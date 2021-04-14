有点意思！顺丰关联公司经营范围新增外卖递送服务

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有点意思！顺丰关联公司经营范围新增外卖递送服务

2021-04-14 14:58 · 稿源：站长之家

据天眼查信息显示，4月14日，深圳市顺丰同城物流有限公司发生工商变更，经营范围新增外卖递送服务。据悉，深圳市顺丰同城物流有限公司成立于2018年10月，该公司由杭州顺丰同城实业股份有限公司100%持股。

2020年5月，顺丰同城上线还“丰食”小程序平台，主要面向企业员工提供团餐服务。有关网友表示，顺丰这是准备一边送快递，一边送外卖吗?

顺丰 (2)

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