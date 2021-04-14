有点意思！顺丰关联公司经营范围新增外卖递送服务

茶叶自古以来就是各地区商贸往来的重要货品，每当春暖花开之时，一年一度茶叶市场的重头戏——“春茶季”也拉开序幕，茶农和茶商到了最忙碌的时节。随着互联网的普及与下沉，传统茶行业也在不断布局线上销售，试图解决单一线下零售的销售困境，国内疫情的突然袭击，也让更多实体店商家意识到新零售模式的重要性。茶行业新零售的核心是以用户为中心，高效送达产品并提供良好的服务体验。在这个过程中，线上销售+线下配送的需求闭环?