苏州数字人民币红包测试收官 京东商城消费占比44.7%

站长之家（ChinaZ.com）12月29日 消息:昨日，“双12苏州购物节”数字人民币消费红包活动正式结束。

据官方公布数据显示，截至12月27日24时，中签市民已领取红包人数96614人，占总中签人数比例为96.61%，参与“双离线”支付体验人数536人。已消费红包金额1896.82万元，占发放红包总金额比例为94.84%，其中:线下商户消费红包金额1049万元，占比55.30%，线上（京东商城）消费红包金额847.82万元，占比44.70%。

据悉，“双12苏州购物节”数字人民币消费红包抽签报名活动自2020年12月5日0时正式开启，持续至12月6日24时。参与活动的市民可在安卓APP应用市场或苹果APPSTORE搜索“苏周到”APP，下载并实名注册登录“苏周到”APP，进行报名预约。中签人员可于12月11日20时至12月27日24时通过“数字人民币APP”至苏州地区指定线下商户进行消费，也可通过京东商城进行线上消费。

本次活动通过摇号抽签方式，向全市10万名符合条件的中签人员发放数字人民币消费红包，单个红包金额200元，累计红包总金额2000万元。

值得一提的是，在支付方式方面，本次活动除了传统的线下二维码支付方式外，还首次推出线下“碰一碰”支付功能和电商线上支付功能，此外，还有离线钱包支付功能。