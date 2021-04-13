继360搜索之后 UC浏览器被罚209万元

站长之家（ChinaZ.com）4月13日 消息:在今年的315晚会上，UC、360搜索存在虚假广告一事被曝光。报道称，用户只需提供一个微信号和产品类型，代理公司很快就制作出一篇内容为减肥、降血糖的自述广告，就算没有资质，广告也能投放出去。

今日早些时候，北京市市场监管局对360搜索发布虚假违法广告一事作出罚款200万元的行政处罚决定。

360方面回应称，诚恳接受，坚决服从，并积极配合相关部门进行整改，全力保障消费者的合法权益。自3月15日以来，我司全力配合调查，成立专项工作小组，对涉事代理商及相关账号进行彻查。同时，认真落实平台责任，完善广告审核机制，进一步加强对广告代理商的管理。

而就在今日下午，广州市市场监管局对另一家违规发布广告的企业UC浏览器违法主体广州聚禾信息科技有限公司作出2091636.59元的处罚。

广州市市场监管局称，当事人于2019年3月16日至2021年3月15日期间，在UC浏览器的“神马搜索”平台为473个广告主发布了608条违法广告，共收取广告费13464.04元。根据《广告法》《医疗广告管理办法》等法律法规，广州市天河区市场监管局依法从严从重从快对涉案当事人作出没收广告费用13464.04元、罚款2078172.55元的行政处罚，罚没金额共计2091636.59元。