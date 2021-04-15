LOL云顶之弈11.8新版本装备合成图 11.8云顶之弈装备合成路径

英雄联盟的云顶之弈在4月15日这天更新了最新的11.8版本，此次的版本中装备还是没有特别的改动，所以今天依然为大家分享一下11.8云顶之弈的装备合成图。

LOL云顶之弈11.8新版本装备合成模拟器

>>>>>>点击进入

死亡之刃

在击杀或助攻后，获得一层额外的 10 攻击力，持续到战斗结束（可无限叠加）（初始层数：3）(现在会显示已获取的攻击力数值，而非层数)

巨人杀手

携带者的技能和普通攻击造成10%额外伤害。如果目标的最大生命值大于1750，那么额外伤害会提升至80%。

海克斯科技枪

法术吸血：33%。35%治疗转化率，来自技能伤害。这件装备的过量治疗现在会生成一个护盾(护盾的最大生命值为400)。

朔极之矛

在使用技能后，每次普攻回复 5 法力值。

守护天使

当携带者死亡时，清除自身的负面效果，并在 2 秒后复活且恢复 400 生命值。在复活状态期间不能被治疗。这个效果每场战斗只能触发一次。

饮血剑

普攻攻击附带40%吸血，生命偷取：40%

基克的先驱

战斗开始时，携带者和站在同一排 1 格内的友军获得+30%攻击速度，持续至本回合战斗环节结束。

破败王者之刃

携带者也是一名剑士。

无尽之刃

提供75%暴击几率(包含基础装备)，会将持有者溢出的每1%暴击几率转化为1%暴击伤害。

疾射火炮

200%攻击距离并且携带者的攻击不会未命中。现在，当【疾射火炮】携带者的攻击距离较短时，会在攻击时显示一个可见的光束。

鬼索的狂暴之刃

每次攻击增加5%的攻击速度，可无限叠加。

卢安娜的飓风

普通攻击会对附近的另一名敌人发射一个额外的弹体，造成携带者75%攻击力的伤害并附带攻击特效。

斯塔缇克电刃

每 3 次攻击，对3/4/ 5 个敌人(随携带者的等级成长)造成 85 魔法伤害。每次弹跳伤害：85。现在会对有护盾或者被控制的目标造成额外的 85 真实伤害。

兹若特传送门

死亡后，召唤一个拥有1500/2250/ 3000 生命值的虚灵，虚灵可嘲讽附近所有的敌人。

刺客的利爪

携带者也是一名刺客。

最后的轻语

暴击会使目标的护甲降低90%，持续 3 秒。这个效果不会叠加。

泰坦的坚决

当携带者打出或受到一次暴击，会获得一层1%伤害的加成，至多叠加 25 层。每回合都会重置。

灭世者的死亡之帽

额外法术强度：50%

卢登的回声

星级加成已移除。现在每次弹射造成 200 魔法伤害。

钢铁烈阳之匣

为同一列 2 格内的友军提供250/300/ 375 生命值的护盾(随携带者的等级成长)，持续 8 秒。

离子火花

2 格内的敌人在施放技能时会被震击，受到相当于其225%最大法力值的魔法伤害。并且会减少附近敌人40%魔法抗性

莫雷洛秘典

在携带者用技能造成伤害时，会燃烧目标，灼烧效果：27%。在 10 秒里持续造成真实伤害，总额相当于目标25%的最大生命值，并在燃烧期间阻止50%治疗效果。

珠光护手

携带者的技能可以暴击并且携带者获得+30%暴击伤害。

战地机甲镀板

携带者也是一名战地机甲英雄

冰霜之心

降低邻近格子的敌人50%攻击速度，持续 1 秒。(多个【冰霜之心】可提升效果的半径)

能量圣杯

在战斗环节开始时，携带者及其左右邻格的友军获得 30 法术强度，持续 20 秒。

救赎

携带者在阵亡时治疗整个队伍 800 生命值

星之守护者的挂坠

携带者也是一名星之守护者。

正义之手

在战斗环节开始时，携带者获得下面两项增益之一：1.普通攻击和技能造成的伤害+45%；2.普攻和技能为携带者提供相当于45%实际伤害值的治疗效果。

蓝霸符

在施放一次技能后，将你的法力值设为20。唯一装备。

棘刺背心

使来自暴击的额外伤害变得无效。在被一次普通攻击命中时，对附近的所有敌人造成100/140/ 200 魔法伤害(每 2 秒最多触发 1 次)。伤害值随携带者的星级成长。

折剑者

普通攻击有25%对敌人造成缴械 3 秒。缴械几率：33%

红霸符

携带者的普通攻击会燃烧目标，灼烧效果27%。在 10 秒里持续造成真实伤害，总额相当于目标25%的最大生命值，并在燃烧期间阻止80%治疗效果。

奥德赛勋章

携带者也是一名奥德赛。

静止法衣

战斗开始时，向前射出一道光线，使得所有被击中的敌人最大法力值提高40%，直到他们施放一次技能。（宽度：1. 5 格）

巨龙之爪

装备者获得50%魔法抗性。

灵风

战斗开始时，携带者会在棋盘的对面召唤旋风，将旋风处或旋风最邻近的敌人放逐 5 秒。（每个英雄仅能装备一个）

星神法球

携带者也是一名星神。

水银

携带者最初 10 秒免疫控制（携带唯一）。

狂徒铠甲

+ 600 生命值。(这件装备目前共提供 1000 生命值，并且没有其它属性。)

圣盾使的胸甲

携带者也是一名圣盾使。

伏击之爪

在战斗环节开始时，获得一层法术护盾。当法术护盾被打破时，对打破该护盾的英雄造成 4 秒的晕眩效果。

自然之力

可上阵人数+1。

暗星之心

携带者也是一名暗星。

窃贼手套

这个装备需要占用全部 3 个物品栏位。在备战环节开始时，携带者会随机装备两个临时装备，临时装备的品质取决于玩家的等级。

【 11 月 3 日云顶之弈测试服：赵信、狼人加强】

英雄改动(云顶之弈)

赵信

技能

伤害：自身攻击力的200/250/350%>>>350/400/500%

双抗：40/50/150>>>50/70/150

沃里克

技能

晕眩效果的持续时间：0.75/0.75/2. 25 秒>>>0.75/0.75/3(正式服为1.5/1.5/ 3 秒)

以上就是最新的11.8云顶之弈的装备合成图了，大家可以根据自己的需要来选择保存，其中还有附上官方的装备合成模拟器，帮助大家更好的进行装备合成。