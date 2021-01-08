特斯拉中国官网上线空投短裤 售价420元

站长之家（ChinaZ.com）1月8日 消息:今日，特斯拉CEO马斯克荣登世界首富，在这样一个值得庆祝的日子里，特斯拉中国官网宣布上线Tesla “空投”裤，售价420元。

据该商品描述，该短裤整体为红色，为软滑缎面（100% 涤纶），具体型号大小包括了:XS、S、M、L、XL，前侧印有标志性的 Tesla “T” 标，后侧印有 “S3XY” 字样。

据悉，“S3XY”代表着特斯拉全系车型。

特斯拉官方表示，此短裤为限量商品，售完不补。

据悉，早在去年7月，特斯拉国外官网就已上线过该短裤，售价69.420美元，主要是为了嘲讽做空特斯拉的机构们，而420也正是当时马斯克宣布计划将特斯拉私有化的价格。

据悉，特斯拉是美股市场被做空最多的股票之一。2018年8月，由于特斯拉股票出现剧烈波动，为了使员工能够专心工作，马斯克在Twitter阐述了自己计划将特斯拉私有化的想法，计划以每股420美元的价格将特斯拉私有化，不过随后遭到了美国证券交易委员会的欺诈指控。

然而令做空机构不愿看到的是，2020年开始，特斯拉股票一路上涨，从去年开始，马斯克的净资产增涨了1500亿美元以上，而特斯拉股价也上涨了近700%。

截至昨日收盘，特斯拉股价上涨7.94%，报816.04美元，总市值7735.25亿美元。特斯拉CEO马斯克超越亚马逊创始人贝索斯成为世界首富，身价达1850亿美元。

对此，马斯克在微博上回应称“好了，回去工作吧。”