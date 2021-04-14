阴阳师4月14日更新维护公告 新增头像框动态化效果

阴阳师在4月14日开启了更新维护，此次的更新内容不是特别多，主要是新增了典藏皮肤头像框的表现形式，增加了动态的效果，下面就一起来看看本次阴阳师的更新维护公告吧。

亲爱的阴阳师大人:

为了给大家带来更好的游戏体验，服务器将于4月14日（周三）早上7:30-9:00进行停服维护，如未能按时完成，则开服时间将会顺延。具体更新详情请留意稍后更新公告，或维护结束后至游戏登录界面查看。

维护期间将暂时无法进入服务器进行游戏，给各位带来的不便，敬请谅解，非常感谢大家的支持和理解!（鞠躬）

重要更新

1.新式神情报!

※愿成世间，所有之善。SSR阶式神帝释天（CV:神谷浩史）降临平安京!

※4月21日更新维护后，使用勾玉、神秘的符咒及现世符咒进行召唤，即有机会与之缔结契约!

※4月14日更新维护后，百鬼弈阵容将会刷新，阴阳师大人需要重新配置阵容。欢迎阴阳师大人们在百鬼弈中进行抢先体验。

2.愿成世间，所有之善召唤活动开启!

全新SSR阶式神帝释天（CV:神谷浩史）降临平安京，多重召唤福利助力各位大人与新式神结缘!

集结期:4月17日0:00-4月20日23:59

召唤期:4月21日维护后-5月5日23:59

※SP/SSR式神出现概率提升

召唤期内使用神秘的符咒、勾玉、现世符咒进行召唤时，SP/SSR式神出现概率提升至原来的2.5倍!每位阴阳师大人享受3次SP/SSR概率UP的机会。

※SSR帝释天指定概率UP阶段成长

召唤期内使用神秘的符咒、勾玉、现世符咒进行召唤，召唤出SP/SSR式神时，SSR帝释天的指定出现概率提升，且此出现概率将在召唤期内随召唤次数持续提升!此福利将在成功召唤出SSR帝释天后失效。

对于4月21日维护前已达成SSR全集赏的大人，本期指定出现概率将由初始15%持续提升，并在500次召唤后提升至100%!

对于其他大人们，本期指定出现概率将由初始的4%持续提升，并在500次召唤后提升至20%!

※召唤阶段礼包

召唤期内使用神秘的符咒、勾玉、现世符咒进行召唤达到指定次数时，将获得对应的阶段礼包，包含御行达摩、大量神秘的符咒、皮肤券、勾玉、自选SR等稀有道具。

※特殊福利

召唤期内使用神秘的符咒、勾玉、现世符咒进行召唤达到699次时，若仍未召唤出SSR帝释天:

对于4月21日维护前已达成SSR全集赏的大人们，第700次召唤必定出现SSR帝释天，并额外获赠惊喜礼包一份。之后消耗该指定式神的概率UP次数。

对于其他大人们，SSR帝释天指定概率UP将提升至30%。

※重要说明:

本次召唤活动向所有等级不低于15级的阴阳师大人开放。

SSR全集赏以图鉴中点亮的SSR式神为准（两面佛除外）。

SSR全集赏不包括联动限定SSR奴良陆生、卖药郎、鬼灯、犬夜叉、杀生丸、桔梗、黑崎一护、灶门炭治郎、灶门祢豆子。

对于未达到15级的阴阳师大人们，活动期间进行的召唤将无法享受SP/SSR概率UP等福利，但可正常记入阶段成长礼召唤次数中，若在活动期间达到15级，可直接领取已达成的阶段成长礼，并享受相应的概率UP福利。

3.深渊暗影·鬼域篇开启!

※鬼域深处，一道万丈深渊拦住众人的前行道路。这万鬼厮杀的炼狱中，隐隐传来极为不祥的气息……

大江山、源氏一行皆已抵达此地，尸山血海之下，如同鬼神的身影正进行着暴虐的屠杀，迎接他们的又会是怎样的挑战?

※活动时间:4月14日维护后-4月19日23:59

※剧情体验时间为4月14日维护后-4月21日维护前

※活动分为「深渊探索」、「鬼域讨伐军」、「魔神征伐」、「阴阳寮排行」4个主要玩法。

※深渊探索

阴阳师大人每天都可以在深渊探索中进行挑战，胜利后可获得将领经验、寮资金和阴阳寮勋章等丰厚奖励。

※鬼域讨伐军

活动玩法中，鬼域讨伐将领将代替阴阳师出战，大人们可以通过参与深渊探索玩法获得将领经验来强化将领，当活动处于不同篇章时，将领会有所不同，同时将领的等级相对独立，且为大人所在阴阳寮共享。

※魔神征伐

大人们可以挑战来自深渊的魔神，当天一共可挑战三次，其中最高的成绩将作为大人当天挑战的成绩。

※阴阳寮排行

活动开启首领挑战玩法后，会按照每个阴阳寮的精英总成绩进行排行;活动结束后，会给予排行靠前的阴阳寮内的所有成员丰厚奖励。

※ 特殊说明

道馆关闭:深渊暗影·鬼域篇活动开启时，道馆会暂时关闭。

精英总成绩:每个阴阳寮内，活动成绩前40名的阴阳师活动总成绩之和。

※优化迭代

单日成绩:每天一共可挑战三次，其中最高的成绩将作为大人当天挑战的成绩。

阴阳寮排行奖励:排行奖励将于活动结束后1-3个工作日内发放，期间会对每个阴阳寮的成绩进行校验，本期排行奖励新增寮名片和寮名帖。

叙勋榜:新增叙勋榜，记录了大人们在每期幻境试炼中的战绩，大人们可在这里查看每一位阴阳师对阴阳寮的付出和贡献~

※活动优化

调整了将领的部分技能;

调整了活动中部分怪物的数值;

强化了鬼兵部继承式神属性的表现。

4.活动——现世逢魔寮勋章收益UP!

※活动时间:4月14日0:00-4月20日23:59

※活动期间，逢魔之时玩法中“现世逢魔”四次后获得的阴阳寮勋章收益翻倍，快集结寮成员一起参与吧!

5.NeXT2021春季赛《阴阳师》春和演武大会线上直播开启!

※春和战鼓擂响，演武蓄势待发!通过激烈的赛季海选，共计有32位阴阳师大人晋级个人斗技淘汰赛，16支顶级战队晋级团队斗技淘汰赛，让我们一起期待各位大人的精彩表现~

※直播时间:4月15日-4月25日16:00-21:00

※直播入口:庭院左侧小电视，灯笼直播入口

6.新礼包情报!

※红莲华冕特惠礼

售价:30魂玉

购买后连续5天每天获得:神秘的符咒×1，奉为达摩×1，金币×5000

限购时间:4月14日维护后-4月20日23:59限购1次

※红莲华冕召唤礼

售价:128魂玉

购买后连续7天每天获得:神秘的符咒×2，六星青吉鬼×1，五星青吉鬼×1，四星青吉鬼×3，金币×50000

限购时间:4月14日维护后-4月20日23:59限购1次

※红莲华冕预备礼

售价:328魂玉

购买后获得:神秘的符咒×30，四星奉为达摩×2，金币×100000

限购时间:4月14日维护后-4月20日23:59限购1次

※日常加成补给

售价:18魂玉

购买后获得:体力×60，樱饼×30，100%经验加成1小时，100%金币加成1小时，御魂&觉醒掉落加成1小时

限购时间:4月14日维护后-4月20日23:59每日限购1次

※日常特种补给

售价:30魂玉

购买后获得:御行达摩（碎片）×5，体力×300，金币×50000

限购时间:4月14日维护后-4月20日23:59每日限购1次

体验优化

1.调整了协同对弈中部分式神的属性。

问题修正

1.修复了「一键育成」功能在部分情况下，消耗暴食鬼经验显示错误的问题（不影响实际消耗的暴食鬼经验）。

平安京施工计划

1.优化了阎魔皮肤「雪化粧」的模型和动作表现;

2.优化了赤影妖刀姬皮肤「素月浅香」的模型表现;

3.优化了御馔津皮肤「丰兆瑞雪」的模型表现;

4.迭代了SR阶式神清姬、凤凰火觉醒前和觉醒后以及SP皮肤的模型表现。

5.优化了典藏皮肤头像框的表现形式，增加了动态的效果，第一批外放的动态头像框为:青莲蜕梦、响魂醉曲、蝶步韶华、花引冥烛。

设计师观点:我们希望后续在给各位式神带来新装的同时，也能够对之前制作的一些式神和皮肤的模型、特效等外观向资源进行持续的效果优化和问题修复，以「平安京施工计划」来命名这个后续会一直持续进行的计划，是希望大家能够给予这个计划更多的意见和反馈。通过这个计划，我们将努力为大家带来更好的体验和视觉感受，下一期优化内容预计于5月26日版本左右上线，感谢大家的支持。