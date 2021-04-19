数据显示：中国网民刷短视频时间超过即时通讯

“以前没钱穿李宁，现在没钱穿李宁。”住在三里屯的小柯是个典型的Sneakerhead，平时爱看的公众号是YOHOOD和KIKS，爱去的社区是虎扑，会飞到上海逛Sneaker Con。他表示除了让人从国外人肉代购，和鞋友交流配色，纯属散户的自己平时有时也会在闲鱼和得物上，以高于原价的价格卖鞋、“以贩养吸”，也在跟风炒联名款的时候翻过车。这一次，他在朋友圈不失时机地发出了吐槽。