库克：如果AppStore允许使用第三方支付系统，将变得混乱

站长之家（ChinaZ.com）4月13日 消息:在最近接受《多伦多星报》采访时，苹果首席执行官蒂姆·库克谈到了各种各样的话题，从应用程序跟踪透明度到苹果公司与《堡垒之夜》开发商Epic Games就App Store政策进行的法律斗争。

库克指出，Epic Games希望苹果允许开发人员在应用程序中提供自己的支付系统，库克对此的回应是:“这将使App Store成为跳蚤市场”（意为难以管理，变得混乱）。

Epic投诉的核心是，他们希望开发人员加入自己的支付系统，但这将使App Store成为跳蚤市场。

进入这样一个市场的人数将大大减少，这对用户来说是不利的，因为他们会错过我们与开发人员所听到的那样的创新。而且开发人员将被排除在外，因为他们失去大量的用户。因此，在这种环境下没有人会赢。

苹果的《App Store审查指南》要求应用程序使用苹果的应用程序内购买系统，并禁止直接付款系统。

库克表示，只要苹果能够清楚地传达事实，他相信苹果应该在对Epic Games的诉讼中胜诉。这场苹果与Epic Games的纠纷将于5月3日在北加利福尼亚联邦法院开始。

库克在采访中还透露，苹果每周都会审查10万个提交审查的应用程序，其中约有4万个被拒绝。他说，通过管理App Store，用户可以“安全可靠地找到”应用程序。