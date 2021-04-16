CF4月勇往直前活动地址 2021CF4月最新勇往直前活动入口

2021年的4月份到了，CF在15日就开启了一个勇往直前的活动，这个活动想必大家也是耳熟能详了，可以进行抽奖什么的，下面就来为大家分享一下勇往直前的活动地址。

活动时间:2021年4月15日00:00-2021年4月29日23:59

活动地址:

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活动奖励内容:

活动奖池

幸运女神奖池

普通奖池抽奖可获得幸运女神钥匙，累计最多8个（本奖池道具不会重复获得）

活动规则:

购买:10Q币购买复活币1个并赠送1个钥匙，100Q币购买复活币10个并赠送11个钥匙;拥有代金券的玩家，可以使用代金券抵扣购买复活币并赠送钥匙，一次最多抵扣9个代金券，一旦代金券使用后无法退还（下单后未支付，订单被系统取消之后或手动取消之后会返还抵扣的代金券）;

普通奖池:消耗1个钥匙即可进行一次抽奖，抽奖获得的可分解道具进入暂存箱，其余道具直接发往游戏内。

幸运值机制:每次普通奖池抽奖若未抽中幸运女神钥匙，幸运值+1（累计获得8个幸运女神钥匙之后，将不再获得幸运值），幸运值满30时，本次抽奖必中幸运女神钥匙;抽中幸运女神钥匙则幸运值清空，抽中其他永久道具幸运值不清空;

幸运女神奖池:消耗1个幸运女神钥匙即可进行一次抽奖，该奖池道具不会重复获得，且道具会放入暂存箱;如果您获得了全部幸运女神奖池的道具，则不会再进入该奖池，但仍可使用普通钥匙返回普通奖池继续抽奖;

暂存箱:暂存箱内的永久道具可选择重新分解成普通钥匙或发往游戏仓库（请注意:透明头盔(永久）为唯一性道具，可重复抽到，但在游戏仓库无法重复获得)，已经领取到仓库的道具无法退换，请慎重(在参与活动期间请确认好绑定的大区);请及时处理您在暂存箱获得的奖励，活动结束后，未处理的奖励一律不予补发;

超过活动期限的钥匙和幸运女神钥匙将作废，请在活动时间内及时使用;