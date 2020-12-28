华为旗下哈勃投资九同方微电子公司 后者服务于集成电路设计

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 华为最新资讯 > 正文

华为旗下哈勃投资九同方微电子公司 后者服务于集成电路设计

2020-12-28 14:37 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月28日消息:近日湖北九同方微电子有限公司（下简称“九同方微电子”）发生工商变更，股东新增哈勃科技投资有限公司（华为投资控股有限公司全资持股）、深圳市红土善利私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

华为

据企查查显示，湖北九同方微电子有限公司成立于 2011 年 11 月，注册资本 867 万元，法定代表人为万波，经营范围含微电子电路设计、辅助设计软件及相关服务；该公司官网显示，九同方微电子是一家专注IC设计服务的国际化软件公司，为集成电路设计工具的研发厂商，公司拥有 16 名留美博士核心研发团队，涵盖全球EDA领域资深架构师和领先的IC设计专家。

企业微信20201228-144139.png

据介绍，九同方微电子有限公司拥有自主知识产权的EDA核心技术，核心团队涵盖全球领先的EDA领域资深架构师和IC设计专家。该公司为民用集成电路设计和军用集成电路设计提供先进的EDA工具。该工具支持传统的“单机模式”和“云模式”。“云模式”是EDA工具与云计算技术相结合，通过云端完成对集成电路的仿真和设计工作，帮助用户实现设计的便利和成本的降低。

资料显示，哈勃科技投资有限公司成立于 2019 年，法定代表人为白熠，注册资本为 270000 万元人民币，一般经营项目是创业投资业务。企查查信息显示，哈勃科技所属集团为华为，由华为投资控股有限公司100%持股。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 九毛九电子合同赋能餐饮HR数字化创新

    注：本文为法大大“解密企业数字化转型秘籍”系列访谈视频《数智大咖谈》第 4 期：《九毛九：电子合同赋能餐饮HR数字化创新》的镜像文字稿。发言人：九毛九集团信息总经理付丹伟、九毛九集团信息高级经理张留锋、九毛九集团绩效与劳动关系高级主管刘嘉慧。九毛九国际控股，是一家有 25 年历史的中式餐饮连锁集团， 2020 年 1 月 15 日在香港交易所挂牌上市。集团的信息化发展战略中，有一个很重要的部分是移动互联的数字化体验，这

    电子合同

  • 小米长江产业基金入股泰凌微电子 经营范围包含集成电路芯片开发

    泰凌微电子是一家致力于研发高性能低功耗无线物联网芯片的芯片设计公司，公司成立于 2010 年，法定代表人为盛文军，经营范围包含微电子产品、集成电路芯片、系统设备硬件的开发、设计，计算机软件的开发、设计、制作，销售自产产品等。

    泰凌微电子 小米

  • 寒天是指冬天最冷的日子是从哪个节气开始 12.21蚂蚁庄园今日答案

    2020年12月21日，在今天支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于冬至的，今天也是正值冬至，问题是“数九寒天是指冬天最冷的那些日子，数九是从哪个节气开始?”这个说法是老人说的比较多，现在估计很少人知道了，下面就来为大家科普一下。

    蚂蚁庄园 蚂蚁庄园今日答案

  • 监管部门明确社区团购不得新规：不得低价倾销

    今日，市场监管总局联合商务部组织召开规范社区团购秩序行政指导会，阿里巴巴、腾讯、京东、美团、拼多多、滴滴等6家互联网平台企业参加。会议称，将依法加强社区团购价格行为和反不正当竞争监管，规范社区团购市场秩序，维护公平竞争市场环境。

    社区团购 阿里 京东

  • 丰能源：潜心经营 为保障安全用气作贡献

    畅通稳定的国际贸易渠道对我国能源安全、经济稳定有重要的推动作用。作为一家致力于国际化的清洁能源服务商，广东九丰能源集团有限公司(以下简称:九丰能源)历经多年苦心经营，已搭建起稳定、优质的国际气源采购渠道，每年为国内输入LPG、LNG超 200 万吨。九丰能源在实现企业效益丰收的同时，也为保障华南地区用气安全作出积极贡献。据了解，九丰能源是国内专注于燃气产业中游及终端领域的大型清洁能源综合服务提供商，其核心产品包

    新能源

  • 亚马逊云AWS宣布其ML平台SageMaker的个主要更新

    在今年的re:Invent会议上，亚马逊云AWS宣布了旗下基于云的机器学习平台SageMaker九个主要更新。SageMaker旨在提供一种机器学习服务，该服务可用于构建，训练和部署几乎所有用例的ML模型。

    亚马逊云 AWS

  • AirPodsMax可以连华为吗 AirPodsMax可以和华为手机配对吗

    苹果AirPods Max一经推出后就获得了大量用户的关注，不仅是iPhone手机的用户，连其他安卓手机用户也十分关注这款耳机产品，那么像是华为手机可以连接AirPods Max配对使用吗，我们来一起看下。

    AirPodsMax 华为 华为手机

  • 地产人的数字化新格局，从电子签开始

    2020 年 11 月 28 日，广东房地产信息化联盟主办的地产信息化 2020 年专题研讨会顺利举行，作为广东房地产信息化联盟的战略合作伙伴，法大大华南区销售副总经理贾卫东受邀出席，分享《基于风险管控的地产企业数字化转型趋势》主题演讲。在地产数字化转型的大背景下，以“营销新格局，‘章’显大未来”为主题的会议吸引了来自碧桂园、富力、恒大、时代中国、海伦堡、奥园、越秀、星河湾、实地、中交城投、宏发、深业、明德物业、华?

    电子签约

  • 你的头盔快来守护：号联动快手共倡一盔一带安全骑行

    今年是第九个全国交通安全日，为配合“一盔一带”安全守护行动的深入推进，12 月2 日，北京交管局的交警同志走进快手总部现场直播，倡导广大网友“一盔一带”，并免费送出符合国家3C标准的，九号公司专门定制的快手快说车安全头盔。“一盔一带”是2020 年4 月份由公安部在全国开展的安全守护行动，行动期间，公安交管部门将加强执法管理，依法查究摩托车、电动自行车骑乘人员不佩戴安全头盔，汽车驾乘人员不使用安全带行为，助推养

    快手 九号公司

  • 不止价格战：电子烟门店深陷“内卷化”

    在华强北附近一栋综合体内经营电子烟专柜的小梁，正忙着拆卸店内、门口的广告牌、宣传标语，已经无暇顾及刚刚走进店内的顾客。对于他而言，今天上午店内的生意并不重要，最要紧的是别挨罚。

    电子烟 电子烟市场 华强北

  • 悦刻电子烟回应赴美IPO：市场传闻不实

    今日，针对“悦刻电子烟运营主体雾芯科技安排明年在美IPO”一事，悦刻方面回应称，市场传闻不实。此前，有媒体报道称，悦刻电子烟运营主体雾芯科技已选择花旗集团为其安排明年在美国进行首次公开募股，可能募集高达10亿美元。

    悦刻 悦刻电子烟 悦刻电子烟IPO

  • 超体杯全国总决赛荣耀收官，决赛强巅峰之战燃爆南京！

    11 月 27 日中国·南京“超体杯”全国总决赛与超体一起感受中国鼻整形新生力量△“超体杯”全国总决赛现场盛况11 月 27 日，超体杯?第一届中国鼻整形医师超级联赛全国总决赛，在南京双子塔国际青年会议中心 5 楼南京厅A(环亚会议)盛大开启，从 28 省 34 城 200 余位全国赛区鼻整形精英中脱颖而出的 9 位杰出中青年医师，齐聚古都金陵，开启巅峰对决，以“课题演讲+现场问答”的形式展开pk，深度交流鼻整形行业经验，全方位展示了?

    医美行业

  • 告别幕布拍照，新网全面推行ICP备案电子化核验

    为全面落实贯彻工业和信息化部要求，进一步提升互联网信息服务(ICP)备案主体真实身份信息准确率，实现“数据多跑路，用户少跑腿”， 12 月 3 日晚间起，新网将全面推行ICP备案全程电子化核验服务!此次升级后，新网用户进行 ICP 备案，可以直接在线完成“主体身份信息采集”、“核验单等材料的电子化提交”，无需再在背景幕布前拍照、无需再手动填写证件相关信息、无需再打印盖章《ICP 备案信息真实性核验单》纸质材料。通过PC+手机

    新网

  • 魔兽世界9.0全谱系驱魔师成就全部个训练师打法攻略

    魔兽世界9.0有个全谱系驱魔师的成就，需要你打败九个训练师，很多玩家还不清楚这九个训练师怎么打，下面就来为大家分享一下攻略。

    魔兽世界9.0

  • 短信诞生28年：先有短信，后有能发短信的手机，最后才诞生真正的宫格

    对于很多年轻人来说，可能从来没有用过短信与别人联系。微信、QQ等各种即时通讯软件丰富的交流手段，使得短信正在逐渐沦为只用来接受验证码的“工具人”。

    短信 即时通讯 手机短信

  • 号公司表现突出 首次入围胡润中国500强民企！

    近日,全球财富榜评选机构胡润研究院发布了《2020胡润中国500强民营企业》榜单,九号公司凭借自身在智能短交通和智能服务类机器人领域的突出优势成功入围。这是九号公司首次入围该榜单,同时上榜的还有腾讯控股、阿里巴巴、美团等不同领域的知名企业。在本次的500强榜单中,新兴产业公司达238家,占比47%,涵盖节能环保、新材料、新能源汽车等领域。作为一家智慧移动能力公司,九号公司在智能出行领域不断发力,充分发挥自身的科技创新力,?

    九号公司

  • 届上市公司高峰论坛举办，二三四五斩获双奖

    11月27日,由每日经济新闻主办的2020第九届中国上市公司高峰论坛在深圳举办,作为中国最具影响力的高端经济论坛之一,本届中国上市公司高峰论坛以“解码双循环,谋局十四五”作为主题,呼应了当前我国经济发展的新特点和新格局。在“2020 中国资本市场荣誉盛典”上,上海二三四五网络控股集团股份有限公司(股票代码:002195)被授予“信息技术产业最具成长上市公司”,同时,其董事会秘书邱俊祺先生荣获“最佳中小板上市公司董秘”奖项。本届

    二三四五

  • 济南热电：电子合同助力“互联网+供热”

    注:本文为法大大“解密企业数字化转型秘籍”系列访谈视频《数智大咖谈》第5期:《济南热电:电子合同助力“互联网+供热”》的镜像文字稿。发言人:济南热电有限公司董事长许宝星、济南热电有限公司客服部部长苏巍。济南热电有限公司始建于1983年，是济南能源集团的全资子公司，也是济南市最早的热电联产供热公司。公司信息化建设一直走在全国供热行业前列，在建设智慧供热生产调度系统、客户服务系统的基础上互联互通，积极推动全产业

    电子合同

  • LG电子重组亏损的手机业务，将外包低端机型

    最近，LG集团频频调整公司业务，继前不久决定剥离部分子公司之后，现在又决定重组旗下LG电子的手机部门。LG电子（LG Electronics）周一表示，已对其手机部门进行重组，以增加中低端智能手机的外包力度。分析师表示，此举代表着该公司试图削减成本，与中国竞争对手展开竞争。LG公司发言人表示，该公司的移动通信业务已连续22个季度亏损，为原创设计制造（ODM）创造了一个新的管理业务，也就是将

    LG电子 LG手机 LG业务

  • 这种可穿戴设备可以通过检测手势控制电子设备

    近日，加州大学伯克利分校的研究人员使用科创带传感器和人工智能创造了一种可以检测手势的设备。他们认为，这种可穿戴设备可用于控制假肢和电子设备。

    可穿戴设备 电子设备 VR
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
高通骁龙处理器排名 大松5G手机 格力手机 PCP 手机CPU天梯图 SEM STP 4p PUGC PUGC生态 PGC

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM