数据显示：中国网民刷短视频时间超过即时通讯

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数据显示：中国网民刷短视频时间超过即时通讯

2021-04-19 20:38 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月19日 消息:据《中国美好生活大调查》的数据显示，2020年中国人每天多了24分钟休闲时间，有38.28%的人在做手机娱乐。而排在手机娱乐前三位的是:刷短视频、打游戏和追剧观影，而中国网民日均刷近两小时短视频。

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当今社会，短视频无疑成为了人们“杀时间”的第一利器。女性刷短视频的比例要高于男性。

值得一提的是，中国网络视听节目服务协会在2020年10月发布的一份报告显示，短视频的人均使用时长已经超过了即时通讯

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