的用户，占比还在持续增加，对广告主比较有吸引力。另一方面，快手持续建设用户理解和广告推送系统，推进新的广告形态，尝试挖掘更加互动的、动态的广告内容形态，均是商业化业绩飙升的主要原因。”针对商
1998年，Adobe公司在北京国贸开设了它在中国的第一间办公室。当时，Adobe进入中国的产品远不像今天这么多，只有Photoshop5.5、Acrobat Reader4.0、Illustrator8.0，还有Premiere5.0（以下简称Pr）等等。
这是开眼App成立六周年后的一个周四。午后的阳光照射在开眼的办公区，虽是春日却也有些炎热。靠近落地窗旁，一台立式摇头风扇在不停旋转。在会议室里，她穿着浅绿色的针织半袖，桌上是她没喝完的无糖可口可乐和一部倒扣的苹果手机。
一袭水墨长裙，跟随《大鱼》悠扬的笛声，@刘宇在创造营的舞台上翩然起舞。挥舞着水袖长扇，仙气飘飘的古典舞将《大鱼》这首空灵缥缈的国风歌曲演绎得淋漓尽致。他独有的中国风气韵，在这个国际化的选秀舞台上让人眼前一亮。有人在评论中感慨:“刘宇一出来，感觉内娱还没完蛋。”
由香港主板上市公司雄岸科技（01647.HK）旗下杭州达赏科技有限公司开发运营的“达赏”短视频APP已于 2021 年 3 月 21 日正式上线。公开信息显示，杭州达赏科技的法人代表为雄岸科技CEO李伟，达赏是雄岸科技集团继达人店之后全力打造的具有趋势引领地位的社交短视频平台。达赏的核心团队成员均来自一线互联网公司，这也使得达赏APP十分重视用户体验，视频音频清晰流畅。据了解，雄岸科技CEO李伟毕业于英国考文垂大学，先后供职于微?
美妆作为最具营销先驱性的品类，一直走在时代的风口，不管是图文推荐还是短视频种草，都具备先行者的姿态。而在收割了短视频的第一波红利后，美妆垂类账号也快速调转车头，在向直播带货转型的过程中，展现出了有别于其他垂类的不同面貌。
“突突突”式对话，自带喜感的东北口音，与孙子的“相爱相杀”，说出这几个标签的时候，大部分人就应该知道说的是@我是田姥姥 了。一个朴素的农村老太太，凭借自己"碎嘴"和孙子的搞笑日常，从2019年11月至今一年半的时间，疯狂吸粉3300多万，成为了名副其实的“国民姥姥”。
这两天，看到一份中国传媒大学和微播易平台联名推出的短视频KOL营销报告。其中提到，广告主投放KOL正在快速“下沉”。尤其是“双微一抖一红”平台，平均60%的投放是投给了中腰部账号。
电商，作为在中国存在了17年之久的互联网商业模式，通过淘宝验证了免费模式的成功，让不少传统中小企业实现了从线下到线上的转型。通过京东平台验证了自营商城的可行性，让商家从量到质都实现了本质上的转化。而通过拼多多的拼团模式，让海量商家看到了线上清仓大甩卖的疯狂。可以说三足鼎立成全了中国网民各阶层购物的需求。而发展到现在，不论是淘宝、京东或是拼多多，他们都已经触及了中国网民流量的天花板。就在这些平台“流量
“以前没钱穿李宁，现在没钱穿李宁。”住在三里屯的小柯是个典型的Sneakerhead，平时爱看的公众号是YOHOOD和KIKS，爱去的社区是虎扑，会飞到上海逛Sneaker Con。他表示除了让人从国外人肉代购，和鞋友交流配色，纯属散户的自己平时有时也会在闲鱼和得物上，以高于原价的价格卖鞋、“以贩养吸”，也在跟风炒联名款的时候翻过车。这一次，他在朋友圈不失时机地发出了吐槽。
现在，越来越多的司法机构，正在利用“短视频+直播”工具来进行普法教育。 3 月 29 日，中国长安网、安徽省六安市金安区法院联合快手共同发起“巡回审判进驾校”活动，在安丰南路皖西交通中专学校进行了一场别开生面的直播，现场审理了 4 起涉嫌危险驾驶的刑事犯罪案件，观看人数总计近 200 万。本次活动既在网上进行了法律科普，也为驾校“准司机”带来了印象深刻的“上路教育”。资料显示，当前在全国刑事案件总数中，“醉酒驾车
4 月 9 日下午， 73 家影视机构共同发布《关于保护影视版权的联合声明》，呼吁广大短视频平台和公众账号生产运营者尊重原创、保护版权，未经授权不得对相关影视作品实施剪辑、切条、搬运、传播等侵权行为。 在这 70 多家发声名单中，不仅包括中国电视艺术交流协会等专业协会，还包括爱奇艺、腾讯视频、优酷等视频平台，正午阳光、华策影视、慈文传媒、新丽传媒等影视公司。 接下来整体的短视频素材版权格局，将会有重大的改变。 ?
近日视频行业迎来一场大震动，长视频与短视频之间的矛盾冲突以从未有过的直白方式呈现在了公众面前。4月9日下午，中国电视艺术交流协会、中国电视剧制作产业协会等协会联合爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV、咪咕视频等长视频平台以及正午阳光、华策影视、柠萌影业、慈文传媒、耀客传媒、新丽传媒等53家影视公司共同发布《关于保护影视版权的联合声明》（以下简称《声明》），呼吁广大短视频平台和公众账号生产运营者尊重原创、保护
“2021了，直播分成、礼物打赏已经是最最初阶的恰饭手法了，早过时了!”行云流水的游戏操作、幽默抓人的解说风格，在直播平台发展初期，这是给游戏区主播的一道门槛儿，游戏、电竞区的头部主播也大多偏好此类风格。如今，随着头部直播平台主播明星化，短视频平台势头正猛，游戏创作者们的恰饭方式也开始五花八门起来。
2月5日,快手正式在香港上市。作为港股首家以短视频和直播为主要载体的内容社区和社交平台,快手上市吸引了大量关注度,也带动了相关概念股热度。自诞生以来,短视频通过碎片化、娱乐化和高沉浸度等特点快速占据用户使用时长,据QuestMobile数据显示,2020年12月短视频月人均使用时长依然保持近40%的同比增长,成为少数在移动互联网流量红利见顶期仍能实现增长的赛道。随着应用程度的逐步深入,短视频这一内容展现形式演变为继文字和图片/?
短视频账号做直播，需要多少粉丝才能赚到钱、收获不错的战绩?这是很多短视频达人都关心的问题。想要“高卖”（高卖货量），就一定要高粉吗?并不尽然。
演艺圈历练过的十八线小演员，镜头舞台表演经验丰富，自己创业过的大女孩。分享内容以美妆、护肤、扒成分为主。
2021 年 3 月 30 日，拥有全球视野的、提供高级视觉享受的生活方式精品短视频平台开眼App迎来了六岁生日。六年来，开眼App抓住行业机遇与用户需求，以先锋的媒体属性吸引全球顶尖的创作者，持续通过优质内容为用户提供“大开眼界”的体验，并携手品牌、媒体、名人与合作伙伴一同创造价值与新鲜感，助推短视频行业高质量发展。把握行业机遇，洞察用户需求在智能手机、移动互联网、4G技术的发展推动下，短视频实现爆发式增长。Mob研?
4 月 9 日，由极兔速递总冠名的第一届中国网络红人产业经济博览会(以下简称“网红博览会”)、第四届中国网络红人营销大会暨 2020 小葫芦全平台红人颁奖典礼(以下简称“网红营销大会”)，在“中国快递之都”金华市圆满落下帷幕，金华市副市长邵国强、金华市婺城区区委书记蔡艳受邀出席。在金华市政府、婺城区政府热切关心与大力支持下，包括极兔速递、英特尔、罗技、莱维特、老街口、FIFILAPIN、MUSE、有赞、小象大鹅、大禹文化、睿
日前，快手官方宣布将于 4 月22- 23 日，在广州举办“ 2021 光合创作者大会”。据了解，作为快手创作者和内容生态的年度展示，本次大会将是快手成立以来规模最大的平台生态发布会，快手多位高管及各业务线负责人将悉数到场，分别从创作者扶持、直播电商、商业化变现、产品运营等方面，全方位解读 2021 快手新动向，多维度赋能用户及创作者。本届快手光合大会也将邀请优秀创作者现场分享创作经验、展望短视频、直播行业未来新趋势。
快手将今年电商的总成交额（GMV）目标定在7500至8000亿元，约为去年（3816 亿元）的两倍。从供应链的角度拆解8000亿元，快手希望更多依靠自己的供..
昨日晚间，特斯拉再次回应“刹车失灵”事件称，专门处理小组正在全力开展工作，已主动与郑州市市场监督管理局联系并汇报相关情况，愿意全力配合，..
据外媒报道，Zoom宣布，本周的更新包括对使用注释或emoji表情符号反应功能的几项改进。与会者现在可以使用之前Zoom聊天中提供的任何emoji表情符号..
4月22日消息，“关晓彤ins头像”登上了微博热搜榜。据悉，关晓彤在社交平台Instagram的账号（Instagram名字为“stronger917”）更换了猫咪的头像。..
据外媒CNET报道，在SpaceX的下一代星际飞船原型的四次成功试飞都以着陆阶段的戏剧性爆炸告终后，该公司将发射其SN15原型，即其星际飞船火箭的新版..
任务管理器是 Windows 10 系统中非常重要的一个工具，微软正通过对新控件的支持来进行改进。在最新的预览版中，Windows 10 任务管理器引入了两个新..
经外媒证实，同样搭载 M1 芯片的新款 iPad Pro 虽然能够使用新款 iMac 中带触控 ID 的妙控键盘，但是无法使用触控 ID 进行指纹解锁。用户可以妙控..
ANYmal步行机器人发展已经有几年的历史了。现在，瑞士的ANYbotics公司宣布推出一种新的完全自动的四脚机器人，并配有检测分析软件，用于对能源和工..
据外媒CNET报道，美国宇航局（NASA）和SpaceX正在为Crew Dragon飞船的第二次载人飞行做准备。周五，四名宇航员将搭上Crew Dragon飞船，搭乘猎鹰9号..
Magic Leap首席执行官Peggy Johnson说，这家混合现实头盔公司将在今年年底限量对外发售第二代设备，并在2022年第一季度更广泛地供应。约翰逊在接受..
为了保持YouTube热度，谷歌开发了一种名为Argos的定制芯片，旨在提供最佳的视频质量，并防止过度占用用户宽带或移动月度数据上限。谷歌在一次独家..
医疗设备和人工智能公司AliveCor指控苹果公司在Apple Watch上有三项心电图专利侵权行为，因此希望阻止所有Apple Watch进口到美国。AliveCor称自己..
在包括美国在内的世界主要地区，苹果现在将允许用户在三年期限之后继续使用AppleCare+ for Mac。之前Mac用户拥有的最大保障期限是自购买之日起三年..
从苹果供应商广达电脑窃取的示意图概述了苹果对预计在2021年推出的下一代MacBook Pro机型的计划，并明确确认了增加I/O端口和回归MagSafe的计划。这..
据路透社报道，美国参议员Amy Klobuchar正在带头发起关于应用商店竞争的反垄断听证会，他今天称苹果公司发布的AirTags是 "来得正好"，因为这正是她..
事故频发，维权不断，特斯拉陷入舆论危机，特斯拉公司全球副总裁陶琳的强硬态度也引发网友讨论。有自媒体称，百度百科上“陶琳”词条近期进行了修..
凤凰网科技讯 北京时间4月22日消息，美国宇航局(NASA)的“毅力号”火星探测器周二在火星上成功制造出了首份氧气。“毅力号”携带了名为“火星氧气..
几天前曾有报道说，三星即将推出的可折叠手机Galaxy Z Fold 3极有可能由高通骁龙芯片提供动力，并且具体的型号是骁龙888。现在，可靠的爆料人士Ic..
凤凰网科技讯 4月22日消息，特斯拉将于下周一股市收盘后发布第一季度财报。FactSet的资料显示，36名华尔街分析师预计特斯拉每股收益（GAAP）将由上..
凤凰网科技讯 北京时间4月22日消息，在周三举行的应用商店反垄断听证会上，一组美国参议员对苹果、谷歌应用商店的主导地位表示质疑，质问他们是否..