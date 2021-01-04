拼多多回应网传员工下班路上猝死：网传截图不实

站长之家（ChinaZ.com）1月4日 消息:今日，针对“员工在加班回家的路上猝死”一事，拼多多官方表示，不要相信各种网传截图和所谓的“拼多多回应”。在此公告之前，拼多多从未发布过网传截图的“官方回应”，拼多多坚决反对截图上的观点。

拼多多表示，张*霏2019年7月入职拼多多。北京时间12月29日凌晨1:30，在与同事一起走路回家的路上突然捂腹，晕厥倒地，经近6个小时急救依然无效，不幸离世。恳请大家不要让*霏卷入舆论是非中。

今日早些时候，有消息称拼多多员工在加班回家的路上猝死，而网传的拼多多“官方”回应让人心寒，随后引发网友热议并登上热搜，目前，该回应已被删除。

以下为拼多多回应全文:

张*霏，女，1998年生，花儿一样的年纪。2019年7月入职拼多多。北京时间12月29日凌晨1:30，在与同事一起走路回家的路上突然捂腹，晕厥倒地。同事立即呼叫120送往乌鲁木齐本地医院，经近6个小时急救依然无效，不幸离世。

公司同事一直陪伴家属，遵父母意愿，张*霏于1月3日火化，公司也不对外发公告。征得张*霏父母同意，父亲的朋友圈截图附后。在此也恳请各位关心张*霏的朋友和公众，不要相信各种网传截图和所谓的“拼多多回应”。

张*霏生前的内部账号上写着“为多多守边疆”，每念及此，我们心如刀绞……

张*霏，我们爱你，深深的想念你。

“感谢大家对*霏的关心。我们已经带着*霏平安回到了家乡。最后一程，我们希望能安静地陪她走完。恳请大家不要让*霏卷入舆论是非中。*霏公司的同事们一直陪着我们，协助我们处理事情，也感谢*霏的公司和一直陪伴的同事们。”

在此公告之前，拼多多从未发布过网传截图的“官方回应”。我们坚决反对截图上的观点。