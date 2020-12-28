华为旗下哈勃投资九同方微电子公司 后者服务于集成电路设计

站长之家(ChinaZ.com) 12月28日消息:近日湖北九同方微电子有限公司（下简称“九同方微电子”）发生工商变更，股东新增哈勃科技投资有限公司（华为投资控股有限公司全资持股）、深圳市红土善利私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

据企查查显示，湖北九同方微电子有限公司成立于 2011 年 11 月，注册资本 867 万元，法定代表人为万波，经营范围含微电子电路设计、辅助设计软件及相关服务；该公司官网显示，九同方微电子是一家专注IC设计服务的国际化软件公司，为集成电路设计工具的研发厂商，公司拥有 16 名留美博士核心研发团队，涵盖全球EDA领域资深架构师和领先的IC设计专家。

据介绍，九同方微电子有限公司拥有自主知识产权的EDA核心技术，核心团队涵盖全球领先的EDA领域资深架构师和IC设计专家。该公司为民用集成电路设计和军用集成电路设计提供先进的EDA工具。该工具支持传统的“单机模式”和“云模式”。“云模式”是EDA工具与云计算技术相结合，通过云端完成对集成电路的仿真和设计工作，帮助用户实现设计的便利和成本的降低。

资料显示，哈勃科技投资有限公司成立于 2019 年，法定代表人为白熠，注册资本为 270000 万元人民币，一般经营项目是创业投资业务。企查查信息显示，哈勃科技所属集团为华为，由华为投资控股有限公司100%持股。